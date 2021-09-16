Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; Burun estetiğinde sanal gerçekliğe rağbet çığ gibi artıyor

Ünlü Doktor İbrahim Altoparlak; Sanal gerçeklik son zamanlarda hayatımıza giren mükemmel bir teknolojik gelişmedir. Sanal gerçeklik gözlükleri ile 360 derece üç boyutlu bir görüntü görmemizi sağlar. Bu teknoloji burun estetiği ameliyatı öncesinde de kullanılır. Ve doğru bir değerlendirme yapılması sağlar. Yaklaşık nasıl bir sonuç ortaya çıkabileceğini ameliyat öncesinde belirlemek başarılı bir ameliyat için en önemli aşamadır. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için ön. Sağ ve sol yan profil resimleri çekilerek 3 boyutlu görüntü oluşturulur ve özel bir program sayesinde burun şeklinde yapılan değişikliklerle yüzle uyumlu olabilecek şekil planlaması yapılır.



Op. Dr. İbrahim ALTOPARLAK 1977 Erzurum doğumludur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığı doktorluk eğitimini 2001 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde uzmanlık eğitimine başlamış ve 2006 yılında ihtisasını tamamlamıştır. 2006 ve 2009 yılları arasında Ankara Onkoloji Hastanesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Kliniğinde Baş Boyun Tümör Cerrahi ve Estetik Burun Operasyonları konusunda kendini geliştirmiştir. Bilimsel toplantılarda ödül almış bildiri ve bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri mevcuttur. 2010 ve 2018 yılları arasında İstanbul Özel Doğan Hastanesi ve Özel Hizmet Hastanesinde hekimlik görevini yapmıştır. Ekim 2018 tarihi itibariyle kendi muayenehanesinde çalışmaktadır.