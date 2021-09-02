Göz Seğirmesi Nasıl Geçer? Sağ ve Sol Göz Seğirmesi Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Göz seğirmesinin halk arasında birçok yorumu bulunmaktadır. Lakin aslında göz seğirmesi, göz kaslarında bir sorun olduğunun habercisidir. Göz seğirmesinin tıbbi ismi miyokimi olup, göz kaslarının istemsiz olarak spazm yaşayıp, devamlı olarak kasılması durumudur. Göz seğirmesinin birçok nedeni olabilmektedir. Bu nedenle sıklıkla göz seğirmesi yaşayan kişilerin bu duruma kulan vermesinde ve bir doktora gitmesinde fayda vardır.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

Göz seğirmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Genellikle göz seğirmesi basit bir durumdan kaynaklanmaktadır. Bunlardan en yaygın olanı ise göz kaslarının yorulmasıdır. Bu sebeple yoğun saatler dinlenmeden çalışan bireylerde göz seğirmesi sıklıkla gözükmektedir. Uykusuzluk ve yorgunluk bir araya gelince göz seğirmesine neden olmaktadır. Lakin göz seğirmesinin nedenleri bunlardan ibaret değildir. Göz seğirmesinin nedenleri arasında şunlar yer almaktadır:

Yorgunluk,

Uykusuzluk,

Stres,

Yoğun fiziksel efor,

Yoğun bilgisayar kullanımı,

Bazı çevresel faktörler,

Göz çevresinde oluşan enfeksiyon,

Göz tahrişi,

Göz kuruluğu,

Korneanın çizilmesi,

Işık hassasiyeti,

Alerjik reaksiyon,

Fazla alkol, tütün ya da kafein tüketimi,

Bazı ilaçlar.

Bu tarz göz seğirmeleri iyi huylu olup, genellikle iki gözde de meydana gelmektedir. Yine de sıklıkla göz seğirmesi yaşayan kişilerin bir doktora gitmesinde fayda vardır. Zira her hastalıkta olduğu gibi göz seğirmesi de tedavi edilmez ise ileride ciddi görme problemlerine yol açabilmektedir.

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER?

İyi huylu göz seğirmesi genel olarak gözlerin dinlendirilmesi ile kolaylıkla geçebilmektedir. Göz seğirmesi ortalama olarak birkaç gün içinde kendiliğinden geçmektedir. Lakin yeterli dinlendirmeye rağmen geçmeyen ve bir haftadan uzun süren göz seğirmesinin yaşanması durumunda kişinin bir göz doktoruna gitmesi elzemdir. Bu durumlarda doktor tarafından reçete edilen göz damlalarının ve ilaçlarının kullanılması göz seğirmesinin geçmesine yardımcı olmaktadır. Doktor tarafından reçete edilen ilaçların kullanılmasına rağmen geçmeyen göz seğirmelerinde ise kimi zaman cerrahi yollara başvurulabilmektedir.

GÖZ SEĞİRMESİ HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİDİR?

Göz seğirmesi kimi zaman altta yatan bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Yeterli dinlenmeye rağmen, düzenli olarak tekrarlayan göz seğirmesi genellikle gizli hipermetrop, astigmat veya miyop gibi göz hastalıklarının belirtisi olabilmektedir. Bu göz hastalıkları için gözlük kullanan kişilerde göz seğirmesi ise kimi durumlarda göz numaralarındaki değişikliğin habercisidir. Ayrıca göz seğirmesi ile birlikte, bulanık görme yahut baş dönmesi şikayetleri de kişi de mevcutsa, bu durum nörolojik bir hastalığında belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle göz seğirmesi gözlem altına alınmalı ve gerekli hallerde vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurulmalıdır.

GÖZ SEĞİRMESİ NEYE İŞARETTİR?

Halk arasında göz seğirmesi farklı anlamlarda yorumlanmaktadır. Hatta öyle ki halk arasında sağ göz seğirmesinin anlamı ile sol göz seğirmesinin anlamı farklıdır. Bu anlamlar genellikle batıl inanış üzerine kuruludur. Halk arasında genellikle sağ göz seğirmesi hayra, sol göz seğirmesi ise kötülüğe yorumlanmaktadır. Lakin bazı kişiler göz seğirmesini eve gelecek misafir olarak da yorumlamaktadır. Tabii ki bunlar sadece batıl inanış olup, göz seğirmesinin nedenleri ve anlamları yukarıda izah edildiği gibidir.