Aşı kartı alma nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı E-Nabız - HES aşı kartı nasıl çıkarılır, nereden alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları son hızıyla sürerken çift doz aşı olanların aşılandığını belgelemesi amacıyla e-nabız ve HES uygulamaları üzerinden aşı kartı edinmeleri sağlanıyor. Bu bilgilerle aşı kartı temin etmek isteyenler Aşı kartı alma nasıl yapılır, nasıl çıkarılır, alınır? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı e-nabız ve HES ile aşı kartı alma işlemi detayları şöyle;
HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından 'Pasaportlarım'a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarasını girin. Pasaportunuz yoksa bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Ardından ana ekrana dönerek 'Kovid-19 aşı bilgilerim' kutucuğu seçilir. Gelen ekrandan 'Aşı kartlarımı' tıklayıp ardından ekranın en altına gelen 'Aşı kartı oluştur' seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilir.
Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulur. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilir. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.
Aşı pasaportunun geçerli olup olmadığını sorgulamak için Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan "Sertifika Doğrula" bölümünden belgenin doğruluğu teyit edilebilir.