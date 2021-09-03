Erzin Karagöl’deki doktor sülükler araştırılıyor

Amanos dağının eteklerinde bulunan yöre halkının tedavi amaçlı kullandığı Karagöldeki doktor sülükleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde Akademisyen, Aynı Üniversitede Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Dr. Hüseyin Ayhan, Amanos Keşif Grubunda doğasever aktivist Nazım Sönmez ile birlikte inceleme çalışmaları yaptı.

Erzin ilçe sınırları içerisinde yer alan Karagöl'deki sülükleri Yöre halkının yakından bildiği ve tedavi amaçlı kullandığını belirten doğasever Nazım Sönmez, özellikle yaz aylarında vatandaşların göle sandalye koyup oturarak doktor sülüklerle rahatsızlıklarını tedavi ettirdiğini söyledi.

BU GÖL KORUNMASI GEREKİYOR

Karagöl'ün 'doktor sülükler'in yaşam ortamı için çok ideal bir göl olduğunun altını çizen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde Akademisyen olan Dr. Hüseyin Ayhan "Bu gölün korunması, doktor sülüklerin bu gölde yaşatılması gerekiyor" dedi.

Gölde asla balıklandırma yapılmaması gerektiğine de dikkat çeken Akademisyen Dr. Hüseyin Ayhan "Burada aynı zamanda çevre kirliliği de olmamalı, insanlar göl kenarına gelip, çevresel atık atmamaları gerekiyor. Çünkü çok önemli bir göl, Hatay'da sülük içeren nadir göllerden bir tanesi, bu ortamın korunması gerekiyor" diye konuştu.