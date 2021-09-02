“Dünyada COVID-19’a yakalananların yüzde 30’u çocuk”

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, çocukların COVİD-19'u genellikle daha hafif geçirseler de hasta olabileceğine dikkat çekti ve çocuklara da aşı uyarısı yaptı. Parlakay, çocukların enfekte olabileceğini ve diğer çocukları ve yetişkinleri de enfekte edebileceği uyarısında bulundu.



Prof.Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, SABAH'a yaptığı açıklamada, çocukluk çağında COVID-19 klinik tablosunun genel olarak daha hafif olduğunun salgının başından itibaren elde edilen bilgilerde görülmekte olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de elde edilen verilerde çocukların klinik tablosunun daha hafif olduğuna işaret etti. Tüm dünya genelinde nüfusun yüzde 30'unu, Türkiye'de de yüzde 27,5'ini 18 yaş altındakilerin oluşturduğunu kaydeden Prof.Dr. Aslınur Parlakay, çocukların COVİD-19'u genellikle daha hafif geçirseler de hasta olabilmekte olduklarının altını çizdi. Parlakay, "Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda, ailelerin istekli olmaları halinde 15 yaş üstü tüm çocukların ve 12 yaş üstü obezite kalp ve akciğer hastalıkları vb. kronik hastalığı olan çocukların aşılanmasına imkan sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

"AŞILAR ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ"



Bilimsel araştırmaların, COVID-19 aşılarının çocuklar için etkin ve güvenilir olduğunu gösterdiğini kaydeden Parlakay, "Amerika ve diğer bazı ülkelerde 12 yaş üstü tüm çocukların COVID-19 aşılaması önerilmeye başlanmıştır. Risk yok denebilecek kadar azdır. Dolayısıyla ailelerin aşıyı yaptırmaktan çekinmemesi gerekiyor." diye konuştu. Parlakay şunları kaydetti:



PROF. PARLAKAY: "MASKE, MESAFE, TEMİZLİK ÖNERİLERİ HATIRLATILMALI"



"Yüz yüze eğitimin devamlılığının sağlanabilmesi için çocukların aşılanmasının yanında ailelerin, öğretmenlerin ve çocuklarla temas kuranların da aşı olmayı ihmal etmemesi gerekmektedir. Ayrıca çocuklara maske, mesafe ve temizlik önerilerinin de tekrar hatırlatılması, sınıfların yeterli sıklıkta havalandırılması, hasta ve semptomu olan çocukların okula gönderilmemesi de okullardaki eğitim devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Çocukların sınıf içinde ve dışında mesafelerini korumaları zor olduğundan, diğer etkili enfeksiyon önleyici tedbirler alınmalı. Aynı sınıfta olmayan çocuklar arasında sınırlı temas, temizliğe özel özen ve örneğin okul bahçesi gibi alanlarda kalabalık ve yoğun insan akışına engel olunmalıdır. Öğretmenlerin, velilerin ve diğer ziyaretçilerin okul veya kurum içinde, çocuklarını alıp ya da teslim ederken, maskesi veya vizör takmaları gereklidir. Enfeksiyonun önlenmesi adına okulda sosyal etkinlikler kısıtlanmalıdır."