Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Erzin Karagöl’deki doktor sülükler araştırılıyor
Giriş Tarihi: 3.9.2021 13:25

Erzin Karagöl’deki doktor sülükler araştırılıyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Erzin Karagöl’deki doktor sülükler araştırılıyor

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Hüseyin Ayhan Hatay’ın Erzin ilçesi Amanos dağlarında bulunan Karagöl’de yaşayan doktor sülükler üzerinde araştırma başlattı.

Amanos dağının eteklerinde bulunan yöre halkının tedavi amaçlı kullandığı Karagöldeki doktor sülükleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde Akademisyen, Aynı Üniversitede Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Dr. Hüseyin Ayhan, Amanos Keşif Grubunda doğasever aktivist Nazım Sönmez ile birlikte inceleme çalışmaları yaptı.

Erzin ilçe sınırları içerisinde yer alan Karagöl'deki sülükleri Yöre halkının yakından bildiği ve tedavi amaçlı kullandığını belirten doğasever Nazım Sönmez, özellikle yaz aylarında vatandaşların göle sandalye koyup oturarak doktor sülüklerle rahatsızlıklarını tedavi ettirdiğini söyledi.

BU GÖL KORUNMASI GEREKİYOR

Karagöl'ün 'doktor sülükler'in yaşam ortamı için çok ideal bir göl olduğunun altını çizen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde Akademisyen olan Dr. Hüseyin Ayhan "Bu gölün korunması, doktor sülüklerin bu gölde yaşatılması gerekiyor" dedi.

Gölde asla balıklandırma yapılmaması gerektiğine de dikkat çeken Akademisyen Dr. Hüseyin Ayhan "Burada aynı zamanda çevre kirliliği de olmamalı, insanlar göl kenarına gelip, çevresel atık atmamaları gerekiyor. Çünkü çok önemli bir göl, Hatay'da sülük içeren nadir göllerden bir tanesi, bu ortamın korunması gerekiyor" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzin Karagöl’deki doktor sülükler araştırılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA