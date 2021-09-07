Faranjit Nasıl Geçer? Faranjit Belirtileri, Tedavisi ve Bitkisel Yöntemler

Faranjit ülkemizde özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk günlerde görülen ve boğaz bölgesinin iltihaplanması ile birlikte ateş, öksürük, geniz akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteren bir hastalıktır. Faranjit akut olabileceği gibi, kronik şekilde de ortaya çıkabilmektedir. Her hastalık gibi faranjit de tedavi edilmediği taktirde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

FARANJİT NEDİR?

Faranjit, genel anlatım ile boğaz bölgesinin iltihaplanmasıdır. Faranjit genellikle viral kaynaklı olup, kısa sürede iyileşmektedir. Faranjit hastalığında kişide boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu, ateş, öksürük ve geniz akıntısı kendini göstermektedir. Faranjit akut olabileceği gibi, kronik de olabilmektedir.

FARANJİT NEDEN OLUR?

Yukarıda da belirtildiği gibi faranjit ya viral kaynaklı ya da bakteri kaynaklı bir hastalıktır. Faranjit hastalığına boğaz kültürü testi ile teşhis konulmaktadır. Faranjitin ortaya çıkış sebepleri faranjitin türüne göre değişmektedir. Yani akut faranjite sebep olan durumlar ile kronik faranjite sebep olan durumlar arasında fark vardır.

Akut faranjit nedenleri genellikle viral hastalıklardır. Grip ve soğuk algınlığı ile birlikte akut faranjit de kendisini göstermektedir. Bu nedenle de altta yatan hastalık tedavi edildiğinde akut faranjit de kendiliğinden iyileşmektedir. Kronik faranjit nedenleri ise oldukça farklıdır. Kronik faranjit nedenleri arasında şu durumlar yer almaktadır;

Yoğun hava kirliliği olan yerlerde çalışmak veya yaşamak,

Sık bir şekilde klimaya maruz kalmak,

Aşırı sigara kullanımı,

Sık sık üst solunum yolu geçirmek,

Kronik burun tıkanıklığı,

Aşırı sıcak yahut soğuk içeceklerin yoğun olarak tüketilmesi,

Kronik sinüzit,

Kronik geniz akıntısı,

Kronik diş enfeksiyonu,

Düzenli olarak yüksek sesle konuşmak.

FARANJİT BELİRTİLERİ

Faranjit hastalığının belirtileri faranjitin türüne göre değişkenlik göstermektedir. Yani akut faranjit ile kronik faranjit belirtileri birbirinden farklıdır. Akut faranjit belirtileri genel olarak şunlardır;

Ateş,

Boğaz ağrısı,

Yutkunma zorluğu,

Ses kısılması,

Bademciklerin şişmesi

Kronik faranjit belirtileri arasında ise şunlar yer almaktadır;

Boğaz ağrısı,

Ateş,

Boğazda yumru hissi,

Boğazda kaşıntı hissi,

Boğazda bir şey kalmış ve tıkanıklık yapmış hissi,

Öksürük,

Konuşma zorluğu,

Ses kısıklığı,

Yutkunma zorluğu.

FARANJİT BULAŞICI MIDIR?

Faranjit bulaşıcı bir hastalık olup, kuluçka süresi 3 ile 5 gün arasında değişmektedir. Lakin faranjitin bulaşıcılık özelliği sadece bu kuluçka dönemi içerisinde geçerlidir. Yani hastalık sadece kuluçka süresi boyunca bulaşıcıdır. Hastalığın kuluçka süresi bittikten sonra faranjitin bulaşıcılık özelliği sona ermektedir.

FARANJİT NASIL GEÇER?

Faranjit hastalığı çoğu zaman herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan ortalama olarak bir hafta içinde kendiliğinden iyileşmektedir. Bu durum kronik faranjit içinde geçerlidir. Yani "kronik faranjit ne kadar sürer?" sorusunun cevabı da ortalama olarak 1 haftadır.

Halk arasında her ne kadar faranjit tedavisinin antibiyotikler olduğu düşünülse de gerçekte durum böyle değildir. Zira antibiyotikler viral kaynaklı faranjitin tedavisinde işe yaramamaktadır. Antibiyotikler anca faranjit bakteriyel tabanlı ise işe yaramaktadır. Peki o halde faranjite ne iyi gelir? Faranjit tedavisinde evde uygulanabilecek yöntemler şunlardır;

Bol su tüketmek,

Yatak istirahati,

Tuzlu su ile gargara yapmak,

Besin değeri yüksek çorbalar tüketmek,

Sigara, alkol ve kafeinden uzak durmak,

Asitli içecekler tüketmemek,

Acılı veya ekşi yememek,

Ihlamur, adaçayı, papatya gibi Ilık bitki çayları içmek,

Ateşi düşürmek yahut ağrıyı azaltmak için birtakım reçetesiz ilaçlar almak.

KRONİK FARANJİT TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Kronik faranjit tedavi edilmezse çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Kronik faranjit tedavi edilmediğinde hastalık akciğerlere inmekte ve laranjit hastalığına sebebiyet verebilmektedir. Yani hastalık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olmaktan çıkmakta ve bir akciğer enfeksiyonuna dönüşmektedir.