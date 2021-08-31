Her 3 kişiden biri varis: Cerrahlar ve garsonlar risk altında

Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle sıcak havalarda bol su tüketiminin ve uygun saatlerde yapılacak yürüyüşün, şikayetlerin artmaması için önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Sıcak hava vücutta toplardamarlarda genişleme yapar. Artan ısıya karşı vücudun bir savunma sistemi olan toplardamarlarda genişleme, sıcak havalarda varis hastalarının şikâyetlerinin artmasına neden olur. Özellikle ayak bileklerinde şişme, zonklama tarzı ağrı ve kaşıntı şikayetleri de artış gösterir. Bu gibi dönemlerde sıklıkla doktorların önerisi, fazla ayakta durmamak ve mümkünse varis çorabı giymektir. Ancak bu önerilerin yaz aylarında pek gerçekçi olmadığı kesin. Tatilde fazla ayakta kalmamak ve sıcakta varis çorabı giymek çoğu zaman mümkün olamaz. Bu nedenle yaz aylarında varis hastaları için gerçekçi önerilerimiz, bol su içmek ve gün içinde aşırı sıcakta kalmamak, özellikle sıcaklığın en fazla olduğu saatlerde yani 11.00-15.00 arası serin bir yerde durmaktır. Diğer önemli yapılması gereken ise asla hareketsiz kalmamak ve bol bol yürümek, yüzmektir. "

BESLENMEYE DİKKAT

Kan dolaşımı ve beslenme ilişkisinin varis açısından da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal "Yaz aylarında serinletici etkisi sebebiyle tercih edilen dondurmanın yerine meyve koymak oldukça önemlidir. Kavun, karpuz, çilek gibi meyveler c vitamini, faydalı mineraller ve bol su içerir. Meyve yiyerek hem vücudun ihtiyacı olan suyu alır, hem de içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde kan dolaşımı desteklenmesiyle varis şikâyetlerinde azalma görülebilir" dedi.

AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VAR

Prof. Dr. Köksal hastalarından konuyla ilgili sıklıkla 'Varis yazın tedavi edilir mi?', 'Sonbaharı beklemek daha iyi olmaz mı?' gibi sorular aldığını söyleyerek "Hastalarımızın korkusu, müdahale sonrası yaşanabilecek sorunlar ve varis çorabı giymektir. 21. yüzyılda teknolojinin bu kadar ilerlediği bir zamanda bu korkuların yersiz olduğunu belirtmek isterim. Endovenöz dediğimiz ve ameliyatsız tedavi yöntemleri ile varis tedavisi hem çok kısa sürede hem de hastaların aynı gün taburcu olarak günlük yaşamlarına devam edeceği konforda mümkün olabiliyor" dedi.