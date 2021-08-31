Giriş Tarihi: 31.8.2021

Okula uyum için 15-30 gün gerekebilir DİDEM SEYMEN

Okula uyum süreci ortalama 15 gün düşünülmelidir, okul öncesi eğitimi alacak çocuklar için bu süre bir aya kadar çıkabilir. Örselemek, zorlamak, kandırmak, isteklerine cevap vermemek, cezalandırmak çocuğun ilerleyen dönemde kaygı yüklü bir birey olmasına neden olabilir