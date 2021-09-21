Boyun Tutulması Nasıl Geçer? Boyun Tutulması Egzersizleri Ve Evde Çözüm Yöntemleri

Boyun tutulması hareket etmeyi zorlaştırırken hayat kalitesini de olumsuz şekilde etkiler. Ağrılar da çeşitli derecelerde olabilir. Peki, boyun tutulması nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir? Boyun tutulması egzersizleri ve evde çözüm yöntemleri nelerdir? İşte bu içerikte boyun tutulmasına karşı merak ettiğiniz tüm detayları bu yazımızda bulacaksınız!
BOYUN TUTULMASI NEDİR?
Boyun bölgesi tendon, kas, kemikler ve ligament gibi çeşitli yapılardan oluşmaktadır. Omurganın oyun bölgesinde yer alan kısmında toplamda 7 tane omur bulunmaktadır. Bütün bunlar hep birlikte çalışarak başı destekleyerek yaptığımız hareketlerin gerçekleşmesini sağlar. Peki, boyun tutulması nedir?
Boyun tutulması, farklı durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Boyun tutulması, başı herhangi bir yöne doğru hareket ettirince hissedilen zorlanma ve ağrı durumudur. Çeşitli sebeplere bağlı olarak boyun bölgesinde bulunan kasların gergin hale gelmesidir. Çoğu zaman bu durum omuzları, kolları ve başı da etkisi altına alabilmektedir.
BOYUN TUTULMASI NEDEN OLUR?
Boyun tutulmasına neden olabilecek pek çok etmen vardır. Eğer kişi uzun süre boynunu hareket ettirmemişse, uykuda veya ayakta ani hareket yapmışsa ya da üşütmüşse kişinin boynunun tutulması mümkündür. Bu sebeplerin dışında boyun fıtığı, omurga kanalında daralma, romatizmal hastalıklar, kireçlenme, kas ve bağ zedelenmeleri, travmalar, boyun ve omurilik tümörleri ya da kemik enfeksiyonları da boyun tutulması neden olur sorusunun cevapları arasında bulunmaktadır.
BOYUN TUTULMASI BELİRTİLERİ
Boyun tutulması sırasında kişi başını belirli bir tarafa çevirmeye çalıştığında şiddetli bir ağrı ile hareketinin kısıtlandığını hisseder. Hissedilen bu ağrı üç şekilde gerçekleşebilir:
BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?
Boyun tutulması yaşayan hastaların çoğu boyun tutulması için bitkisel tedavi araştırmaktadır. Peki boyun tutulmasına ne iyi gelir?
BOYUN TUTULMASI EGZERSİZLERİ
Boyun tutulmasına neden olan gerginliği azaltmak için germe hareketleri önerilmektedir. Bu egzersizi her 3 ila 4 saatte bir tekrarlamak bu gerginliğin giderilmesine yardımcı olacaktır.