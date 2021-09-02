Kıbrıs’ta yerli aşı çalışmalarına başlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, başta koronavirüs olmak üzere pek çok viral hastalıkla mücadele konusunda kritik öneme sahip olan aşı geliştirme ve üretme konusunda adım attı. Üniversite bünyesinde kurulan Viral Aşılar Araştırma ve Üretim Merkezi'nde KKTC'nin yerli koronavirüs aşısını geliştirmek için çalışmalara başlandı. Merkezde ayrıca pek çok viral hastalık için de aşı geliştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "KKTC'nin yerli aşısını geliştirip üreterek, toplum sağlığını gözetip halkın kullanımına sunarak eşsiz bir projeye daha imza atacağız" dedi.

TÜRKİYE'YLE ADINI YAZDIRACAK

COVID-19 aşı çalışmalarına başladıklarını açıklayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bilimsel altyapımız sayesinde yerli kaynaklarla geliştirerek üreteceğimiz koronavirüs aşımıza sahip olacağız. Geliştirilecek olan aşı KKTC'nin dünya sahnesinde var olma mücadelesine de büyük bir katkı sağlayacak. Merkezimiz de üretilecek viral aşılar akademik ve ekonomik anlamda, ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayacak. Bu başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz, bugüne kadar COVID-19 aşısı üretmeyi başarabilen ülkelerin arasına çok yakında Türkiye'mizle birlikte adını yazdırarak dünyadaki saygınlığını da kat be kat artıracak" diye konuştu.