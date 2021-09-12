"Aşı randevusu iptal edilir mi? Aşı randevusu nasıl iptal edilir ve nereden, yeniden randevu alınabilir mi?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Çeşitli nedenlerden ötürü koronavirüs aşı randevularını iptal etmek isteyenler Sağlık Bakanlığı MHRS, e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden ya da telefonla aşı randevularını iptal edebilirler. İşte aşı randevusu iptal etme işlemleri!