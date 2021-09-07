İshal Nasıl Geçer? İshali Ne Keser?

İshal 24 saat içerisinden üç veya daha fazla kez sulu dışkılama olarak tanımlanmaktadır. İshal ile birlikte vücut çok ciddi bir şekilde su kaybetmektedir. İshal genel olarak 48 saat içerisinde kaybolmaktadır. Lakin bu süreden uzun süre devam eden ishallerle de karşılaşmak mümkündür. İshale iyi gelen şeylerin uygulanmasına rağmen 24 ile 48 saat aralığında kaybolmayan ishal genellikle bir virüs yahut bakteri kaynaklı olup, doktor ve ilaç tedavisine ihtiyaç duymaktadır. Zira ishal beslenmede yapılan küçük değişiklikler ile kendiliğinden geçme ihtimali bulunan bir hastalıktır.

İSHAL NASIL GEÇER?

İshal günlük hayatı zorlaştıran hastalıklardan biri olduğu için bu hastalığa yakalanan kişilerin ilk sorusu genellikle "ishali hemen ne keser?" şeklindedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, ishalin tedavisinde ishalin şiddeti önemlidir. Zira çok şiddetli ishallerin evde bu yollar ile tedavi edilmesi yeterli olmayacaktır. Şiddetli ishal ile birlikte şu belirtileri yaşayan kişilerin bir doktora başvurmasında fayda vardır;

Kusma,

Mide bulantısı,

Halsizlik ve yorgunluk,

Ateş.

Yukarıdaki belirtiler olmadan kendini gösteren ishalin evde tedavisi mümkündür. O halde sorulması gereken soru şudur: İshale ne iyi gelir?

İshal olan kişinin dikkat etmesi gereken ilk husus yeterli sıvı alıp almadığıdır. Zira ishal ile birlikte vücut büyük oranda su kaybetmektedir. Su kaybeden vücut, başta sodyum olmak üzere birçok elektrolitini ve mineralini de kaybetmektedir. Bu nedenle ishal olan kişinin hem dehidrasyonu önlemek, hem de kaybettiği bu elektrolitleri geri kazanması için bol su içmesi önemlidir.

Kimi zaman elektrolitleri geri kazanmak su içmek tek başına yeterli olmamaktadır. Bu durumlarda oral rehidrasyon çözeltisi hazırlamak gerekebilmektedir. Bu çözelti; 1 litrelik suya 6 çay kaşığı şeker ve yarım çay kaşığı tuz atılarak hazırlanmaktadır. Bu karışımın amacı bağırsakların minerali daha iyi emmesini sağlamaktır.

İshali kesmenin bir diğer yolu ise reçetesiz bazı ilaçların kullanılmasıdır. Lakin bu ilaçların ishalin nedenini tedavi etmemekte, sadece belirtilerin şiddetini azaltmaktadır. Yine de ishali olan kişilerin bu ilaçları almadan önce bir doktora danışması gerekmektedir. İshali kesen reçetesiz ilaçların başında Bizmut subsalisilat, Loperamid ve çinko gelmektedir.

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER

İshali kesmenin bir diğer yolu ise beslenme şeklinde değişikliğe gitmektir. Zira ishale iyi gelen yiyeceklerin tüketilmesi de, bu hastalığa karşı bir çözümdür. İshale iyi gelen yiyeceklerin başında muz, beyaz pirinç ve patates yer almaktadır. İshale iyi gelen yiyecekleri sıralamak gerekirse;

Muz,

Haşlanmış patates,

Yağsız, lapa beyaz pirinç,

Tarhana çorbası,

Yoğurt veya kefir,

Elma sirkesi,

Lahana ve salatalık turşusu.

Bu besinlerin tüketilmesi ishalin azalmasına yardımcı olmaktadır. Lakin bir de ishali olan kişinin uzak durması gereken yiyecekler vardır. İshali olan kişi şu yemekleri yemekten kaçınmalıdır;



Acı ve baharatlı her türlü besin,

Yağlı yiyecekler,

Fruktoz seviyesi yüksek besinler,

Yapay tatlandırıcı içeren gıdalar,

Kahve,

Alkol,

Süt ve süt ürünleri (yoğurt hariç)

İSHAL CORONA BELİRTİSİ Mİ?

Covid-19 salgını ile birlikte, dünya çapında herkes bu hastalığın belirtilerini araştırır hale geldi. İshali olan kişilerinde merak ettiği sorulardan bir tanesi ishalin korona belirtisi olup olmadığı oldu. İshal aslında olası bir Covid- 19 semptomudur. Lakin tek başına ortaya çıkan ishal, Corona hastalığına delalet değildir. İshalin; ateş, yorgunluk ve kuru öksürük ile kendini göstermesi halinde ise ortaya bir Covid-19 şüphesi çıkmaktadır. Bu durumda kişinin vakit kaybetmeden bir hastaneye gitmesi ve Corona testi olmasında fayda vardır.