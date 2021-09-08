Burun Akıntısı Nasıl Geçer? Koronada Burun Akıntısı Olur Mu?

Burun akıntısı, burun kanallarından aşırı şekilde mukus boşalması durumudur. Burun akıntısı; burun deliklerinden aşağı dışarı doğru mukus akması şeklinde oluşabileceği gibi, geniz akıntısı şeklinde de oluşabilmektedir. Burun akıntısının birçok nedeni olabilmektedir. Bu nedenle burun akıntısını geçirmeden önce, burun akıntısının neden oluştuğunu bilmek gerekmektedir.

BURUN AKINTISI NEDEN OLUR?

Burun, insan vücudunun hassas bölümlerinden bir tanesidir. Burnun bu hassas yapısı nedeni ile birçok nedenden burun tahriş olabilmekte veya tepkime gösterebilmektedir. Burun akıntısı nedenleri arasında şunlar yer almaktadır;

Alerji,

Sinüzit (akut veya kronik),

Grip,

Soğuk algınlığı,

Kuru hava,

Fazla toz veya duman solumak,

Burun kanallarının kimyasal veya parfümler nedeni ile tahriş olması,

Buruna yabancı bir cismin kaçması,

Burun septumunun sapması,

Aşırı burun spreyi kullanımı,

Sigara dumanına fazla maruz kalma,

Astım,

Gebelik,

Hormonal bazı değişiklikler,

Bazı ilaçlar.

SÜREKLİ BURUN AKINTISI NEDEN OLUR?

Ortada hiçbir sebep yokken burun akıntısı oluşması günlük hayatı çekilmez kılabilen bir durumdur. Burun içinde yer alan kanalların, dokuların ve damarların hassaslaşması sonucu bazı durumlarda burun düzenli olarak fazla mukoza üretmeye başlamaktadır. Bu durumda kişilerde sürekli burun akıntısına neden olmaktadır. Bu şekilde oluşan düzenli burun akıntısına durum alerjik olmayan veya vazomotor rinit denmektedir.

Sürekli burun akıntısında belirtiler alerjik şekilde oluşan burun akıntısına benzemektedir. Lakin alerjik sebeple oluşan burun akıntısında ortada fazla mukoza üretme tepkimesine yol açacak bir etken madde bulunmaktadır. Sürekli burun akıntısında ise ortada bir etken madde yahur bağışıklık sistemini tepkimeye sokacak bir durum yoktur. Sürekli burun akıntısının nedenleri başlıca olarak şunlardır;

Stres,

Tansiyon ilaçları kullanımı,

Uzun süreli burun spreyi kullanımı,

Gebelik,

Cinsel ilişki,

Sigara kullanımı,

Tiroid.

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?

Burun akıntısı yaşayan kişilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi de "burun akıntısına ne iyi gelir?" şeklindedir. Burun akıntısı aslında kendiliğinden geçmektedir. Lakin bazı durumlarda burun akıntısı kendiliğinden geçmemektedir. Geçmeyen burun akıntısı ve balgama sahip olan kişilerin bir doktora görünmesinde fayda vardır. Bunu demekle birlikte burun akıntısının geçmesini hızlandırmak için bazı yöntemler mevcuttur. Burun akıntısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

Akupresür kullanmak,

Burun akıntısını tetikleyici etkenlerden kaçınma,

Yüz ve burun bölgesine sıcak uygulamak,

Buhar solumak,

Bol su tüketmek,

Sıcak bitki çayları içmek,

Burun spreyi kullanmak,

Sarımsak kaynatıp suyunu içmek,

Çiğ zencefil yemek.

BURUN AKINTISI CORONA BELİRTİSİ Mİ?

Covid-19 salgını her yaştan insanı tedirgin eden hastalıkların başında gelmektedir. Bu nedenle en ufak bir sağlık sorunu yaşayan herkes semptomlarının bir korona belirtisi olup olmadığını araştırmaktadır. Bu durum burun akıntısı içinde geçerlidir. Korona hastalığının yaygın semptomları arasında ateş, öksürük ve halsizlik yer almaktadır. Yapılan araştırmalar burun akıntısının bir korona belirtisi olmadığını göstermiştir. Vakaların genelinde korona olan kişilerde burun akıntısı gözlemlenmemiştir. Bu nedenle burun akıntısının bir korona belirtisi olmadığı düşünülmektedir.