Turkovac aşısı ERÜ’de gönüllülere uygulanıyor

Turkovac'ın ERÜ'de yürütülen Faz-3 çalışmaları hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, vatandaşların yerli aşıya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yoğun şekilde gönüllü başvurusu aldıklarını belirten Rektör Mustafa Çalış; "Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve TÜSEB tarafından desteklenen TURKOVAC aşımızın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Üniversitemizde periklinik, Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları tamamlandıktan sonra Turkovac aşımızı Sağlık bakanlığımıza devretmiştik. Şuanda da Sağlık Bakanlığımız koordinesinde Faz-3 çalışmaları İstanbul ve Ankara'da devam etmekteydi. Bu hafta itibariyle de Kayseri'de Şehir Hastanesi ve Üniversitemiz dahil edildi. Şuanda 5 merkezde Turkovac Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Faz-1 ve Faz-2'nin Erciyes Üniversitesi'nde yürütülmesi Faz-3 çalışmalarından birisinin de üniversitemiz olması çok önemli. Bizler bununla gurur duyuyoruz. İnşallah Faz-3 çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanır. Acil kullanım onayı ile Turkovac aşımız yaygın kullanıma geçer diye ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızın Turkovac aşısına yoğun ilgi gösterdiklerine dikkat çeken Rektör Çalış, gönüllülere teşekkür ederek, " E-Nabız üzerinden ve 0352 438 00 67 telefon numarasına yoğun şekilde gönüllü başvurumuz var. Faz-1, Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarındaki tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Faz-3 çalışmaları kapsamında Turkovac'a gönüllü olan Mustafa Altuntaş da gerçekleştirilen çalışmaya katkı vermekten dolayı mutlu olduğunu belirterek Erciyes Üniversite'ne Turkovac için teşekkür etti.