Giriş Tarihi: 7.9.2021

Çocuğunuza kendi okul anılarınızı anlatın DİDEM SEYMEN

Okula alışma sürecinde ebeveyn desteği önemli. Anne-babalar, çocuklara kendi okul hayatlarıyla ilgili olumlu anılarını anlatarak fotoğraflarını göstererek okulun korkutucu bir yer olmadığı konusunda güven verebilirler