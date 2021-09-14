Sırt Ağrısı Nasıl Geçer? Sırt Ağrısı Neden Olur, Corona Belirtisi mi?

Bir omurganın sağlıklı durabilmesi onu destekleyen kasların gücüne bağlıdır. Omurganın esnekliği ve güçlü kaslara sahip olması sırtta yaşanabilecek sorunları önlemek için çok önemlidir. Kişilerin düzenli egzersiz yapması, fıtıkların ya da omurgaya bağlı diğer rahatsızlıkların önlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Peki sırt ağrısı nasıl geçer? Sırt ağrısı neden olur? İşte bu içerikte sırt ağrısı ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulacaksınız.

SIRT AĞRISI NEDEN OLUR?

Sırt ağrısı yaşayan her kişinin aklındaki soruların başında sırt ağrısı nedenleri yer almaktadır. Sırt ağrısının ana sebepleri:

Aşırı kilolu olmak,

Sigara içmek,

Ağır bir şeylerin yanlış kaldırılması,

Spor yaralanmaları,

Kötü vücut duruşu,

Yüksek stres,

Anksiyete ve depresyon.

Sırt ağrılarına günümüzde en çok yol açan nedenlerden biri de zamanımızın çoğunu bilgisayar veya televizyon başında geçiriyor olmamızdır. Bütün gün boyunca vücudumuzu hizalamadan bilgisayar başında çalışmak ya da televizyon izlemek sırt ağrısına sebep olmaktadır.

Sırt ağrısının nedenlerinden bir diğeri de halk arasında kemik erimesi olarak bilinen Osteoporoz hastalığıdır. Bu hastalık kadınlarda sırt ağrısına yol açmaktadır. Osteoporoz olan kadınların sırt ağrısı çekmelerinin nedeni kemiklerinde kırılmalar görülebilmesidir. Bunun sonucunda kişi kambur kalabilir veya kişinin boyu kısalabilir.

SIRT AĞRISI NASIL GEÇER?

Bu rahatsızlığa maruz kalan her insan sırt ağrısına ne iyi gelir sorusunu sormaktadır. Sırt ağrıları genellikle 3 ila 4 hafta içerisinde geçmektedir. Bir ay sonrasında geçmeyen sırt ağrısı ciddi hastalıkların belirtisi olabileceği için mutlaka bir doktora danışılması gerekmektedir.

Sırt ağrısını geçirmek için önerilen tedaviler arasında ilk olarak soğuk kompres bulunmaktadır. Bu yöntem ağrının başladığı günden itibaren üç gün boyunca uygulanmalıdır. Bir torbanın içine bir avuç buzu koyarak ya da buz kartuşunu havluya sararak ağrıyan yere uygulayın. Sırt ağrısını geçirmek için önerilen bir diğer yöntem ise reçetesiz satılan ağrı kesicilerdir. Ancak bu ağrı kesicileri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

SIRT AĞRISI EGZERSİZLERİ

Omurganın esnekliği ve güçlü kaslara sahip olmasının sırtta yaşanabilecek sorunları önlemek açısından önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu kasları güçlendirmek ve sırt ağrısını geçirmek adına aşağıdaki egzersizleri uygulayabilirsiniz.

Aşağı Bakan Köpek Egzersizi

Yere serili bir mat üzerine ellerinizi ve dizlerinizi koyun.

Yere uzattığını ellerinizin ve dizlerinizin üzerinde durun.

Ellerinizi omuzlarınızdan omuz genişliğinde ve öne doğru, dizlerinizi kalçalarınızın tam altında olacak şekilde yerleştirin.

İlk olarak nefes alın. Ayak parmaklarınızdan destek alarak dizlerinizi yerden kaldırın. Kalçanız yukarıya doğru kalkmalı.

Topuklarınızın yere değmesi gerekiyor. Eğer bu duruş sizi zorluyorsa dizlerinizi aşırı olmayacak şekilde bükebilirsiniz.

Boynunuzu rahat bırakın, sıkmayın.

Ellerinizle zemini iterek sırtınızı esnetin.

Bu pozda 1 ila 3 dakika boyunca kalmaya çalışın.

Son olarak nefes verirken dizlerinizi yere indirin. Geriye doğru esneyin ve dinlenin.

Duvarda Aşağı Bakan Köpek Egzersizi

Eğer yere yatamıyorsanız bu egzersizi deneyebilirsiniz.

Öncelikle yüzünüzü duvara dönün.

Kollarınız dümdüz olacak şekilde ellerinizi duvara yaslayın.

Kollarınızı duvardan ayırmadan, sırtınız düzleşecek şekilde bel hizanıza kadar yavaşça kayın.

Ellerinizle kendinizi iterken belinizde bir çukur oluşacak şekilde aşağı doğru esnetin.

Eğer bu duruş sizi zorluyorsa dizlerinizi aşırı olmayacak şekilde bükebilirsiniz.

Omurganızı uzatmaya ve göğsünüzü odaklanarak 6 kez derin nefes alıp verin.

SIRT AĞRISI CORONA BELİRTİSİ Mİ?

Corona Virüs 2020 yılının Ocak ayında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altında bırakan bir salgındır. Corona belirtileri herkesçe merak edilen hususlardan biridir. Corona belirtileri arasında en yaygın semptomlar kuru öksürük, ateş ve yorgunluktur. Daha seyrek görülen belirtiler ağrı ve sızı, ishal, baş ağrısı, boğaz ağrısı, konjunktivit, tat ve koku alma duyularının kaybı, el ve ayak parmaklarında görülen renk değişimi ve ciltte dökündü belirtileridir. Corona virüs semptomları arasında en ciddi olanlar ise göğüs ağrısı veya göğüste baskı, solunum güçlüğü veya nefes darlığı ve konuşma ya da hareket kaybıdır.

Yukarıda görüldüğü üzere sırt ağrısı Corona belirtileri arasında yer almamaktadır. Bu semptomların bir arada olması halinde derhal tıbbi destek alın. Bir sağlık tesisini ya da doktorunuzu ziyaret etmeden önce mutlaka telefon ile arayın.