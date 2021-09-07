Rüyada mezar kazmak ne anlama gelir? Rüyada kendi mezarını kazmak ne demek?

Rüyada mezar kazmak, çeşitli rüya tabircileri tarafından sıklıkla yorumlanmaktadır ve ne yazık ki olumsuz olarak karşılanan rüya tiplerinden bir tanesidir. Rüyada mezar kazmak, genel olarak yapılan yanlışları, hüznü, kederi ve pişmanlığı temsil etmektedir.

RÜYADA MEZAR KAZMAK

Rüyada mezar kazmak, maalesef olumsuzluğun habercisi olarak görülmektedir. Rüyada mezar kazmak, rüyayı gören kişinin yakın zamanda çok büyük sıkıntıya düşeceğinin habercisidir. Eğer rüyayı gören kişi maddi durumu fena olmayan biriyse, malını kaybedecek, huzuru yerinde biriyse, hüzün dönemi pek yakında başlayacaktır. Eğer rüyada kazılan mezar bir başkasının, ya da bir tanıdığın mezarıysa, rüya sahibinin akıl sağlığı konusunda ufak da olsa problemler yaşamaya başladığının işaretidir.



RÜYADA KENDİ MEZARINI KAZMAK



Rüyada kendi mezarını kazmak, genelde olumsuz yorumlanan rüyalardandır. Rüya yorumcuları, rüyada kendi mezarını kazmanın hayırsız bir durum olduğunu düşünmektedirler. Rüyada kendi mezarını kazdığını gören kişi, pek yakında yakın çevresinden birini kaybedebilir ve buna bağlı olarak büyük bir depresyona girebilir. Rüyada kendi mezarını kazmak, ne yazık ki rüya sahibinin yakın zamanda çok sevdiği bir kişinin ölüm haberini alacağına işarettir.

RÜYADA ŞEHİT MEZARI KAZMAK



Rüyada şehit mezarı kazmak, rüyayı gören kişinin geçmişiyle hesaplaşmasına yorulmaktadır. Bu kişi, artık hatalarından ders almakta ve hayatını düzene sokma uğraşındadır. Rüyada şehit mezarı kazdığını gören kişi Kalan yaşamını hayır işlerine adayacak, ahiret hayatına daha fazla önem vermeye başlayacak ve dinin emrettiklerini yerine getirmek için çabalayacaktır.

RÜYADA BEBEK MEZARI KAZMAK NE DEMEK



Rüyada bebek mezarı kazmak, rüyayı gören kişinin yakın zamanda umudunun kırıldığını ve yeni bir başlangıç için gücünün kalmadığını anlatmaktadır. Rüyayı gören kişinin bunları yaşamasına sebep olan meseleleri yakın zamanda silkinerek üzerinden atacağı düşünülmektedir.

RÜYADA ELLERİYLE MEZAR KAZMAK



Rüyada elle mezar kazmak, rüya yorumcularının bölündüğü rüya tiplerinden bir tanesidir. Bir kesim rüya tabircisi, rüyada elleriyle mezar kazmak olumlu derken, diğer taraf bunun olumsuz olduğunu düşünmektedir. Rüyada elleriyle mezar kazmak, olumlu anlamda rüya sahibinin eline geçecek fırsatları ve açacağı yeni ve beyaz bir sayfayı sembolize ederken, olumsuz anlamda da rüya sahibi kişinin etrafındaki insanlardan yakın zamanda çeşitli olumsuz tepkiler alacağına, davranışlarını bir an önce değiştirmesi gerektiğine yorulmaktadır. Rüya sahibi kişi eğer durumları düzeltmek istiyor ise, bunun için davranışlarını değiştirerek başlaması mantıklı bir seçenek olabilir.

RÜYADA EVDE MEZAR KAZMAK



Rüyada evde mezar kazmak, ne yazık ki olumsuz yorumlanan rüyalardan bir tanesidir. Rüyada mezar kazmak, rüya sahibi kişinin yanlış tercihler yaptığını ve kötü yollara saptığını göstermektedir. Rüyayı gören kişinin yaptığı yanlışlar, yakın zamanda karşısına birer problem olarak çıkabilir ve bütün işlerin kötü gitmesine neden olabilir. Rüyada evde mezar kazmak, kısaca keder ve gözyaşının işaretidir. Ayrıca rüyasında evde mezar kazdığını gören kişinin yakın zamanda kötü haberler alması da beklenmektedir.

