Uyuz Nasıl Geçer? Uyuz Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Uyuz genellikle kalabalık ve ortak kullanım alanı çok olan ortamlarda kendini gösteren bir hastalıktır. Dünya genelinde uyuz hastalığı sıklıkla görülmektedir. Gece kaşıntısı olarak da bilinen uyuz hastalığı, insan derisinin içine, deriyi oyarak giren bir akar türü böceğin girmesi ile ortaya çıkmaktadır. Uyuz şüphesi olan kişinin hem kendi, hem de toplum sağlığı için acilen doktora gitmesi gereklidir.

UYUZ NEDİR?

Uyuz, bir böcekten insana geçen bir cilt hastalığıdır. Sarcoptes ailesine üye ve bir akar türü böcek olan uyuz böceğinin, cildin içine girmesi ve orada hızla üremesi sonucunda kişide uyuz hastalığını ortaya çıkmaktadır. Uyuza sebep olan böcekler, derinin içerisinde yumurtlayarak, ömür boyu insan vücudu içinde yaşayabilmektedir. Bu nedenle uyuz hastalığının tedavi edilmesi gerekmektedir. Zira bu hastalık kendiliğinden iyileşememektedir.

UYUZ NEDEN OLUR?

Halk arasında uyuz hastalığının kedi ve köpeklerden insanlara bulaştığı düşünülse de aslında durum bu değildir. Uyuz hastalığı genellikle hastaneler, okullar, koğuşlar ve huzurevleri gibi kalabalık ortamlarda kendisini göstermektedir. Bunun sebebi ise bu tarz ortamlarda kişilerin aynı yatağı, koltuğu yahut kıyafetleri paylaşmalarıdır. Bu ortamlarda uyuz bir salgın gibi hızla ve şiddetle yayılabilmektedir.

Uyuz hastalığı nedenleri içerisinde en başta gelen durum uyuz hastalığı olan biri ile temas kurmaktır. Bu hastalık tensel temas ile hızla bulaşabilmektedir. Bunun yanı sıra uyuzu olan biri ile cinsel yolla kurulan temas ile de uyuz hastalığı bulaşabilmektedir.

UYUZ BELİRTİLERİ

Uyuz hastalığına yakalanan kişilerde belirtiler ilk 2 ile 6 hafta arasında ortaya çıkmayabilmektedir. Buna rağmen bu kişiler aktif olarak uyuz hastalığını bulaştırma riskini taşımaktadır. Uyuz hastalığının ilk ve en yaygın belirtisi kaşıntıdır. Uyuz belirtileri başlıca olarak şunlardır;

Kaşıntı (özellikle gece vakti şiddetlenen),

Eklemlerde, parmak arasında ve koltuk altında ortaya çıkan sivilce benzeri kabarcıklar,

Tüm vücutta görülen döküntüler ve yer yer kızarmalar,

Uyuz akarının ciltte açtığı minik delikler.

UYUZA NE İYİ GELİR?

Uyuz tedavisi için öncelikle uyuzun teşhis edilmesi gerekmektedir. Uyuz şüphesi olan bir kişinin gitmesi gereken tıbbi birim dermatologlardır. Uyuz teşhisinde genellikle bir iğne yardımı ile cildin altındaki uyuz böcekleri aranmaktadır. Eğer ki doktor cildin altında uyuz böceğine veya yumurtalarına rastlarsa, o zaman uyuz tedavisi başlanmaktadır. Peki uyuz nasıl geçer? Uyuz tedavisi nasıl yapılır?

Uyuz tedavisi genellikle uyuz kremleri ve losyonları ile yapılmaktadır. Lakin uyuz tedavisi sadece hasta kişiye özgü değildir. Uyuz hastalığına yakalanan kişinin son 3 gün içerisinde temas halinde olduğu ve o kişi ile aynı evi paylaşan kişilerinde genellikle önleyici bir tedaviye başlatılması gerekmektedir. Ayrıca uyuz hastalığı olan kişilerin yine son 3 gün içerisinde temas ettikleri nesnelerin temizlenmesi, nevresimlerinin sıcak suda yıkanması da bir zorunluluktur. Yıkanması yahut temizlenmesi mümkün olmayan eşyaların ise bir poşet içerisinde 72 saat bekletilmesi üzerlerinde bulunma ihtimali yüksek olan uyuz böceğinin ölmesi içinde yeterli olmaktadır. Uyuz hastalığında bekleme süresi genel olarak 3 gündür, zira uyuz akarı vücut dışında 3 günden fazla hayatta kalamamaktadır.

Uyuz hastalığında doktorun önerdiği tedaviye aynen uymak oldukça önemlidir. Zira uyuz hastalığı çok hızlı üreyen ve tekrarlama riski yüksek bir hastalıktır. Bu nedenle doktorun önerdiği kremlerin veya losyonların tavsiye edilen süre boyunca kullanılması elzemdir. Uyuz tedavisinde kimi zaman oral ilaçlarda kullanılmaktadır. Bu durumda kişinin hem kremi, hem de ilacı alması gerekmektedir.