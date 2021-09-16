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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Yöresel lezzetlerimiz özel konseptle Dubai’de

Yöresel lezzetlerimiz özel konseptle Dubai’de
YEME-içme sektöründeki başarısıyla uluslararası arenada adını duyuran Q Food & Beverage Group, HuQQabaz markasıyla artık Dubai'de... Gastronomik lezzetlerin yanı sıra farklı konsept deneyimleri de sunan mekan, Dubai'nin en büyük AVM'lerinden biri olan Mall of the Emirates'ta HuQQabaz Garden konseptiyle kapılarını açtı. Yöresel lezzetlerin yanı sıra modernize edilmiş yeni tatları ve dünya mutfağından lezzetleri de bir araya getiren mekan, şimdiden Dubai'nin en ilgi gören restoranları arasında yerini aldı.
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Yöresel lezzetlerimiz özel konseptle Dubai’de
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