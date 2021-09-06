Aşı kartı alma nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı E-Nabız - HES aşı kartı nasıl çıkarılır, nereden alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama çalışmaları son hızıyla sürerken çift doz aşı olanların aşılandığını belgelemesi amacıyla e-nabız ve HES uygulamaları üzerinden aşı kartı edinmeleri sağlanıyor. Bu bilgilerle aşı kartı temin etmek isteyenler Aşı kartı alma nasıl yapılır, nasıl çıkarılır, alınır? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

AŞI KARTI ALMA NASIL YAPILIR, NASIL ÇIKARILIR, ALINIR?

Sağlık Bakanlığı e-nabız ve HES ile aşı kartı alma işlemi detayları şöyle;