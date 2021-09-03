Boyun Ağrısı Nasıl Geçer? Boyun Ağrısı Neden Olur, Hangi Doktora Gidilir?

Boyun eklemi toplamda 7 adet omuru, sayısız siniri ve ortalama olarak 3 kilo civarındaki kafa bölgesini taşımakla görevlidir. Bu nedenle incinmeye çok müsaittir. Boyun ağrısı her yaş grubundaki insanda görülebilmektedir. Ayrıca boyun ağrısının birçok nedeni vardır. Bunlardan kimileri basit nedenlerken, bazen boyun ağrısı altta yatan bir durumunda belirtisidir.

BOYUN AĞRISI NEDEN OLUR?

Boyun ağrısı her yaş grubunda görülebilen bir durum olup, birçok sebepten ötürü oluşabilmektedir. Boyun ağrısının oluşum sebebi yanlış duruş pozisyonu yahut masa başında fazla zaman geçirme gibi basit bir nedene dayanabileceği gibi, kimi durumlarda ise daha ciddi bir durumun belirtisi olabilmektedir.

Boyun ağrısının en yaygın nedeni boyun kaslarında meydana gelen gerilmelerdir. Boyun kaslarının fazla gerilmesi, boyun ve ense bölgelerinde ağrıya neden olmaktadır. Boyun kaslarının gerilmesinin birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları masa başında fazla zaman geçirmek, yanlış yatak tercihi, aşırı telefon kullanımı, yatarak kitap okumak gibi günlük aktivitelerdir.

Boyun ağrısının bir diğer yaygın nedeni ise yaralanmalardır. Boyun bölgesi hassas bir bölge olup, ufak darbeler sonucunda bile incinebilme eğilimindedir. Spor sırasında yapılan yanlış bir hareket bile boyun bölgesinde zedelenmeye, dolayısıyla boyun ağrısına sebep olabilmektedir. Trafik kazalarında ise insan vücudunda en sık yaralanan bölge de boyundur.

Boyun ağrısını oluşturabilecek bir başka etken ise eklem ve kıkırdak bölgesinin aşınmasıdır. İnsan vücudunda bulunan her eklem yaş ilerledikçe belirli bir oranda aşınmaya maruz kalmaktadır. Boyun bölgesi için de bu durum geçerlidir, yani boyun eklemlerimiz de yaşlandıkça aşınma eğilimi taşımaktadır.

Kimi durumlarda boyun bölgesindeki sinirlerin sıkışması da boyun ağrısına sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca bazı hastalıklarında boyun ağrısına neden olduğu bilinmektedir.

BOYUN AĞRISI NASIL GEÇER?

Boyun ağrısı günlük hayatta herkesin sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Bu nedenle boyun ağrısı ile ilgili olarak sorulan en sık soru "boyun ağrısına ne iyi gelir?" sorusudur. Boyun ağrısını geçirmenin yolları, boyun ağrısının kaynağına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Lakin genel olarak bakıldığında boyun ağrısını geçirmede kullanılan birkaç standart yol vardır. Boyun ağrısının azaltılmasında veya geçirilmesinde evde uygulanabilecek yollar şunlardır;

Dinlenme,

Ağrıyan bölgeye soğuk veya sıcak uygulama,

Ağrıyan bölgeye masaj uygulama,

Reçetesiz ağrı kesiciler,

Reçetesiz kas gevşetici ilaçlar ve kremler,

Yaşam tarzında bazı değişiklikler.

BOYUN AĞRISI EGZERSİZLERİ

Boyun ağrısını azaltmak yahut geçirmek için evde uygulanabilecek birtakım basit egzersizler mevcuttur. Bu egzersizlerin yapılması boyun kaslarını gevşetmekte ve böylece ağrının azalmasına yardımcı olmaktadır. Başlıca boyun ağrısı egzersizleri şu şekilde sıralanabilir;

5 saniye boyunca elleri alın bölgesine koyduktan sonra başı ileri doğru itmeye çalışırken bir yandan da eller ile başın ileri gitmesini önlemeye çalışmak,

5 saniye boyunca sağ eli baş bölgesinin sağ yanına koyduktan sonra başı sağa doğru itmeye çalışırken bir yandan da sağ el ile başın ileri gitmesini önlemeye çalışmak, sonra aynısını sol taraf içinde uygulamak,

5 saniye boyunca elleri baş bölgesinin arka tarafına koyduktan sonra başı geriye doğru itmeye çalışırken bir yandan da eller ile başın geri gitmesini önlemeye çalışmak,

5 saniye boyunca başı yavaş bir şekilde sağ tarafa doğru eğerek kulak bölgesini omuz ile temas ettirmeye çalışmak, sonra aynısını sol taraf içinde uygulamak,

5 saniye boyunca başı yavaşça sola döndürmek, sonra aynısını sağ taraf içinde uygulamak,

5 saniye boyunca başı yavaş bir şekilde öne eğmek, dinlendikten sonra başı yine 5 saniye boyunca geriye itmek,

BOYUN AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Boyun ağrısının geçmemesi veya şiddetlenmesi halinde mutlaka bir doktora danışılmalıdır. Boyun ağrısı çeken kimselerin hastanelerde gitmesi gereken bölüm ortopedi veya fizik tedavi bölümüdür. Lakin nadiren de olsa boyun ağrısı için beyin ve sinir cerrahisi bölümüne de gidilebilmektedir.

BOYUN FITIĞI BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Boyun fıtığı hastalığına sahip kişilerde ağrı durumu sıklıkla karşılaşılan bir belirtidir. Boyun fıtığı genellikle ense kökünde, boyunda ve şakaklarda ağrı yapmaktadır. Yani boyun fıtığı baş ağrısı yapar mı sorusunun yanıtı ne yazık ki evettir.