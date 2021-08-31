Okula uyum için 15-30 gün gerekebilir

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Covid-19 pandemisini evde geçiren çocuklar artık okula başlayacak. Psikolog Sevda Bakırel, çocukları okula başlayacak ailelere önerilerde bulundu…
Yeni okul döneminin başlamasıyla birlikte genel olarak çocuklarda tatil sonrası okula adapte olmakta zorlanma, derslere konsantre olamama ya da okula uyum sorunları yaşanmaktadır. Bu süreçte eğitim ve öğretimin her kademesinde farklı ve yeni deneyimler yaşanması hem öğrenciler hem de ebeveynler tarafından heyecan verici durum haline gelmektedir. Çocuğun ilk kez doğup büyüdüğü güvenli ortamdan ayrılmasıyla başlayan bu süreç, eğitim ve öğretimin ilk basamağı olan anaokulu
dönemine giriş yapmasıyla olur.
Anaokulu dönemi çocuk için yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları kazandığı, yeni arkadaşlıklar kurduğu ve farklı kişilerle ortak paylaşımlarının olduğu süreçtir.
Okula uyum güçlüğünde çocuklarda mide bulantısı, iştahsızlık, genel mutsuzluk hali, sinirlilik, içe kapanma durumu ve nedensiz ağlamaların olması uyum güçlüğü çektiğini anlamamızı sağlar. Bunun yanı sıra uyum güçlüğü yaşamasındaki nedenler arasında aşırı bağımlığı olma, kardeş kıskançlığı, boşanma, taşınma ve ölüm, kaza gibi nedenler uyumu zorlaştıran faktörlerdir.
Anaokulundan ilkokula geçişte çocuğun her gün oyunlar oynadığı yerin artık kuralların ve disiplinin daha hakim olduğu, sorumluluklarının arttığı psikolojik olarak ilkokula hazır olduğu ortamın, okula adaptasyon ve uyum sürecini kolaylaştırmada oldukça önemlidir.
BAŞARISI DÜŞEBİLİR
Okula uyum süreci ortalama 15 gündür ama okul öncesi eğitimi alacak çocuklar için bir ay olarak değerlendirilebilir. İlkokuldan ortaokula geçiş dönemindeki çocuklarda ise ders başarısının düşük olması, arkadaşları tarafından zorbalık ve problem yaşaması, dikkat-konsantrasyon sorunlarıyla karşılaşabilir.
Örselemek, zorlamak, kandırmak, isteklerine cevap vermemek, cezalandırmak, fiziksel cezalar çocuğun ilerleyen dönemde ebeveyn ilişkilerinde olumsuz duygu durumu ve güvensizlik etkisi bırakarak kaygı yüklü birey olmasına neden olabilir.
Çocuğunuzla konuşun onu anlamaya çalışın, okulda çeşitli etkinliklerde bulunmasını sağlayın. Ebeveyn olarak okul döneminde yapılacaklarla ilgili ortak kararlar almak okula uyumu destekleyebilir.