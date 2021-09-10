Zatürreye ne iyi gelir? Zatürre bulaşıcı mıdır, tedavisi nasıl yapılır?

Daha çok ileri seviyelerde kendini belli eden bir hastalık olan zatürre; nefes darlığı, balgam, bilinç kaybı, mide bulantısı, baş dönmesi, ateş vb. etkileri göstererek ortaya çıkmaktadır. Genellikle vücut direnci düşük olan çocuk ve 65 yaş üstü kişilerde daha çok görülen zatürre; böbrek, şeker, kalp ve akciğer gibi kronik hastalığı olanlar ve sigara kullananlarda daha sık görülmektedir.

ZATÜRRE NEDİR?

Yaygın olarak zatürre olarak bilinen pnömoni akciğerde bulunan hava keseciklerinin iltihap ile dolmasıdır. Bulaşıcı bir hastalık olan zatürre; virüsler, bakteriler ve mantar enfeksiyonlarının akciğere ulaşması sonucu ortaya çıkar. Zatürre özellikle 2 yaş altı çocuklar ve 65 yaş ve üstü kişiler ve bağışıklık sistemi düşük bireylerde daha sık görülmektedir.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ

Zatürrenin birden fazla belirtisi olabilmektedir. Balgam şeklinde sık sık devam eden öksürük, ateş, terleme, titreme göğüs ağrısı ve nefes darlığı, sarı- yeşil balgam en bilinen zatürre belirtilerindendir. Yoğun olmamakla ve hastalığın kişide gösterdiği farklı etkilerle beraber hırıltı ile başlayan grip ve benzeri semptomlar, dudak ve tırnakların mavileşmesi ve 40 derece ateş gibi ileri düzeyde de belirtiler görülebilmektedir.

ZATÜRREYE NE İYİ GELİR?

Akciğerlerdeki hava keselerinin iltihap ile dolması sonucu oluşan zatürreye iyi gelecek pek çok bitkisel ürün bulunmaktadır. Yaban kekiği, soğan ve sarımsak suyu, kızılcık suyu, andız pekmezi gibi bitkisel ürünler zatürre rahatsızlığın giderilmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca dinlenmek, meyve ve sebze açısından güzel beslenmek de bağışıklığı güçlendirmek ve zatürreyi yenmek açısından oldukça önemlidir.

ZATÜRRE AŞISININ YAN ETKİLERİ

Her aşının kısmen de olsa farklı yan etkileri görülebilmektedir. Pnömokok yani zatürre aşısının da yan etkileri olabilmektedir.

İştahsızlık, uyuklama, kısmi huzursuzluk, ateş ve aşının yapıldığı bölgede şişme ve kızarıklık zatürre aşısından sonra görülebilecek bazı yan etkilerdir.

ZATÜRRE NEDEN OLUR?

Zatürre genellikle vücut direnci ve bağışıklık sisteminin düşük olduğu zamanlarda meydana gelen bir hastalıktır. Zatürreyi etkileyen başlıca etmenler ise virüs, bakteri ve mantarlardır.

ZATÜRRE TEDAVİSİ

Zatürre tedavisinde tıbbi olarak genellikle antibiyotik, bol sıvı tüketimi, ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanılmaktadır. Zatürre hastalığı kişide çok ileri seviyedeyse yoğun bakımda yatış ve solunum desteği de uygulanmaktadır. Teşhis konulur konulmaz yapılan ilk tedavi antibiyotik tedavisidir. Antibiyotik tedavisi 5 gün ile 7 gün arasında değişmektedir. Fakat hastalığın seyri ve ağırlığına göre tedavi süresi 10-14 gün ile 21 güne kadar değişebilmektedir.

ZATÜRRE NASIL GEÇER?

Zatürreden korunmanın en önemli yollarından biri aşılanma ve vücut direncinin yüksek olmasıdır. Zatürrenin geçebilmesi için antibiyotik kullanımı gereklidir. Bunun dışında bol sıvı tüketimi ve istirahat da hastalığın geçmesinde büyük payı olan etkenlerdir. Zatürre akciğere bağlı bir hastalık olduğundan dolayı tıbbi tedavinin yanında bitkisel olarak da güzel beslenmek hatalığın tedavisinde oldukça etkili olacaktır. Zencefil, bal, limon, soğan ve sarımsak kürleri vb. doğal besinler balgam atma da ciğerlerin temizlenmesinde oldukça etkili olan ürünlerdir.