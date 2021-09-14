Karın Ağrısı Nasıl Geçer? Karın Ağrısına İyi Gelen Şeyler: Evde Uygulanacak Egzersizler ve Bitki Çayları

Karın bölgesi oldukça geniştir. Karın bölgesi; mide, dalak, apandisit, safra kesesi, pankreas, karaciğer, bağırsaklar ve üreme organları ile kan damarlarını barındırmaktadır. Bu nedenle karın ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Bu nedenler basit olabileceği gibi, altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi şeklinde dahi olabilmektedir. Karın ağrısının kaynağına ve nedenine göre, karının ağrıyan bölgesinde de değişiklik gözükebilmektedir.

KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?

Karın bölgesi; mide, dalak, apandisit, safra kesesi, pankreas, karaciğer, bağırsaklar ve üreme organları ile kan damarlarından oluşmaktadır. Karın ağrısına burada bulunan organlardan herhangi biri sebep verebilmektedir. Bu sebeple karın ağrısı nedenleri, ağrıyan bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Karının ağrıyan bölgesine göre karın ağrısının kaynağı saptanabilmektedir. Karının ağrıyan bölgesi ve olası sebepleri şu şekildedir;

Üst karın: Ülser, gastrit, veya reflü gibi mide hastalıkları, safra taşı oluşumu, pankreatit, zatürre veya kalp krizi,

Sağ üst karın: Hepatit hastalığı veya safra kesesi problemi,

Sol üst karın: Dalakta meydana gelen büyüme,

Alt karın: Bağırsak hastalıkları, adet sancıları, üreme yolu hastalıkları, apandisit, gebelik, endometriyozis veya miyomlar

Sağ alt karın: Genellikle apandisit veya olası Crohn hastalığı,

Sol alt karın: Yumurtalık kistleri veya divertikülit,

Genel karın: Travmatik bir yaralanma ya da bağırsak yahut idrar yolu enfeksiyonu.

Karın ağrısının spesifik olarak sebepleri yukarıdaki gibidir. Lakin karın ağrısı nedenleri bunlarla sınırlı değildir. Karın ağrısına birçok farklı şey de sebep olabilmektedir. Genel olarak karın ağrısı nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

Fazla yemek,

Hazımsızlık,

Besin zehirlenmesi,

İshal veya kabızlık,

Gaz sıkışması,

Stres,

Karaciğer iltihaplanması,

Kanser,

Mide hastalıkları,

Grip,

Mide üşütmesi,

Dış gebelik,

Adet.

KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?

Karın ağrısını tedavi etmek için öncelikle karın ağrısının sebebi belirlenmelidir. Zira karının ağrısının kaynağına göre uygulanacak tedavi yöntemi de değişmektedir. Karın ağrısı ciddi bir hastalığında belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle özellikle uzun süreli veya düzenli tekrarlayan karın ağrılarında kişinin bir doktora gitmesinde fayda vardır. Karın ağrısı için gidilmesi gereken ilk bölüm dahiliyedir. Karın ağrısının şu şekilde seyretmesi halinde evde tedavi uygulamak yerine kişinin bir doktora gitmesi önemlidir;

Karın ağrısı uzun ve kesintisiz sürüyorsa,

Karın ağrısı periyodik olarak kendini tekrarlıyorsa,

Karın ağrısı ile birlikte idrar yapmada yanma varsa,

Karın ağrısı şiddetli ve lokal ise,

Karın ağrısı ile birlikte 4 günden fazla devam eden ishal varsa,

Karın ağrısı ile birlikte açıklanamayan vajinal kanama varsa,

Karın ağrısının şiddeti geceleri uykudan uyandıracak derecede artıyorsa,

Karın ağrısı ile birlikte gözlerde sararma varsa,

Karın ağrısı ve bayılmanın bir arada olması.

Sindirim problemleri, kabızlık, adet dönemi yahut stres gibi basit sebepler ile ortaya çıkan karın ağrısını evde hızlıca tedavi etmek mümkündür. Benzer şekilde gebelikte karın ağrısını da bu yöntemlerle geçirmek mümkündür. Peki şiddetli karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısına iyi gelen yöntemlerin uygulanması ile ağrı geçirilebilmektedir. İster yetişkinlerde, ister çocuklarda karın ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtı şu şekildedir;