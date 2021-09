Hadi sen de Cerebral Palsy’li çocuklar için adım at, umut ol!

2011 yılında Avustralya'nın öncülüğünde başlatılan, September (Eylül) ve Step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş STEPtember, her yıl Eylül ayı boyunca farklı ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Cerebral Palsy, duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık görülen fiziksel engellik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuğa Cerebral Palsy teşhisi konuluyor. CP'li çocukların hayatlarında pozitif etki yaratmak amacıyla hayata geçirilen STEPtember, bir sosyal sorumluluk projesi olmasının yanı sıra herkesin destek eli uzatmasına imkan sağlıyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin: "STEPtember projesine destek veren katılımcılar, Eylül ayından itibaren adımlarını Cerebral Palsy'li çocuklar için atmaya başlıyor. Bu proje; toplumda farkındalık yaratırken aynı zamanda aileleri maddi yetersizlik içinde olan Cerebral Palsy'li çocukların ihtiyacı olan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ücretsiz ulaşmalarını sağlıyor" dedi.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, 2020 yılında 40'tan fazla kurumsal firma ve 2.500'e yakın katılımcının topladığı 1.601.445 TL tutarındaki bağışın, Cerebral Palsy'li çocukların eğitim ve tedavilerinde kullanıldığını belirtti. Çocuklar yaratılan fon sayesinde eğitim-öğretim bursu aldılar, psikolojik ve sosyal destek, erken müdahale hizmeti, fizyoterapi, hidroterapi ve özel eğitime ulaştılar dedi. Sayın Evgin, aynı zamanda bilimsel çalışmalara destek verildiğini de belirtti. "Bu sene daha çok çocuğa yardım eli uzatarak yüzlerini güldürmek istiyoruz. Bu yüzden bu yıl daha çok destekçiye ulaşarak 1.800.000 TL'lik bağış hedefimizi gönüllülerimizle birlikte tamamlamak için çalışıyoruz" dedi.

NASIL KATILACAKSINIZ?

www.steptember.org.tr üzerinden kayıt olarak, 4 kişilik takımlarını oluşturan gönüllüler, Eylül ayı boyunca her gün attıkları adımları web sitesine ya da Steptember mobil uygulamasına girecekler. STEPtember boyunca katılımcıların yanında "Hareket Elçileri" olacak. Cerebral Palsy'li çocuklar, günlük 10.000 adım hedefinize ulaşabilmeniz için sizlere STEPtember yolculuğunda eşlik edecek. Bazen egzersizleriniz hakkında ipuçları paylaşırken, bazen de sizlere bağış toplarken kullanabileceğiniz yöntemlerden bahsedecekler.

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde aramıza mesafeler girse de STEPtember'da ortak bir hedefte birleşmek mümkün olacak. Her katılımcı evinde, ofisinde veya öğle molasında; bireysel olarak yapacağı yürüyüşler veya spor aktiviteleri ile günlük 10.000 adım hedefini gerçekleştirebilecek. Günün sonunda her takım üyesinin attığı adımlar ve topladığı bağışlar STEPtember uygulamasında Cerebral Palsy'li çocuklar için bir araya gelecek. Böylece hem sosyal mesafeyi koruyarak sağlıklı bir yaşam için hareket etmek hem de aramızdaki mesafelere rağmen ortak iyilik hedefimizde buluşabilmek mümkün olacak.

Cerebral Palsy Nedir?

Cerebral Palsy, duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık görülen fiziksel engellik durumudur. Cerebral Palsy, dünyada 17 milyon kişiyi etkilemiştir. Ülkemizde her gün 16'dan fazla bebek Cerebral Palsy teşhisi alıyor. Bir başka değişle Türkiye'de her yıl 6.000'den fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı alıyor. Hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durum ve hastalıklar da eşlik edebiliyor. Cerebral Palsy'li her 4 çocuktan 1'i konuşamıyor, 3 çocuktan 1'i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1'i zihinsel engelli, 4 çocuktan 1'inin epilepsisi bulunuyor. Cerebral Palsy'li çocukların ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alması gerekiyor. Erken tanı ve tedavi ile önemli gelişmeler sağlanabiliyor.