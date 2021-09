"Aşı karşıtlarının çoğu doktor değil"

Sosyal medyada aşı karşıtlığı ile ilgili paylaşımlar yapan hesapların çok da aşıdan endişe eden hesaplar olmadığını söyleyen Furkan Bölükbaşı, daha ziyade bununla ilgili toplumda bir kafa karışıklığı ve kaos çıkarmak isteyen insanlar olduklarını belirtti. Endişe eden insanlara bu iş doğru düzgün anlatıldığında aşıya ikna olduklarını ifade eden Bölükbaşı, böyle çok örnekle karşılaştığını çok şiddetli aşı karşıtı olup anlattığı şeyleri duyunca aşıya ikna olduklarını dile getirdi.

Aşı karşıtlarının vaka ve hasta arasındaki fark ile ilgili iddialarını yanıtlayan Bölükbaşı, "Vaka, PCR testi ile vücudunda bilinmeyen sayıda virüs tespit edilmiş kişiye denir. Hasta vücudunda on binlerce virüs ile enfekte olmuş ve hastalık semptomları gösteren kişidir. Kavramlar birbirinden tamamen farklıdır. Her hasta aynı zamanda vakadır, ama her vaka hasta değildir. Vakaların büyük çoğunluğu hasta olmadan virüsten kurtulur. Bir vakanın hasta olduğu; gösterdiği öksürük, ağrı, nefes darlığı gibi semptomlara ve akciğer grafisine bakılarak yapılır" şeklinde konuştu.

Furkan Bölükbaşı

PCR HASTALIĞI DEĞİL VAKAYI TESPİT EDER

PCR testi ile hastalık tanısı yapılmadığını, bu testlerle virüsün varlığının tespit edildiğini ifade eden Bölükbaşı, "Sizin hasta olup olmadığınızı tespit edemez. PCR testi vakaların tespiti için kullanılır. Zaten dünyanın hiçbir yerinde PCR testi hastalık tanısı için kullanılmaz. Ayrıca PCR testleri hatalı pozitif sonuç çıkarmaz, fakat hatalı negatif sonuç çıkarabilir. Yani sizde virüs var diyorsa kesin olarak vardır, yok diyorsa bu hatalı olabilir. Hatalı negatif sonuç testin hatası değildir, test bu konuda çok kararlı bir şekilde çalışır. Hatalı sonucun sebebi kişinin hastalığın ilk günlerinde olması sebebiyle alınan örneğe virüsün gelmemesidir. Bundan dolayı virüsü tespit edemez. PCR vaka tespitinde kullanılır, hastalık tanısı için ise semptomlara bakılır" ifadelerini kullandı.

PCR'IN AYNI GÜNDE HEM POZİTİF HEM NEGATİF ÇIKMASI NORMAL

Geçen sene aşı yokken daha az ölüm olmasının sebebini "Geçen sene hastalığın çok daha az kişiye bulaşmış olmasıyla, insanların önlemlere daha fazla önem göstermesiyle, uzun sokağa çıkma yasaklarının olmasıyla ve restoranların/kafelerin kapalı olmasıyla alakalı bir durumdur" şeklinde açıklayan Bölükbaşı, şöyle devam etti: "PCR testinde aynı günde hem pozitif hem de negatif sonuçlar çıkması normal. Enfeksiyonun ilk evresindeki insanların ağız ve burnunda yeterli virüs bulunmadığı için alınan salyaların bazısına virüs gelip bazısına gelmeyebilir. Bu da farklı sonuçlara sebep olur" dedi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERE OTOPSİ YAPILIYOR

Koronavirüs hastalarına otopsi yapılmadığı iddialarının ise doğru olmadığını ve binlerce hastaya otopsi yapıldığını ifade eden Bölükbaşı, "Hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan bu otopsilerin raporları yayınlandı, AA ve TRT gibi basın organlarında haberleri yapıldı. Adli Tıp otopsi yönergesi de yayınlandı. Aşı kısırlık da yapmaz. Bu yönde hiçbir bilimsel veri yok, yan etki de görülmedi. Ayrıca bir insanın kısır kalması çok zordur, hayvanlara uzun süre verilen çok ağır kimyasalların bile çoğu zaman kısırlığa yol açamadığı görüldü" diye konuştu.

AŞILAR HASTALIĞI AĞIR GEÇİRMEKTEN KORUR

Aşı olanların da öldüğü ve aşının işe yaramadığı ile ilgili soruları da yanıtlayan Bölükbaşı, şunları söyledi: "Aşılar bağışıklık sisteminizi virüse karşı etkili hale getirmeyi sağlar. Normalde hasta olacak insanların hasta olmamasını, normalde ölecek insanların ise hayatta kalmasını sağlar. Fakat herkeste aynı oranda etkili olmayabilir. Bir aşının yüzde 90 etkili olması, o aşıyı olup da hasta olanların sayısının aşısız olup hasta olanlara göre 10 kat daha düşük olduğunu gösterir. Aynı zamanda aşının herkesi kesin olarak hastalıktan korumayacağı, fakat normalde hasta olacak 10 kişiden 9'unu hastalıktan kurtardığı umarım net olarak anlaşıldı."

'PCR MEYVE SUYUNDA POZİTİF ÇIKTI' İDDİASI YALAN

PCR'ın meyve suyunda pozitif sonuç çıkardığıyla ilgili iddiaların yalan olduğunu dile getiren Bölükbaşı, "İnternette meyve suyuna pozitif sonuç verdiği söylenen ve hamilelik testine benzeyen kitler PCR testi değil ve hiçbir devlet tarafından kullanılmıyor. En tehlikeli grubun asemptomatik pozitifler olduğu da yanlış. Aşı olan kişi kendisini korumak için, çevresine çok daha az virüs yaymak için üzerine düşeni yapıyor. Risk teşkil ettiği grup ise aşıyı reddedenler. Aşıyı reddeden birinin güvenliği için aşı olan kişi sınırlanamaz" dedi.

AŞILARIN HEPSİNİN FAZ 3 AŞAMALARI TAMAMLANDI

Şu an kullanılan aşıların hepsinin Faz 3 aşamalarnın tamamlandığını ifade eden Bölükbaşı şöyle devam etti: "Biontech, Sinovac, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johson ve AstraZeneca aşılarının tamamı Faz 3 aşamasını tamamlandı ve raporları yayınlandı. Aşıların neden bu kadar hızlı üretildiği ile ilgili sorular da var. Aşının üretilmesi birkaç saat ile birkaç gün arasında değişen bir süreç. Aşının faz denemelerinin ne kadar uzun süreceği ise ayrılan maddi kaynak, virüsün etkilediği insan sayısı, bilgi paylaşımı ve bulunan gönüllü sayısına göre değişir. Ayrıca PCR test çubuklarının beyne kadar sokulması söz konusu olamaz. PCR test çubukları ile epifize zarar vererek düşünme, sorgulama kabiliyetimizi yok edemez."