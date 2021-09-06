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Haberler Sağlık Haberleri Aşı kartı alma nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı E-Nabız - HES aşı kartı nasıl çıkarılır, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 6.9.2021 23:16 Son Güncelleme: 6.9.2021 23:16

Aşı kartı alma nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı E-Nabız - HES aşı kartı nasıl çıkarılır, nereden alınır?

Aşı kartı alma nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı E-Nabız - HES aşı kartı nasıl çıkarılır, nereden alınır?

Ülkemizi 1 yıldan fazla süredir etkisi altına alan covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ederken corona virüsü aşısı olan yurttaşlarımızın aşı olduklarını belgelemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı e-nabız ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinde aşı kartı edinmeleri sağlanıyor. Aşı kartı almak isteyenler ise sürece ilişkin bilgi sahibi olmak isteyerek Aşı kartı alma nasıl yapılır, nasıl çıkarılır, alınır? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Aşı kartı alma nasıl yapılır, nasıl çıkarılır, alınır? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları son hızıyla sürerken çift doz aşı olanların aşılandığını belgelemesi amacıyla e-nabız ve HES uygulamaları üzerinden aşı kartı edinmeleri sağlanıyor. Bu bilgilerle aşı kartı temin etmek isteyenler Aşı kartı alma nasıl yapılır, nasıl çıkarılır, alınır? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

AŞI KARTI ALMA NASIL YAPILIR, NASIL ÇIKARILIR, ALINIR?

Sağlık Bakanlığı e-nabız ve HES ile aşı kartı alma işlemi detayları şöyle;



HES İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından 'Pasaportlarım'a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarasını girin. Pasaportunuz yoksa bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Ardından ana ekrana dönerek 'Kovid-19 aşı bilgilerim' kutucuğu seçilir. Gelen ekrandan 'Aşı kartlarımı' tıklayıp ardından ekranın en altına gelen 'Aşı kartı oluştur' seçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilir.

Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulur. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilir. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

HES İLE AŞI KARTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ İLE AŞI KARTI NASIL ALINIR?

  • Öncelikle E-Nabız ekranına giriş yapın.
  • Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.
  • Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir. Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.
  • Açılan dosyayı çıktı olarak alabilirsiniz.

E-NABIZ İLE AŞI KARTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AŞI KARTI DOĞRULAMA EKRANI

Aşı pasaportunun geçerli olup olmadığını sorgulamak için Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan "Sertifika Doğrula" bölümünden belgenin doğruluğu teyit edilebilir.

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Aşı kartı alma nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı E-Nabız - HES aşı kartı nasıl çıkarılır, nereden alınır?
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