Boğaz İltihabı Nasıl Geçer? Boğaz İltihabına Ne İyi Gelir, Doğal ve Bitkisel Tedavisi Nedir?

Boğaz iltihabı çok sık karşılaşılan bir durumdur. Kimi durumlarda ilaç tedavisi gerektiren bu hastalık, kimi durumlarda ise evde uygulanabilecek basit tedavi şekilleri ile bitkisel tedavi yöntemleri ile de rahatlıkla geçirilebilmektedir.
BOĞAZ İLTİHABI NEDEN OLUR?
Boğaz iltihaplanması tıbbi olarak akut tonsillofarenjit olarak adlandırılmaktadır. Boğaz iltihaplanması aslında bademciklerin ve yutak bölgesinin çeşitli nedenlerle bir enfeksiyona maruz kalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Boğaz iltihaplanmasına virüs, bakteri, mantar ve daha birçok şey sebep olabilmektedir. Boğaz iltihaplanmasının tedavisinde ilaç desteği gerekebileceği gibi, bazı durumlarda bu hastalığın evde tedavi edilmesi de mümkündür. Boğaz iltihabına neden olabilecek durumlar genel olarak şunlardır;
BOĞAZ İLTİHABI NASIL GEÇER?
Boğaz iltihabına ne iyi gelir sorusunun cevabı iltihabının şiddetine ve kaynağına göre değişebilmektedir. Boğaz iltihabının tedavi edilmesi için ilk olarak hastalığın altta yatan nedeni belirlenmelidir. Zira virüs veya bakteri kaynaklı boğaz iltihaplarının tedavileri de farklıdır. Ayrıca kimi durumlarda dikkatli beslenme ve bol sıvı tüketimi ile boğaz iltihabı geçebilmekte iken, kimi durumlarda ise bir doktor tarafından reçete edilen ilaçların kullanılması gerekebilmektedir.
Boğaz iltihabının kaynağı bir virüs ise genellikle hastalık herhangi bir ilaç tedavisi gerekmeden, kendiliğinden geçebilmektedir. Bu durumda kişinin kendini bitkisel yollarla evde tedavi etme olanağı yüksektir. Lakin eğer boğaz iltihabının kaynağı bir bakteri ise bu durumda genellikle ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Boğaz iltihabına iyi gelebilecek ve iyileşme hızını arttırabilecek başlıca yollar şunlardır;
BOĞAZ İLTİHABI BİTKİSEL TEDAVİSİ
Boğaz iltihabına iyi gelecek bitkisel tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu bitkilerin tüketilmesi, iltihabın artmasını önlemekte ayrıca iltihaptan kaynaklı boğaz ağrısının şiddetini de azaltmaktadır. Boğaz iltihabı evde doğal tedavisinde kullanılan bitkisel karışımlar başlıca olarak şunlardır;
BOĞAZ İLTİHABI İÇİN HANGİ ANTİBİYOTİK KULLANILIR?
Boğaz iltihabı tedavisinde kimi zaman ilaç ve hatta antibiyotik kullanımı zorunlu olabilmektedir. Lakin kişinin kendi başına bir ilaca başlaması doğru değildir. Bu nedenle geçmeyen boğaz iltihabı çeken kişinin ilk olarak bir doktora gitmesi gerekmektedir. Boğaz iltihabı olan kişinin gitmesi gereken birim ise KBB, yani Kulak Burun Boğaz birimidir. Boğaz iltihabının tedavisinde genellikle penisilin veya penisilin türevi ilaçlar kullanılmaktadır. Antibiyotik tedavisi ile de boğaz iltihabı ortalama olarak 10 gün içinde tam olarak iyileşmektedir. Bu nedenle doktor tarafından reçete edilen ilacın tam olarak kullanılması önem arz etmektedir.