Bağımlılıkla mücadelede için üç yeni proje başlatıldı

Bir yıl boyunca sürdürülecek projelerin sonucunda, farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve anne -babalar için farkındalık yaratacak kapsamlı bir kılavuz hazırlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile adadaki tüm öğrencilere ulaştırılacak. Projelerle ilgili YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çiğdem Hürsen ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu proje hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kasım 2021'de başlanarak 1 yıl içerisinde sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak projelerden ilki "Çocuklarda Dijital Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Aile - Çocuk Farkındalık Programı" olacak. Program kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi'nin farklı fakültelerinden uzmanlar, ilköğretim öğrencileri ile birlikte tiyatro, yaratıcı drama, masal, doğa yürüyüşü ve resim atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirecek. Düzenlenecek etkinliklerle çocukların farklı alanları tanımaları, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Projenin ikinci aşamasında ise anne ve babalara dijital bağımlılığı önlemek amacıyla farkındalık yaratacak seminerler verilecek.

Yine iki aşamada gerçekleştirilecek ikinci proje ise yeme bağımlılığı ile ilgili olacak. "Yeme Bağımlısı mısın?" başlığı ile yürütülecek projenin ilk aşamasında ergenlerin yeme bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla bilimsel bir araştırma süreci yürütülecek. Üçüncü proje ise "Bağımsız Bireyler Yetiştiriyoruz!" başlığı ile insan bağımlılığını konu alacak. Projede okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin anne ve babalarına insan bağımlılığı ile ilgili bilgilendirici eğitimler verilecek. Adadaki tüm bölgeleri kapsayacak olan seminerlerde insan bağımlılığı, riskler, insan bağımlılığını önlemek için alınması gereken önlemlerle ilgili eğitimler verilerek farkındalık yaratılacak.