Ayak kokusuna ne iyi gelir? Ayak kokusu nasıl geçer?

Pek çok kişinin korkulu rüyası gibi görülen ayak kokusu ayaktaki bakterilerden dolayı salgılanan kötü kokudur. Terlemeye bağlı olarak ortaya çıkan ayak kokusu çok basit yöntemlerle önlenebilecek bir sorundur. İşte, ayak kokusuna dair merak edilenler…

AYAK KOKUSUNA NE İYİ GELİR?

Ayak kokusu kimi insanlar için büyük sorunlar oluşturabilmektedir. Gerek kullanılan ayakkabıdan gerek bazı ciltlere bağlı olarak ya da başka sebeplerden ötürü bazı kişilerin ayaklarında koku oluşabilmektedir. Ama ayak kokusunun önüne geçmek hiçte zor değildir. Peki, ayak kokusuna ne iyi gelir?

Ayak kokusunun baş sebeplerinden biri de ayakların terleme yapmasıdır. Bundan dolayı özellikle de yaz aylarında ayaklarınızı her gün ve sık sık yıkayarak kokunun önüne geçebilirsiniz.

Ayaklarınız çok sık terliyorsa sık sık çoraplarınızı değiştirerek de ayak kokusunu engelleyebilirsiniz.

Ayağın terlemesi dışında doğru ayakkabıyı kullanmak da önemlidir. Bazı ayakkabılar kullanılan malzemelerden ötürü koku yapabilmektedir. Böyle bir ayakkabınız varsa onu daha az kullanmalısınız. Ayrıca bir ayakkabıyı da sık sık kullanmak yerine farklı ayakkabılar kullanarak ayak kokusunun önüne geçebilmek de mümkün.

Ayak kokusunun önüne geçmenin bir diğer yolu da pamuklu çoraplar kullanmak ve ayakkabının hava almasını sağlamaktır.

Topukta görülen ölü deriler de ayak kokusuna sebep olmaktadır. Bu yüzden topuk derilerinizde bulunan ölü derileri sık sık temizleyin.

Ayrıca ayakkabılarınızı ara ara yıkayarak temiz şekilde kullanmanız da ayak kokusunu önleyecektir.

AYAK KOKUSU NASIL GEÇER?

Ayak kokusu kişiyi oldukça rahatsız eden ve çekinmesine sebep olan bir durumdur. Ancak ayak kokusunun önüne geçebilmenin pek çok doğal ve basit yolu bulunmaktadır.

Cilt sağlığında da çokça tercih edilen bir ürün olan karbonat ayak kokusunun geçmesinde oldukça etkilidir. Her gün düzenli olarak karbonatlı suyun içerisinde ayaklarınızı bir müddet bekletmeniz ayaklarınızdaki bakterilerin gitmesine neden olacak ve bu sayede ayak kokusunun önüne geçilmiş olacaktır.

Ayak kokusunu önleyen diğer bir ürün ise lavanta yağıdır. Hoş bir koyuya sahip olan lavanta yağı ayaktaki bakteri ve mikropların giderilmesini sağlayarak ayak kokusunun giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca hoş kokusu sayesinde ayaklarınızın güzel kokmasını da sağlar.

Tanik asit ayak sağlığı açısından oldukça önemlidir. Tanik asit yoğun olarak çayın içerisinde bulunmaktadır. Bu sebeple çay ayak kokusunu oldukça iyi gelen bir üründür. Çay, tanik asit sayesinde ayaktaki bakterilerin önlenmesi ve ayak derilerindeki gözeneklerin temizlenmesini sağlayarak ayak kokusunun önüne geçmektedir. Sirke, pudra gibi ürünlerde ayaklarda bulunan bakterilerin giderilmesine ve ayak kokusunun önüne geçmesine yardımcı olur.

AYAK KOKUSU GİDERİCİ DOĞAL YÖNTEMLER

Ayak kokusunu önlemenin pek çok farklı yöntemi bulunmaktadır. Doğal pek çok bitkiyi kullanarak ayak kokusunun önüne geçebiliriz. Limon suyu, karbonat, sirke, ceviz yaprağı, adaçayı, nane, lavanta yağı, çay gibi doğal ürünleri kullanarak ayak kokusunun önüne geçmek oldukça kolay ve mümkün.

AYAK KOKUSU NEDEN OLUR?

Ayak kokusunun pek çok sebebi olmakla birlikte başlıca sebeplerinden biri de ayağın ayakkabı içerisinde terlemesi ve terin ayakta kurumasıdır. Terleyen ayak bakteri oluşumuna neden olur ve koku yapar. Ayak kokusunun başka sebepleri de vardır. Stres, alkol ve uyuşturucu kullanımı, hormonal değişiklikler, menopoz ve bazı ilaçlar ayak kokusuna neden olacak diğer etmelerdir. Ayrıca, ayak mantarı, şeker hastalığı ve az su tüketimi de ayak kokusuna sebep olabilmektedir.

AYAK KOKUSU ÖNLEYİCİ BİTKİSEL YÖNTEMLER

Ayak kokusunu önlemenin pek çok bitkisel yöntemi bulunmaktadır. Sirkeli ve limonlu su ile ayakları yıkamak ayak kokusunu önlemektedir. Ayrıca karbonat, çay, lavanta yağı kullanımı ayaktaki bakterileri önleyerek ayak kokusunu giderir. Ayaktaki nemi önleme açısından pudra kullanmak da ayaktaki terin giderilmesini sağlar ve böylece koku oluşumunu engeller. Ayrıca ceviz yaprağı, yeşil çay ve nane gibi bitkisel ürünlerin kullanımı da ayak kokusunu önleyici etkiye sahiptir.

AYAK KOKUSU NASIL GİDER?

Ayak kokusunun gitmesi için yapılması gereken temel şey ayakları sık sık yıkamak olacaktır. Bununla birlikte giyilen çorapların temiz olması ve ayakkabının da sık sık yıkanıp temiz olması da ayak kokusunu giderir. Ayrıca sirke, limon suyu ve karbonat ile ayakları yıkamak da ayak kokusunu da giderici doğal yöntemlerdir.