Kabızlık nasıl geçer? Yetişkinlerde ve bebeklerde kabızlık bitkisel tedavisi

Kabızlık birçok faktöre bağlı ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. Lakin evde kabızlığı geçirmenin etkili bazı yöntemleri vardır. Bu yöntemlerle kabızlık hızla ve kolayca geçmektedir. Lakin bazı ciddi durumlarda kabızlığı geçirmek için ilaç kullanmak ve hatta lavman yaptırmak bile gerebilmektedir.

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması sonucunda dışkılamada yaşanan güçlük olarak adlandırılmaktadır. Konstipasyon olarak da bilinmektedir. Tuvalete çıkmadaki güçlüğün kabızlık olarak adlandırılabilmesi için dışkılamanın haftada 2 veya daha az sayıda olması gerekmektedir. Lakin bu sayıyı tıbbi anlamda bir kriter olarak kabul etmek doğru değildir. Zira her insanın tuvalete çıkma alışkanlığı ve metabolizması farklıdır. Bu nedenle kabızlık kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir.

Kabızlığın iki türü bulunmaktadır: akut kabızlık ve kronik kabızlık. Kabızlığın 3 ila 6 ay boyunca düzenli olarak yaşanması halinde kronik kabızlıktan söz edilebilmektedir. Kronik kabızlık genellikle yaşlılarda gözükmektedir. Akut kabızlık ise kabızlığın birkaç saat yahut gün olarak sürmesi durumudur. Akut kabızlığın nedenleri oldukça farklıdır.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Kabızlık birçok farklı sebepten oluşabilmektedir. Kabızlığın sebepleri oldukça basit olabileceği gibi, tam aksine ciddi bir sağlık sorununun habercisi olarak da kabızlık gözlemlenebilmektedir. Kabızlık nedenleri genel olarak şunlardır;

Sağlıksız ve yanlış beslenme: Kabızlığın en yaygın sebebi yeme alışkanlıklarındaki hatalardır. Örneğin kalın bağırsakların çalışmasında önemli bir etken olan lifli gıdaların yeterince tüketilmemesi kabızlığa sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra yeterince sıvı tüketilmemesi de kabızlık oluşumuna yol açmaktadır.

Bilinçsiz diyet: Bilinçsiz şekilde yapılan diyetlerde vücut yeterli yağ ve minerali alamadığından kabızlık ortaya çıkmaktadır.

Hareketsizlik: Kabızlığın en yaygın ikinci nedenidir.

Duygusal durum: Başta stres olmak üzere bazı duygu değişiklikleri de kabızlığa neden olmaktadır.

İlaç kullanımı: Bazı ilaçların yan etkisi kabızlık olabilmektedir.

Bazı hastalıklar: Diyabet, hipertiroidi, Alzheimer gibi bazı hastalıklarda kabızlık sık sık oluşabilmektedir.

Seyahat,

Gebelik,

Yaşlılık

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Kabızlık günlük hayatı oldukça zorlaştıran hastalıklardan biridir. Bu nedenle kabızlıktan mustarip kişilerin ilk sorusu "kabızlığa ne iyi gelir?" şeklindedir. Aslında kabızlık herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın da kendiliğinden geçebilmektedir. Lakin kabızlığın evde yapılacak birkaç küçük müdahale ile de giderilmesi mümkündür. Kabızlığa çözüm olarak ilk önerilen şey kabızlığa iyi gelen şeylerin tüketilmesidir. Kabızlığa iyi gelen yiyecekler arasında şunlar yer almaktadır;

İncir, üzüm ve kayısı başta olmak üzere kuru meyveler,

Baklagiller,

Üzüm, şeftali gibi şeker oranı yüksek taze meyveler,

Ispanak, kereviz ve lahana gibi lif oranı yüksek sebzeler,

Beyaz et,

Su,

Zeytinyağı.

Bu besinlerin tüketimi haricinde kabızlığa anında çözüm yollarından bir tanesi de ilaç kullanımıdır. Dışkı yumuşatıcılar, ozmotik müshiller ve bazı uyarı içeren ilaçların kullanılması kabızlığı hızlı bir şekilde kesmektedir. Bu tarz ilaçların amacı bağırsakların hareket etmesini sağlayarak dışkılamayı kolaylaştırmaktır.

ÇOCUKLARDA VE BEBEKLERDE KABIZLIK

Çocuklarda en sık karşılaşılan problemlerden bir tanesi de kabızlıktır. Kabızlık genel olarak 1 ile 5 yaş arasındaki çocukları ve bebekleri sıkça etkilemektedir. Çocuklarda kabızlık genellikle akut şekilde gözlemlenmektedir. Çocuklarda kabızlık oluşumundaki ana neden sağlıksız beslenmedir.

Bebeklerde kabızlık sebeplerinin başında yeterince anne sütü içmemek gelmektedir. Anne sütü bebeğin gelişimi ve sağlıklı olması açısından çok önemlidir. Anne sütünü az içen bebeklerde kabızlık oldukça yaygındır. Hem çocuklarda, hem de bebeklerde kabızlık tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle kabızlığın birkaç gün içinde geçmemesi halinde bir doktora başvurmakta fayda vardır.