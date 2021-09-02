Okulda çocuklar salgından nasıl korunur?

Bakanlığın gerek öğretmenler gerekse veliler nezdinde yaptığı açıklama ve seminerler ışığında okulların eğitim-öğretim yılına hazır olduğu anlaşılıyor. Ancak tüm önlemler alınsa da çocuklara ve ailelerine de iş düşüyor. Hijyen kuralları, maske kullanımı ve mesafe gibi konularda çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor

Dr. Koray Akay, çocukları Covid-19 salgınından koruyacak önerilerini sıraladı:

Ders aralarında sabunla el yıkama, kolonya ya da dezenfektan kullanımı, bol sıvı alımı, dengeli beslenme, bağışıklığı artıracak bir beslenme düzeni oluşturma, sosyal mesafenin korunması, korunamıyorsa maskeden asla taviz verilmemesi ve uyku düzenini disipline oturtmak en vazgeçilmez önlemlerdir, diyebiliriz.

ÇOCUK TAŞIYICI OLARAK RİSK TAŞIYABİLİR

Yaz tatili boyunca derslerden ve belli bir düzenden uzak kalan öğrenciler okullara adapte olmakta sorun yaşayabilirler. Pandemi sürecindeki uzaktan eğitimi de buna eklersek çocukların okula, düzene ve kurallara alışması zorlu olabilir. Bu nedenle özellikle ailelerin çocukları ile bilinçlendirme konuşmaları yapmaları, eğer mümkünse okul açılmadan oryantasyon sürecine dahil olmaları, yani birkaç gün birkaç saat okulda vakit geçirmeleri olumlu olabilir. Aileler eğitim kurumlarındaki önlemlerin ve disiplinin kurulduğundan emin olmalı ve varsa aksaklıklar ilgili birimlere bildirmelidir. Çünkü Covid-19 her ne kadar çocukları ciddi etkilemese de, çocuklar taşıyıcı olarak çocukların risk grubundadırlar.

ÇOCUKLARI HASTALIKTAN KORUYACAK ÖNERİLER:

Okulların açılması ve havaların serinlemeye başlayacak olmasıyla çocuklar en çok güçlü bağışıklığa ihtiyaç duyacak. Çocuğunuzun uyku düzeninden asla taviz vermeyin. Teknolojik aletlerle temasını minimuma indirin. Mutlu olacağı aktiviteleri keşfedin ve onlara yönlendirin. Yaş grubuna göre bir beslenme düzeni oluşturun. Bol sebze, protein ve değerli yağlardan oluşan bir beslenme düzeni çocuğunuzu güçlü kılacaktır. Sarımsak, soğan, ev yapımı yoğurt, kefir gibi altın gıdaları yemeklerinizden eksik etmeyin. Okulda da, işlenmiş gıda ve içeceklerden uzak durmasını sağlayın. Çocukların özellikle kapalı alanlarda bulunmaları zorunlu olduğu sınıf, spor salonu, yemek salonu ya da kantin gibi yerlerin sık sık havalandırılması gerektiğini yetkililere hatırlatın. Hijyen kurallarını öğretin ve sık sık tekrarlayın. Maskeyi kullanmasını ve sosyal mesafeyi eğitmenleri ışığında oluşturmalarını belirtin. Çocukların yüz yüze eğitime devam edebilmeleri, onlar kadar yetişkinlerin de önlemlere uymasıyla sağlanacaktır. Çocuklarımız bizi örnek alacağından bizler de kurallara uymalı ve Covid-19'un tekrar salgın haline gelmesini önlemeliyiz.