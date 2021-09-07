Rüyada Babayla Kavga Etmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Babayla Tartışmak Ne Demek?

Rüyamızda içinde bulunduğumuz duygu durumu da önemlidir. Kimi rüyalarda kendimizi çok güvende hissederiz. Kimi rüyalarda da huzursuz oluruz. Bu duygular rüyamızın yorum gidişatını değiştirecektir. Rüyada babayla tartışmak ne demek? Sorusuna gelin beraber yanıt arayalım.

RÜYADA BABAYLA TARTIŞMAK

Rüyada babayla tartışmak olumsuz bir anlam içeriyor gibi görünebilir. Ancak tartışma esnasında huzurlu hissediyorsak bu durum hayırlı yorumlanır. Hayatınızda yaşayacağınız bir tartışma ile beraber olumlu haberler alacağınızı anlatır. Eğer rüyada babayla tartışırken huzursuzsanız bir süredir ailevi sorunlar yaşadığınızı işaret edebiliriz. Ailenizde yaşanan huzursuzluklar sizin de psikolojinizi etkilemiş olabilir. Aile büyüklerinden biri size yardım edecek. Bu durumdan kurtulmak için birine güven duymanız gerekecek.

Rüyada babayla kavga etmek esnasında kan görüldüyse olumsuz yorumları önlemiş olur. Kan görmek rüyanın tersine yorumlanması demektir. Bu durumda aile yaşantınızda huzurlu olduğunuzu düşünebiliriz. Bu huzuru korumak için elinizden geleni yapacaksınız. Rüyada babayla kavga etmek hesaplaşma anlamına da gelebilir. Hesaplaşmanız gereken kişiden daha fazla kaçmayacaksınız. Onunla görüşmek size düşündüğünüzden daha iyi gelecek.

RÜYADA ÖLMÜŞ BABAYLA KAVGA ETMEK

Rüyada ölmüş babayla kavga etmek babanızla ilgili affedemediğiniz bir olay olduğunu gösterir. Onunla helalleşmek için adım atacak ve harekete geçeceksiniz. İçinizde kalan bu olayla ilgili akrabalarınız arasından bir kişiden destek göreceksiniz. Yakın zamanda bir kabir ziyareti yapabilirsiniz. Bu ziyarette duygusal anlar yaşanacak. Akıttığınız gözyaşları sizin huzurunuz olacak. Bu ziyaretten ne kadar kaçarsanız yüzleşmeniz o kadar zor olabilir.