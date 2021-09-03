Egzama Nasıl Geçer? Egzama Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Egzama, sıkça karşılaşılan bir deri hastalığıdır. Lakin egzama bulaşıcı bir hastalık değildir. Egzamanın halen kesin olarak nedeni bilinmemektedir. Bu nedenle de egzamanın net bir tedavisi konusunda da tıp dünyasında bir görüş birliği yoktur. Egzama cildin bir bölgesinin kızarması, su toplaması ve kaşınması ile kendisini göstermektedir.

EGZAMA NEDİR?

Egzama, diğer ismi ile dermatit en sık görülen cilt hastalığıdır. Egzama; deride ortaya çıkan kızarıklık, şişme, döküntü ve kaşınma sorunlarıdır. Egzamanın ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, birçok etmen egzamanın oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Egzamanın nedeni tam olarak bilinmediğinden, kesin bir tedavisi de bulunmamaktadır. Egzama kimi zaman kendiliğinden geçmektedir, kimi zaman ise ilaç tedavisi gerekli olabilmektedir. Ayrıca egzama 7'den 70'e herkesi etkileyebilmektedir.

Egzamanın birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; atopik dermatit, kontakt dermatit, dishidrotik egzama, el egzaması, yüz egzaması, nörodermatit, numuler egzama, staz dermatiti, enfeksiyonlu egzama ve stres egzamasıdır. Egzama ile ilgili merak edilen en önemli soru "egzama bulaşıcı mı?" sorusudur. Bu sorunun cevabı hayırdır. Yani egzama bulaşıcı bir hastalık değildir.

EGZAMA NEDEN OLUR?

Egzamanın neden olduğu kesin olarak bilinememektedir. Lakin araştırmalar egzamanın hem kalıtsal, hem de çevresel bir yönü olduğunu ortaya koymaktadır. Egzama birçok sebepten oluşabilmektedir. Egzamanın nedenleri arasında şunlar yer almaktadır;

Stres: Stres egzamanın bilinen en yaygın sebebidir. Stresli kişi, psikolojik olarak egzamanın oluşmasına yol açabilmektedir.

Alerjik reaksiyon: Alerjisi olan kişilerde egzamaya sıklıkla rastlanılmaktadır. Araştırmalar toz, polen, kepek ve küf gibi maddelere alerjisi olan kişilerin egzamaya yakalanma oranının fazla olduğunu ortaya koymuştur.

Tahriş: Cildin bazı bölgelerinin tahriş olası da egzamaya yol açabilmektedir. Tahriş edici maddeler arasında deterjanlar, sabunlar, dezenfektanlar ve şampuanlar yer almaktadır.

Mikroplar: Bazı mikroplar da egzamaya sebep olabilmektedir.

Hava değişikliği: Ani hava değişiklikleri de cildi tepkimeye sokarak egzama oluşuma neden olabilmektedir.

Hormonlar: Özellikle kadınlarda hormonal değişikliklerin meydana gelmesi egzamayı tetikleyebilmektedir.

EGZAMA BELİRTİLERİ

Egzama belirtileri, vücudun neresinde olursa olsun aynı ve oldukça ayırt edicidir. Egzama belirtileri başlıca olarak şunlardır;

Ciltte kızarıklık ve kaşınma,

Ciltte su toplanması ve şişlik oluşması,

Ciltte yanma hissi,

Ciltte oluşan renk değişikliği,

Ciltte oluşan kuruma ve yanma hissi.

EGZAMA NASIL GEÇER?

Egzama, insan ömrünü tehdit etmese de, insan yaşamını oldukça çekilmez kılabilen bir rahatsızlıktır. Bu nedenle egzaması olan kişilerin ilk düşündüğü "egzama nasıl çabuk geçer?" sorusunun cevabıdır. Öncelikle belirtmekte fayda vardır ki, egzamanın kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Öyle ki egzama kendiliğinden geçebilmektedir. Lakin bazı kremlerin kullanılması ve düzgün cilt bakımı ile egzama geçirilebilmektedir.

Egzama tedavisi, kişinin yaşına ve egzamanın şiddetine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Doktor tedavisi gerektirmeyen durumlarda egzama evde de tedavi edilebilmektedir. Evde egzama tedavisi genel olarak hayat tarzında bazı değişiklikler ile mümkün olmaktadır. Evde egzama tedavisi için doktorlar şu yöntemleri önermektedir:

Soğuk yahut sıcak duş yerine ılık duş almayı tercih etmek,

Sert kıyafetler yerine, yumuşak ve pamuklu kıyafetler giymek,

Egzamalı bölgeyi kaşımayı bırakmak ve mümkünse o bölgeye olan teması kesmek,

Egzamalı bölgeyi güç içinde nemlendirmek,

Egzamalı bölgeyi daha fazla tahrişten uzak tutmak,

Alerjik reaksiyona sebebiyet verebilecek maddelerden kaçınmak.

Yukarıda sayılan önlemlere rağmen egzamanın geçmemesi halinde uzman bir doktora başvurmakta fayda vardır. Bu önlemlere rağmen geçmeyen egzama genellikle egzama kremleri ile tedavi edilmektedir.