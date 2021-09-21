Boyun Tutulması Nasıl Geçer? Boyun Tutulması Egzersizleri Ve Evde Çözüm Yöntemleri

Boyun tutulması hareket etmeyi zorlaştırırken hayat kalitesini de olumsuz şekilde etkiler. Ağrılar da çeşitli derecelerde olabilir. Peki, boyun tutulması nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir? Boyun tutulması egzersizleri ve evde çözüm yöntemleri nelerdir? İşte bu içerikte boyun tutulmasına karşı merak ettiğiniz tüm detayları bu yazımızda bulacaksınız!

BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyun bölgesi tendon, kas, kemikler ve ligament gibi çeşitli yapılardan oluşmaktadır. Omurganın oyun bölgesinde yer alan kısmında toplamda 7 tane omur bulunmaktadır. Bütün bunlar hep birlikte çalışarak başı destekleyerek yaptığımız hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. Peki, boyun tutulması nedir?

Boyun tutulması, farklı durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Boyun tutulması, başı herhangi bir yöne doğru hareket ettirince hissedilen zorlanma ve ağrı durumudur. Çeşitli sebeplere bağlı olarak boyun bölgesinde bulunan kasların gergin hale gelmesidir. Çoğu zaman bu durum omuzları, kolları ve başı da etkisi altına alabilmektedir.

BOYUN TUTULMASI NEDEN OLUR?

Boyun tutulmasına neden olabilecek pek çok etmen vardır. Eğer kişi uzun süre boynunu hareket ettirmemişse, uykuda veya ayakta ani hareket yapmışsa ya da üşütmüşse kişinin boynunun tutulması mümkündür. Bu sebeplerin dışında boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, kireçlenme, kas ve bağ zedelenmeleri, travmalar, boyun ve omurilik tümörleri ya da kemik enfeksiyonları da boyun tutulması neden olur sorusunun cevapları arasında bulunmaktadır.

BOYUN TUTULMASI BELİRTİLERİ

Boyun tutulması sırasında kişi başını belirli bir tarafa çevirmeye çalıştığında şiddetli bir ağrı ile hareketinin kısıtlandığını hisseder. Hissedilen bu ağrı üç şekilde gerçekleşebilir:

Keskin ağrı: Bir noktada bıçak saplanırmış gibi olan ağrı çeşididir. Boyunun alt kısımlarında daha çok görülür.

Genel ağrı: Bu ağrı tipi keskin ağrının tersine noktasal değil boyun bölgesine yayılan bir ağrı tipidir.

Yayılan ağrı: Bu ağrı çeşidi ise boyundan omuz ve kollara doğru yayılmakta ve yanma biçiminde hissedilmektedir.

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

Boyun tutulması yaşayan hastaların çoğu boyun tutulması için bitkisel tedavi araştırmaktadır. Peki boyun tutulmasına ne iyi gelir?

Dinlenmek: Hasar gören her dokunun iyileşmesi zaman alır. Boyun tutulması ile hasar gören kas dokularının iyileşmesi içinse birkaç gün dinlenilmesi gereklidir. Boynu zorlayabilecek aktivitelerden kaçınılmalı ve araba kullanmaktan uzak durulmalıdır.

Hasar gören her dokunun iyileşmesi zaman alır. Boyun tutulması ile hasar gören kas dokularının iyileşmesi içinse birkaç gün dinlenilmesi gereklidir. Boynu zorlayabilecek aktivitelerden kaçınılmalı ve araba kullanmaktan uzak durulmalıdır. Ağır olmayan egzersizler yapmak: Yürüyüş gibi temposu hafif olan egzersizleri yapmak kasların iyileşmesine yardımcı olur.

Yürüyüş gibi temposu hafif olan egzersizleri yapmak kasların iyileşmesine yardımcı olur. Ağır olmayan esneme hareketleri yapmak: Boyundaki sertliği azaltmak ve boyuna hareket kabiliyeti getirebilmek adına ağır olmayan esneme hareketleri yapılabilir.

Boyundaki sertliği azaltmak ve boyuna hareket kabiliyeti getirebilmek adına ağır olmayan esneme hareketleri yapılabilir. Sıcak ya da soğuk kompres: Boyun tutulmalarında ağrının en şiddetli olduğu zaman ilk 24 ila 48 saattir. Bu süre zarfında kan akışını hızlandırmak için sıcak kompres yöntemi, enflamasyonu azaltmak içinse soğuk kompres yöntemi kullanılabilir. Dönüşümlü olmak üzere her iki kompres de uygulanabilir.

BOYUN TUTULMASI EGZERSİZLERİ

Boyun tutulmasına neden olan gerginliği azaltmak için germe hareketleri önerilmektedir. Bu egzersizi her 3 ila 4 saatte bir tekrarlamak bu gerginliğin giderilmesine yardımcı olacaktır.