Karın Ağrısı Nasıl Geçer? Karın Ağrısına İyi Gelen Şeyler: Evde Uygulanacak Egzersizler ve Bitki Çayları

Karın bölgesi oldukça geniştir. Karın bölgesi; mide, dalak, apandisit, safra kesesi, pankreas, karaciğer, bağırsaklar ve üreme organları ile kan damarlarını barındırmaktadır. Bu nedenle karın ağrısı birçok nedenden kaynaklanabilmektedir. Bu nedenler basit olabileceği gibi, altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi şeklinde dahi olabilmektedir. Karın ağrısının kaynağına ve nedenine göre, karının ağrıyan bölgesinde de değişiklik gözükebilmektedir.
KARIN AĞRISI NEDEN OLUR?
Karın bölgesi; mide, dalak, apandisit, safra kesesi, pankreas, karaciğer, bağırsaklar ve üreme organları ile kan damarlarından oluşmaktadır. Karın ağrısına burada bulunan organlardan herhangi biri sebep verebilmektedir. Bu sebeple karın ağrısı nedenleri, ağrıyan bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Karının ağrıyan bölgesine göre karın ağrısının kaynağı saptanabilmektedir. Karının ağrıyan bölgesi ve olası sebepleri şu şekildedir;
Karın ağrısının spesifik olarak sebepleri yukarıdaki gibidir. Lakin karın ağrısı nedenleri bunlarla sınırlı değildir. Karın ağrısına birçok farklı şey de sebep olabilmektedir. Genel olarak karın ağrısı nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir;
KARIN AĞRISI NASIL GEÇER?
Karın ağrısını tedavi etmek için öncelikle karın ağrısının sebebi belirlenmelidir. Zira karının ağrısının kaynağına göre uygulanacak tedavi yöntemi de değişmektedir. Karın ağrısı ciddi bir hastalığında belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle özellikle uzun süreli veya düzenli tekrarlayan karın ağrılarında kişinin bir doktora gitmesinde fayda vardır. Karın ağrısı için gidilmesi gereken ilk bölüm dahiliyedir. Karın ağrısının şu şekilde seyretmesi halinde evde tedavi uygulamak yerine kişinin bir doktora gitmesi önemlidir;
Sindirim problemleri, kabızlık, adet dönemi yahut stres gibi basit sebepler ile ortaya çıkan karın ağrısını evde hızlıca tedavi etmek mümkündür. Benzer şekilde gebelikte karın ağrısını da bu yöntemlerle geçirmek mümkündür. Peki şiddetli karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısına iyi gelen yöntemlerin uygulanması ile ağrı geçirilebilmektedir. İster yetişkinlerde, ister çocuklarda karın ağrısına ne iyi gelir sorusunun yanıtı şu şekildedir;