Giriş Tarihi: 16.9.2021

Koronavirüs pandemisinde okullarda yapılması gerekenler DİDEM SEYMEN

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’ya göre; salgınla mücadelede sınıf içerisinde hem ortam temizliğinin yapılabilmesi, hem de hava değişiminin sağlanması için teneffüs süreleri biraz daha uzun tutulmalı. Ateşi olan çocuk okula gitmemeli. Maske sınıf içinde mutkala takılmalı