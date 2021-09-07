Boğaz İltihabı Nasıl Geçer? Boğaz İltihabı Neden Olur? Evde Doğal ve Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Boğaz iltihabı çok sık karşılaşılan bir durumdur. Kimi durumlarda ilaç tedavisi gerektiren bu hastalık, kimi durumlarda ise evde uygulanabilecek basit tedavi şekilleri ile bitkisel tedavi yöntemleri ile de rahatlıkla geçirilebilmektedir.

BOĞAZ İLTİHABI NEDEN OLUR?

Boğaz iltihaplanması tıbbi olarak akut tonsillofarenjit olarak adlandırılmaktadır. Boğaz iltihaplanması aslında bademciklerin ve yutak bölgesinin çeşitli nedenlerle bir enfeksiyona maruz kalması sonucu ortaya çıkmaktadır. Boğaz iltihaplanmasına virüs, bakteri, mantar ve daha birçok şey sebep olabilmektedir. Boğaz iltihaplanmasının tedavisinde ilaç desteği gerekebileceği gibi, bazı durumlarda bu hastalığın evde tedavi edilmesi de mümkündür. Boğaz iltihabına neden olabilecek durumlar genel olarak şunlardır;

Koronavirüs,

Grip virüsü,

Soğuk algınlığı (Nezle),

Parainfluenza virüsleri,

CMV virüsü,

Uçuk virüsü,

Boğaz iltihabına neden olan Epstein-Barr virüsü,

Kızamık,

Suçiçeği,

Mono,

Krup Hastalığı.

BOĞAZ İLTİHABI NASIL GEÇER?

Boğaz iltihabına ne iyi gelir sorusunun cevabı iltihabının şiddetine ve kaynağına göre değişebilmektedir. Boğaz iltihabının tedavi edilmesi için ilk olarak hastalığın altta yatan nedeni belirlenmelidir. Zira virüs veya bakteri kaynaklı boğaz iltihaplarının tedavileri de farklıdır. Ayrıca kimi durumlarda dikkatli beslenme ve bol sıvı tüketimi ile boğaz iltihabı geçebilmekte iken, kimi durumlarda ise bir doktor tarafından reçete edilen ilaçların kullanılması gerekebilmektedir.

Boğaz iltihabının kaynağı bir virüs ise genellikle hastalık herhangi bir ilaç tedavisi gerekmeden, kendiliğinden geçebilmektedir. Bu durumda kişinin kendini bitkisel yollarla evde tedavi etme olanağı yüksektir. Lakin eğer boğaz iltihabının kaynağı bir bakteri ise bu durumda genellikle ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Boğaz iltihabına iyi gelebilecek ve iyileşme hızını arttırabilecek başlıca yollar şunlardır;

Dinlenmek: Her hastalıkta olduğu gibi, yatak istirahati boğaz iltihaplanması durumuna da iyi gelmektedir. Zira hasta kişi dinlenerek, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu da kişinin iyileşme hızını arttırmaktadır.

Bol sıvı tüketimi: boğaz iltihabına iyi gelen bir diğer yol ise bol sıvı, hatta direkt olarak bol su tüketimidir. Zira sıvı alımı iltihaplı bölgenin kurumasını engellemekte ve böylece ağrıyı azaltmaktadır.

Bitki çayları: bazı bitki çaylarının uyuşturucu ve sakinleştirici etkisi olduğundan iltihaplı bölgeye iyi gelmektedir. Bu bitki çaylarının başında; zencefil, ekinezya ve ıhlamur gelmektedir.

Tuzlu su ile gargara yapmak: Günde bir kere tuzlu su ile yapılan gargara boğaz ağrısının azalmasına yardımcı olmaktadır.

BOĞAZ İLTİHABI BİTKİSEL TEDAVİSİ

Boğaz iltihabına iyi gelecek bitkisel tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu bitkilerin tüketilmesi, iltihabın artmasını önlemekte ayrıca iltihaptan kaynaklı boğaz ağrısının şiddetini de azaltmaktadır. Boğaz iltihabı evde doğal tedavisinde kullanılan bitkisel karışımlar başlıca olarak şunlardır;

Kekik, bal, limon ve karabiber: Bu malzemelerden oluşan bitkisel çay iltihabın yayılmasını önlemektedir. Ayrıca bu karışım bir yandan kişinin boğaz ağrısını rahatlatmakta, diğer yandan da iltihaba karşı doğal yollarla savaşmaktadır.

Zerdeçal ve yeşil çay: İçine zerdeçal konulan yeşil çayında boğaz iltihabına iyi geldiği bilinmektedir. Bu karışımın asıl işlevi boğazı yumuşatarak, ağrının azalmasını sağlamaktır.

Papatya çayı: Papatya çayı yapısı sayesinde boğaz ağrısını azaltmaktadır. Ayrıca enfeksiyona karşı savaştığı da bilinmektedir.

Adaçayı: Adaçayı solunum yolunu rahatlatan bitkisel çaylardan bir diğeridir. Adaçayı hem bağışıklığı güçlendirmekte, hem de mikropları öldürmektedir. Geçmeyen boğaz iltihabı tedavilerinde günde en az bir kere adaçayı tüketilmesi önerilmektedir.

BOĞAZ İLTİHABI İÇİN HANGİ ANTİBİYOTİK KULLANILIR?

Boğaz iltihabı tedavisinde kimi zaman ilaç ve hatta antibiyotik kullanımı zorunlu olabilmektedir. Lakin kişinin kendi başına bir ilaca başlaması doğru değildir. Bu nedenle geçmeyen boğaz iltihabı çeken kişinin ilk olarak bir doktora gitmesi gerekmektedir. Boğaz iltihabı olan kişinin gitmesi gereken birim ise KBB, yani Kulak Burun Boğaz birimidir. Boğaz iltihabının tedavisinde genellikle penisilin veya penisilin türevi ilaçlar kullanılmaktadır. Antibiyotik tedavisi ile de boğaz iltihabı ortalama olarak 10 gün içinde tam olarak iyileşmektedir. Bu nedenle doktor tarafından reçete edilen ilacın tam olarak kullanılması önem arz etmektedir.