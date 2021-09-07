Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık Belirtileri ile Evde Doğal ve Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Yeni doğan bebeklerde sarılık hastalığı oldukça sık gözükmektedir. Yine de bu hastalığa dikkat edilmelidir. Zira bazı durumlarda sarılık hastalığı altta yatan başka bir durumun belirtisidir. Bu nedenle ciddiye alınması gerekmektedir. Yeni doğan bebeklerde sarılık hastalığı birçok nedenle oluşabilmektedir. Bebeklerde görülen sarılık hastalığı ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlarını sizler için derledik. İşte bebeklerde görülen sarılık hastalığı ve tedavisi…

BEBEKLERDE SARILIK NEDEN OLUR?

Sarılık hastalığı; insan cildine sarı rengi katan bilirubin ası verilen maddelerin seviyesinin yükselmesi ve bu maddelerin vücuttan atılamaması nedeni ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bilirubin adı verilen bu madde normalde kırmızı kan hücrelerinin parçalanması neticesinde vücutta oluşmaktadır. Bu madde ise karaciğer tarafından temizlenmektedir. Peki bebeklerde sarılık neden olur?

Yeni doğan bebeklerde ise karaciğerin bilirubini temizlemesi için birkaç güne ihtiyaç vardır. Zira doğumdan önce, bebeklerde bu maddeyi annenin karaciğeri temizlemektedir. Bu nedenle yeni doğan bebeklerde karaciğer hemen bilirubini temizleyememektedir. Bu nedenle de vücuttan atılamayan bilirubin birikerek, bebeklerde sarılık oluşumuna neden olmaktadır.

Yeni doğan bebeklerde sarılık hastalığı gözükmesi oldukça sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Her 3 bebeğin 2'sinde sarılık hastalığı gözükebilmektedir. Yeni doğan bebeklerin karaciğerinin görevini yerine getirmeye başlaması ile sarılık hastalığı da kendiliğinden yok olabilmektedir. bebeklerde sarılık hastalığının geçmesi genellikle 2 ile 3 hafta arasında değişmektedir. Lakin sarılık hastalığının 3 haftadan uzun sürmesi halinde, ortada ciddi bir durum oluşmaktadır.

BEBEKLERDE SARILIK NASIL GEÇER?

Bebeklerde sarılık hastalığı genellikle kendiliğinden iyileşmektedir. Lakin sarılık hastalığının tedavisinde bazı faktörler önem arz etmektedir. Bunlar bebeğin kaç kilo olarak doğduğu, kaç günlük olduğu ve kanında birikmiş olan bilirubinin seviyesidir. Bu nedenle sarılık hastalığının bir doktor tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Peki sarılık olan bebeğe ne yapılır?

Yeni doğan bebeklerde görülen sarılık hastalığı bazı durumlarda doktor tedavisi gerektirmektedir. Bebeğin kanında bulunan bilirubin seviyesi normalden çok daha yüksek ise bu durumda bebeğe fototerapi tedavisi uygulanmaktadır. Fototerapi, özel dalga boylarına sahip lambalardan çıkan ışığın altına bebeğin yatırılması gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, vücutta biriken bilirubinin parçalanmasına ve vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır. Yani bir nevi karaciğerin yapması gereken işlevi yerine getirmektedir.

Nadir durumlarda ise sarılık hastalığı kan uyuşmazlığı nedeni ile ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda bilirubin seviyesi normalin oldukça üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle ise yeni doğan bebeğe düzenli aralıklarda kan değişimi uygulanması gerekmektedir.

BEBEKLERDE SARILIK NASIL ANLAŞILIR?

Bebeklerde sarılık hastalığının anlaşılması oldukça kolaydır. Zira sarılık, belirti gösteren bir hastalıktır. Bu nedenle teşhisi kolaydır. Bebeklerde sarılık nasıl anlaşılır sorusunun asıl cevabı cildin ve göz aklarının sararmasıdır. Yeni doğan bebeklerde sarılık hastalığı öncelikle yüzün sararması ile ortaya çıkmaktadır. Akabinde ise bu sarılık göz aklarında oluşmaktadır. Sarılık hastalığı tüm vücuda yayılarak göğse, karına ve bacaklara doğru ilerlemektedir.

BEBEKLERDE SARILIK EVDE TEDAVİSİ

Kandaki bilirubin seviyesinin çok yüksek olmadığı ve özel bir doktor tedavisi gerektirmediği durumlarda tedavi evde yapılabilmektedir. Bebeklerde sarılık evde tedavisi için doktorun bunu öngörmesi önemlidir. Evde yapılan tedavi genellikle bebeğin güneşe çıkarılması ve düzenli olarak emzirilmesi ile mümkündür. Gün içinde bebeğin aralıklarla toplam 1 saat güneş alması gerekmektedir.

BEBEKLERDE SARILIK BİTKİSEL TEDAVİSİ

Bebeklerde sarılık bitkisel tedavisi de mümkündür. Bu tedavi içinde doktorun bunu onaylaması gerekmektedir. Zira belirtildiği üzere sarılık seviyesine bağlı olarak doktor tedavisi de elzem olabilmektedir. Bebeklerde sarılık bitkisel tedavisinde genellikle buğday suyu tüketilmesi kullanılmaktadır.