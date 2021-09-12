"Aşı randevusu iptal edilir mi? Aşı randevusu nasıl iptal edilir ve nereden, yeniden randevu alınabilir mi?" sorularının yanıtları hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Çeşitli nedenlerden ötürü koronavirüs aşı randevularını iptal etmek isteyenler Sağlık Bakanlığı MHRS, e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden ya da telefonla aşı randevularını iptal edebilirler. İşte aşı randevusu iptal etme işlemleri!
TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?
Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.
AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME
MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıkladığınızda TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.
Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.