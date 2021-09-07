Geniz Akıntısı Nasıl Geçer? Geniz Akıntısı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Geniz akıntısı; enfeksiyon, toz, duman veya alerjik sebeplerle burun ve boğaz bölgesinde normal orandan daha fazla mukus üretilmesi sonucunda bu mukusun boğazın arkasından akması durumudur. Görüleceği üzere geniz akıntısına birçok farklı durum sebebiyet verebilmektedir. Geniz akıntısı genellikle kendiliğinden iyileşmektedir. Lakin geniz akıntısının bir haftadan uzun sürmesi halinde kişinin bir doktora gitmesinde fayda vardır.

GENİZ AKINTISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Geniz akıntısı belirtileri oldukça spesifiktir. Bir kere geniz akıntısı yaşayan kişi, ilerde olası bir geniz akıntısını da rahatlıkla ayırt edebilecektir. Geniz akıntısı belirtileri başlıca olarak şunlardır;

Boğazda kaşıntı,

Sürekli yutkunma ihtiyacı,

Mide bulantısı,

Bir tik olarak boğaz temizleme güdüsü,

Yatarken ve gece vakitlerinde kötüleyen öksürük,

Nefes kokusu,

Mukusta artma.

GENİZ AKINTISI NEDEN OLUR?

Geniz akıntısına birçok durum sebebiyet verebilmektedir. Geniz akıntısı nedenleri arasında şu durumlar yer almaktadır;

Enfeksiyonlar,

Grip,

Soğuk algınlığı,

Alerjiler,

Tozlu hava,

Dumanlı hava sahasında fazla vakit geçirmek,

Sinüzit,

Kronik solunum yolu hastalıkları,

Gebelik,

Fazla baharatlı yiyecek tüketimi,

Ani hava değişikleri,

Fazla oranda kimyasala maruz kalma,

Buruna nesne sıkışması,

Bazı ilaçlar.

GENİZ AKINTISI NASIL GEÇER?

Geniz akıntısı kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlıktır. Lakin geniz akıntısının 10 günden fazla sürmesi durumunda, genellikle ilaç tedavisi gerekli olmaktadır. Geniz akıntısı tedavisi, geniz akıntısına neyin sebep olduğuna göre değişiklik göstermektedir. Örneğin geniz akıntısı alerjiye bağlı olarak ortaya çıkmışsa farklı bir tedavi, bakteriyel bir enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkmışsa farklı bir tedavi gerekli olmaktadır. Geniz akıntısı tedavisinde genellikle; antibiyotikler, antihistaminikler, dekonjestanlar, balgam söktürücüler ve burun spreyleri kullanılmaktadır. Lakin geniz akıntısı olan kişi kendiliğinden bir ilaca başlamamalı, mutlaka bir doktora gözükmelidir. Geniz akıntısı sıkıntısı yaşayan kişi, her hastanede bulunan kulak burun boğaz birimine gidebilir.

Geniz akıntısı tedavisinde evde uygulanabilecek bazı metotlarda mevcuttur. Örneğin ev içindeki nemi arttırmak geniz akıntısı olan kişiyi rahatlatacaktır. Geniz akıntısı yatarken daha da artmaktadır. Bu nedenle geniz akıntı olan kişinin başının yüksekte olması önemlidir. Bu nedenle yastığı yükseltmek de geniz akıntısını azaltabilmektedir. Her hastalıkta olduğu gibi bol su tüketimi de geniz akıntısının azalmasına önemli bir etkendir.

GENİZ AKINTISI BİTKİSEL TEDAVİSİ

Geniz akıntısını evde bitkisel yollarla azaltmak mümkündür. Geniz akıntısı bitkisel tedavisinde en etkili yöntem elma sirkesidir. 1 yemek kaşığı elma sirkesini, bir bardak su ile karıştırarak, hem gargara yapmak, hem de bu karışımı içmek geniz akıntısını kesmekte oldukça etkilidir.

Geniz akıntısının geçmesinde C vitamini tüketimi de önemli bir rol oynamaktadır. Başta portakal suyu olmak üzere yüksek C vitaminli besinler bağışıklık sistemini güçlendirerek geniz akıntısının geçmesini hızlandırmaktadır.

Sarımsak ise geniz akıntısının geçmesinde bir diğer mucizedir. Sarımsak doğal bir antibiyotik niteliği taşıdığından geniz akıntısına iyi gelmektedir. Ayrıca sarımsak sinüsleri de açmaktadır, bu da geniz akıntısının geçmesine neden olmaktadır. Günlük tüketilen bir diş sarımsak geniz akıntısına karşı en etkili yöntemlerden biridir.

GENİZ AKINTISI KORONA BELİRTİSİ Mİ?

Covid-19 hastalığının birçok belirtisi bulunmaktadır. Geniz akıntısı yaşayan kişilerinde son zamanlarda en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi geniz akıntısının bir korona belirtisi olup olmadığıdır. Geniz akıntısı, Covid-19'un tipik bir belirtisi değildir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Güvenilir Kaynak'a göre geniz akıntısı korona salgınında sıklıkla görülen semptomlar içinde yer almamaktadır.