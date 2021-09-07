Rüyada merdiven görmek ne anlama gelir? Rüyada yürüyen merdiven görmek ne demek?

Rüyada merdiven görmek, eski çağlardan beri tartışılan ve yorumlanan bir konudur. Rüyada merdiven görmek, kesin olarak olumlu ya da olumsuz bir alamettir diyemeyiz, çünkü rüyada görülen merdivenin ne şekilde görüldüğüne göre yorum da değişmektedir. Örneğin rüyada tahta merdiven görmek rüya sahibi kişinin temkinli adım atmasını öğütlerken, demir merdiven görmek onun güç ve kuvvetinin yerinde olduğu anlamını taşımaktadır. Rüyada merdiven çıkmak olumlu anlamlar taşırken merdivenden inmek maddi ya da manevi kayıp anlamına gelmektedir.

RÜYADA MERDİVEN GÖRMEK



Rüyada merdiven görmek, birden fazla yoruma sahiptir. Bu yorumlardan bir tanesi, rüyayı gören kişinin sıkı ağız bir insan olduğu anlamına gelirken, diğer yorum da rüyayı gören kişinin yakın zamanda zor bir işin üstesinden geleceği yönündedir. Rüyada görülen merdiven aynı zamanda aşama aşama ilerleyen ve ulaşması pek de kolay olmayan bir işin başarı ile tamamlanacağı anlamını taşımaktadır.

RÜYADA YÜRÜYEN MERDİVEN GÖRMEK



Rüyada yürüyen merdiven görmek, eğer merdiven yukarıya doğru çıkıyorsa rüyayı gören kişinin uğraştığı işte başarılı olacağı ve yükseleceği anlamını taşımaktadır. Eğer rüyada görülen yürüyen merdiven aşağı yönde iniyorsa, rüya sahibi kişi çalışmalarında başarısız olacak demektir.

RÜYADA TAHTA MERDİVEN GÖRMEK



Rüyada tahta merdiven görmek, rüyayı gören kişinin adımlarını temkinli atması gerektiğine dair bir işarettir. Rüyada tahta merdiven görmek, rüyayı gören kişinin özellikle yeni tanıştığı kişiler ile bir işe girişirken muhakkak tedbirli davranması gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda rüya sahibi kişinin yeni tanıştığı arkadaşları ile olan ilişkilerinde de karşısındaki kişiye dikkat etmesi tavsiye edilmektedir.

RÜYADA DEMİR MERDİVEN GÖRMEK



Rüyada demir merdiven görmek, rüyayı gören kişinin gücü kuvveti yerinde biri olduğu anlamını taşımaktadır. Rüyasında demir merdiven gören kişi, kuvveti ve azmi sayesinde hayatında olmak istediği konuma ulaşacak, yükselecek ve tüm çevresinden takdir gören, başarılarıyla anılan biri olacaktır.



RÜYADA MERDİVEN BASAMAKLARI GÖRMEK



Rüyada merdiven basamakları görmek, genellikle ahiret inancı ve yücelmek ile ilişkilendirilir. Rüyayı gören kişinin hayatının geri kalan döneminde dünya işlerini yürütürken ahiret için de gereken sorumluluklarını yerine getirmesi beklenir.



RÜYADA BETON MERDİVEN GÖRMEK



Rüyada beton merdiven görmek, genellikle olumlu yorumlanan bir rüya türüdür. Rüyasında beton merdiven gören kişinin sevdiği insanlar ile ortak noktada buluşacağına, varsa bir sorun bunların çözülerek çare bulacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören kişi eğer kadınsa, kendisinin saf, temiz, namuslu ve dürüst bir adamla yakın zamanda tanışacağı ve onunla evleneceği düşünülmektedir.

RÜYADA BİRİNİN MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK



Rüyada birinin merdivenden düştüğünü görmek, ne yazık ki pek de olumlu anlamlar taşımamaktadır. Rüyada birinin merdivenden düştüğünü görmek, rüyayı gören kişinin yakın zamanda çok sevdiği birinin başına bir bela geleceği anlamını taşımaktadır. Rüya sahibi kişinin bu durumdan oldukça etkilenerek dolaylı yoldan da olsa üzülmesi beklenmektedir. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen, rüya sahibi kişi zor zamanlar geçiren yakınına yardım elini uzatacak ve onu içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkartacaktır.

RÜYADA UZUN MERDİVEN GÖRMEK



Rüyada uzun merdiven görmek, rüyayı gören kişinin işlerinin ve kazancının günden güne büyüyeceğine, bugüne dek kaçırdığı çok önemli fırsatlardan bazılarının yeniden ayağına geleceğine, çevresindeki insanlarla olan muhabbetinin iyi şekilde artacağına ve kişinin manevi huzurunun da iyileşeceği anlamına gelmektedir.

RÜYADA AHŞAP MERDİVEN GÖRMEK



Rüyada ahşap merdiven görmek genel olarak iki türlü yorumlanmaktadır. Eğer, rüyada görülen ahşap merdivenden aşağı iniliyorsa, bu başarısızlığa, iş kaybına ve maddi kayba işarettir. Fakat, rüyada görülen ahşap merdivenlerden yukarıya doğru çıkılıyorsa bu başarının işareti olarak yorumlanmakta ve hayra yorulmaktadır.