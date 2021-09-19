Ameliyat öncesi diğer tedavi yöntemleri değerlendirilmeli

Beyin ve Sinir Cerrah Uzmanı Op. Dr. Hikmet Demirkol, bel fıtığı olan hastalarına ameliyat olmaya karar vermeden önce diğer tedavi yöntemlerinin kendileri için uygun olup olmadıkları konusunda araştırmaları gerektiğini söyledi.

Bel fıtığı ameliyatları sinir kökü hasarı, omurilik hasarı ve omurilik zarı hasarı gibi pek çok komplikasyona sebep olabileceğine dikkat çeken Demirkol; "Mikrocerrahi yöntemler sayesinde tecrübeli ellerde bu komplikasyonlar neredeyse hiç görülmemektedir. Tam ve düzgün bir fizik muayene yapmadan, sadece MR ile ameliyat kararı vermek doğru bir yaklaşım değildir. Bu nedenle ameliyat kararı öncesi bütün hastalar mutlaka epidural enjeksiyon veya intradiskal ozon tedavisinin kendisine uygun olup olmadığını öğrenmek için bu tedavilerin uygulandığı kliniklerden bilgi almalıdır." şeklinde konuştu.

Bel fıtığı olan hastaların ameliyat dışındaki epidural enjeksiyon tedavileri konusunda bilgi veren Demirkol; belin orta kısmından yapılan, kuyruk sokumuna yakın kısımdan yapılan ve direkt sinir kanalına yapılan enjeksiyon tekniği tedavileri ile özellikle kanal daralması ve her iki sinir kanalını daraltan geniş tabanlı orta hat fıtıklarında tercih edildiğini kaydetti.

Direk sinir kanalı enjeksiyonu, halk arasında bilinen adıyla nokta atışı enjeksiyonu işleminde tedavi için hedeflenen sinire yönelik bir girişim olduğunu ifade eden Demirkol; "Bu yöntemin avantajları; tek bir sinir kanalına yapıldığı için sadece problemli bölgeye müdahale edilir. Özel bir röntgen cihazı eşliğinde ameliyathane koşullarında steril ortamda yapılan bu müdahale ile bel omurgası 3 farklı planda görüntülenerek iğne, doğru bir şekilde sinir kanalına yerleştirilir." dedi.

Epidural enjeksiyon uygulanan hastaların büyük bir kısmında ağrıların tamamen ortadan kalktığına dikkat çeken Demirkol; "Ağrı ile birlikte görülen hissizlik, uyuşukluk, kas güçsüzlüğü gibi belirtilerde de önemli iyileşme görülür." ifadelerini kullandı.

Bir diğer ameliyatsız yöntemin ozon tedavisi olduğunu söyleyen Demirkol; "Ozon tedavisi bel ve boyun fıtığında ortaya çıkan mekanik baskıyı en aza indirmek ve ve buradaki hasarı onarmak için kullanılmaktadır. Ozon tedavisinin yan etkisi yok denecek kadar azdır. Tedavide narkoza ve kesiye ihtiyaç duyulmadan güvenle uygulanan basit bir seçenektir. Bel fıtığı için ozon tedavisinin başarısı yüzde 70-90 arasındadır. Bu işlem oldukça kolay ve güvenilir bir yöntemdir. Hastanın hastanede yatmasına gerek kalmaz ve yaklaşık 10 dakika içinde işlem tamamlanır." açıklamasında bulundu.