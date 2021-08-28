Enfeksiyon konusunda bilmeniz gerekenler

Aileleri tedirgin eden enfeksiyon hastalıklarından çocukları korumak için neler yapılması, ne zaman hekime başvurulması gerektiğini ve enfeksiyonun erken tedavisinin neden önemli olduğunu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Cenkçi anlattı…

Enfeksiyonun erken dönemde neden kaynaklandığının çözülmesi olumsuz herhangi bir sonuçla karşılaşılmaması için büyük önem taşıyor. Bu nedenle ailelerin, nelerin enfeksiyona sebep olabileceği ve farklı enfeksiyon belirtileri konusunda bilgi sahibi olmaları çocukların sağlığı açısından gereklidir.

HAZIR GIDA TÜKETİMİNDE DİKKATLİ OLUN

Çocuklarda görülen ishal salgını ve besin zehirlenmeleri, tatilde daha çok dışardan hazır yiyeceklerle beslenmeden, havanın çok sıcak olmasından ve hazır gıdaların çoğu zaman tatil yerlerinde hızlı tüketilmesiyle uygun olmayan sıcaklıklarda muhafaza edilmesinden kaynaklanır. Bu nedenle, yaz aylarında dışardan yiyecek içecek tüketirken çok dikkatli olmak gerekir. Özellikle dışardan et grubu (kırmızı et, balık, tavuk) gıdaları tüketilirken ailelerin çok dikkatli olması ve güvenilir olmayan yerlerden bu ürünleri hem kendilerine hem de çocuklarına tükettirmemesi gerekiyor.

ÇOCUKLARINIZIN YETERLİ SIVI ALIMINI SAĞLAYIN

Çocuklarda sadece besinlerden kaynaklanan değil, temiz olmayan sulardan kaynaklanan çeşitli enfeksiyonlar ve hastalık tabloları da görülebiliyor. Özellikle havuzlarda iyi dezenfeksiyon yapılmadığında, çocuklarda yine ishal, kusma ve ateşin görüldüğü gastroenterit tablolarına sık rastlanıyor.

Yaz aylarında havanın sıcak olması ve fazla terleme ile de çocuklarda sıvı kayıpları çok oluyor. Gastroenterit tablolarında da çocuklarda yoğun ishal ve kusmalar ciddi sıvı kaybına neden olduğundan ailelerin böyle durumlarda hemen bir çocuk hekimine başvurmaları gerekiyor. Çünkü özellikle 5 yaş altı çocuklarda oluşan sıvı kaybında, çocuk kendi başına su içmeyi düşünemeyeceğinden aileler ve hekimler de sıvı kaybını fark etmezse böbreklerin susuz kalmasına bağlı akut böbrek yetmezliği tablolarına kadar ilerleyen ciddi durumlar görülebilir. Bu nedenle ailelerin çocukta ishal kusma gibi bir durum başladığında, çocukların yeterli sıvı almasına dikkat etmeleri gerekiyor.

HAVUZLARIN TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Yaz aylarında çocuklarda bir diğer sık rastlanan enfeksiyon ise özellikle temiz olmayan havuz ve deniz suyunda bulunan mikroplardan kaynaklanan idrar yolu enfeksiyonlarıdır. İdrar yolu enfeksiyonları, özellikle bebeklik döneminde kız çocuklarında daha fazla görülür ve genellikle idrar yaparken ağrı, yanma, idrarda renk değişikliği, ateş ile kendini belli eder.

Bebekler idrarda yanma ve ağrıyı söyleyemediğinden genelde huzursuzluk ve sürekli ağlama ile bunu belli ederler. 1 yaş altında görülen idrar yolu enfeksiyonları da bebeklerde ilerleyip ciddi rahatsızlıklara neden olabildiğinden genellikle 6 ay altındaki bebeklerin havuza ya da denize girmesi uzmanlarca önerilmez. Diğer yaş gruplarında da temiz olmayan yerlerde asla çocuklar yüzdürülmemeli ve 2 yaş altı bebeklerin su içinde uzun süre kalmasına müsaade edilmemelidir. Havuz ya da denizden çıktıktan sonra da hemen mayolarının çıkartılıp temiz su ile duş aldırılmaları gerekmektedir.

EL-AYAK AĞIZ HASTALIĞI RİSKİNE DİKKAT

Son olarak da yaz döneminde yine oldukça sık görülen ve aileleri de çok tedirgin edebilen bir diğer hastalık, El-Ayak Ağız Hastalığı olarak bilinen Coxsaki virüslerinin neden olduğu hastalıktır. Bu hastalık, çocuklarda ağız içinde aftlar, ateş, yemek yemek istememe, ellerde ve ayaklarda döküntüler ile karakterize edilebilen çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Ateş genelde ilk 2-3 gün dirençli olabilir. Aileler de bu dönemde hekime başvurur. Daha sonra döküntüler görülmeye başlanır. Ağız içindeki aftlardan dolayı çocuk yemek yemek istemez ve bu nedenle halsizliği artar. Vücutta çıkan döküntüler su çiçeğine benzeyebilen şekilde ellerde, ayaklarda, ağız kenarında yoğun görülür. Çocuklarda genellikle boğazda ağrı ve kulak ağrısı da vardır. Böyle durumlarda hastalık bulaşıcı olduğundan hasta diğer çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ağız içindeki aftlardan dolayı katı şeyler yerken ağrısı olacağından sıvı ve yumuşak gıdalar tercih edilmelidir.