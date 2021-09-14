Gizli Şeker Nasıl Geçer? Gizli Şeker Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Gizli şeker, diyabet hastalığının bir ön aşamasıdır. Yani gizli şekeri olan insanlar, diyabet hastalığı adaylarıdır. Bu nedenle gizli şeker oldukça önemlidir. Zira şekerin bu aşamada kontrol altına alınma olasılığı bulunmaktadır. Yani kişiler gerekli birtakım hayat değişiklikleri ile gizli şekerlerini kontrol altına alabilmekte ve diyabet hastası olma riskinden kurtulabilmektedir. Bu nedenle gizli şeker hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

GİZLİ ŞEKER NEDİR?

Gizli şeker, şeker hastalığının bir ön aşaması olarak düşünülebilmektedir. Zira gizli şekeri olan kişilerinde kandaki şeker değerleri normal aralıkların üzerindedir. Lakin bu yükseklik şeker hastalığındaki kadar aşırı değildir. Yani gizli şekerde; kişinin kandaki şeker oranı yüksektir ancak bu yükseklik şeker hastalığı seviyesinde değildir. Gizli şekeri olan kişiler, diyabet hastası adaylarıdır. Öyle ki yapılan araştırmalar gizli şekerin kontrol altına alınmadığı taktirde 10 yıl içinde tip 2 diyabet hastalığına evirildiğini ortaya koymuştur.

Gizli şekerin hayat tarzındaki birtakım değişiklikler ile kontrol altına alınması mümkündür. Gizli şekerin teşhis edilmesinden sonra gerekli tedavinin yapılması hayatidir. Zira aksi halde kişide tip 2 diyabet hastalığının meydana gelme olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle gizli şeker belirtilerini bilmek ve bunları yaşayan kişilerin hemen bir doktora başvurması oldukça önemlidir.

GİZLİ ŞEKER BELİRTİLERİ

Gizli şeker hastalığı, tip 2 diyabetin bir ön aşaması olduğundan iki hastalığın da belirtileri de oldukça benzerdir. Gizli şeker hastalığının belirtileri genel olarak şunlardır;

Kiloda artış,

Açlığa tahammülsüzlük,

Sık sık acıkma,

Çok yeme isteği,

Ani gelen öfke ve sinir atakları,

Kan basıncında artış,

Yüksek kolesterol,

Sık sık yorgun hissetme,

Aşırı su tüketimi,

Sık sık susama,

Uyku sorunları,

Bulanık görme,

Odaklanma problemi,

Ciltte renk değişimi.

GİZLİ ŞEKER TESTİ

Gizli şekerde kan testleri ile teşhis edilmektedir. Gizli şeker testi iki aşamalıdır. Bunlar açlık şekeri ve tokluk şekeri testleridir. Gizli şekeri olan kişilerin genellikle açlık şekeri normal sınırlarda çıkmaktadır. Ancak bu kişilerin tokluk şekeri ya normal seviyelerin üzerinde, ya da dalgalanma eğilimde olmaktadır. Bu nedenle tek başına açlık şekeri gizli şekeri tespit etmede yeterli değildir, burada referans alınması gereken test tokluk şekeridir.

GİZLİ ŞEKER KAÇ OLMALI?

Sağlıklı bir kişinin kan şekeri 70 ila 100 mg/dl aralığında seyretmektedir. Bu değerler kan şekerinin olması gereken normal değer aralığıdır. Gizli şekerden söz edebilmek için ise; kişinin açlık kan şekerinin 100 ila 124 mg/dl aralığında, tokluk şekerinin ise 140 ila 199 mg/dl aralığında olması gerekmektedir.

GİZLİ ŞEKER NASIL GEÇER?

Gizli şeker teşhis edildikten sonra derhal uygun tedaviye başlanmalıdır. Zira tedavi edilmezse gizli şeker evirilerek diyabet hastalığına dönüşmektedir. Gizli şeker tedavisinde asıl amaç insülinin normal fonksiyonuna geri dönmesini sağlamaktır. Peki gizli şeker tedavisi nasıl yapılır? Gizli şekere ne iyi gelir? İşte bu soruların yanıtları!

Gizli şeker tedavisinin ilk aşaması insülin direncini kırmaktan geçmektedir. Bunun için ise beslenme düzeninin değiştirilmesi esastır. Gizli şeker diyetinin uygulanması burada önemlidir. Kişinin dengeli ve sağlıklı beslenmesi, hazır yemeklerden ve dondurulmuş gıdalardan kaçınması gizli şeker tedavisinin ilk aşamasıdır. Lakin kişinin bu diyet programını kendisi hazırlamamalıdır. Mutlaka yapılan beslenme düzenlemesi bir doktor tarafından önerilmelidir.

Gizli şekeri kontrol altına almanın bir diğer yolu ise vücut ağırlığının ideal aralığında olmasını sağlamaktan geçmektedir. Bunun için ise vücut kitle indeksinin 18 ile 25 aralığında seyretmesi gerekmektedir. Kişinin düzenli egzersiz ve spor yapması bu açıdan oldukça önemlidir.

Hayat tarzında yapılan bu değişiklikler gizli diyabetin kontrol altına alınması için yeterli olabilmektedir. Lakin kimi zaman bu değişiklikler insülin direncinin kırılmasında yeterli olmamaktadır. Bu durumda doktor kontrolünde kişinin diyabet ilaçları kullanması gerekli olabilmektedir.