Diş Apsesi Nasıl Geçer? Diş Apsesi İçin Doğal Antibiyotik Önerileri

Diş apsesi, diş etinde veya diş kökünde oluşan bir enfeksiyon neticesinde ortaya çıkan içi irin dolu keselerdir. Diş apsesi birçok farklı nedenden oluşabilmektedir. Diş apsesi çok şiddetli ağrılara ve yüzde şişkinlik ile kızarıklığa sebep olabilmektedir. Kişinin hayatını çekilmez kılabilen diş apselerinin tedavi edilmesi zaruridir.

DİŞ APSESİ NEDİR?

Genellikle diş kökünde veya diş etinde görülen ve bir enfeksiyon sonucunda ortaya çıkan içi irin dolu keselere diş apsesi denmektedir. 3 tip diş apsesi türü bulunmaktadır. Bunlar;

Periapikal apse: Diş kökünün ucunda meydana gelen apse türüdür.

Periodontal apse: Diş kökünün yanında bulunan diş etinde meydana gelen apse türüdür. Bu türdeki apse çevre dokulara ve hatta kemiklere dahi yayılabilmektedir.

Diş eti apsesi: Diş etinde meydana gelen apse türüdür.

Diş apseleri şiddetli ağrılara yol açmaktadır. Öyle ki bu ağrılar kişinin boğazına ve kulağına dahi vurabilecek derecededir. Ayrıca diş apseleri yüzde şişkinliğe ve kızarıklığa da sebep olabilmektedir. Diş apseleri tedavi edilmezse kişide diş kaybına yol açabilmektedir. Bu nedenle diş apsesi tespit edildikten sonra kişinin bir diş doktoruna gitmesinde fayda vardır.

DİŞ APSESİ NEDEN OLUR?

Diş apselerinin oluşması genellikle bakteriyel enfeksiyon kaynaklıdır. Stafilokok ismi verilen bakteri türü genellikle diş apselerinin birinci dereceden şüphelisidir. Lakin nadir de olsa diş apselerine virüsler, mantarlar veya parazitler de sebep olabilmektedir. diş apselerinde en yaygın görülen tür peridontal apsedir, yani diş kökünde ve çevresinde görülen apse. Diş apseleri nedenleri başlıca olarak şu şekilde sıralanabilir;

Diş çürümesi,

Eskiyen dolgular,

Dişin kırılması, yontulması veya yaralanması,

Diş minesinde açık meydana gelmesi,

Diş eti hastalıkları.

DİŞ APSESİ BELİRTİLERİ

Diş apsesi belirtileri şunlardır;

Diş ağrısı,

Parlak, şiş ve kırmızı diş eti,

Yüzde şişkinlik,

Yüzde kızarıklık,

Diş hassasiyeti,

Ağız kokusu,

Ateş.

DİŞ APSESİ NASIL GEÇER?

Diş apsesi olan kişinin ilk yapması gereken bir diş doktoruna başvurmaktır. Zira tedavi edilmeyen diş apsesi, diş kaybı gibi ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Diş apsesi olan kişiye yapılan ilk işlem diş röntgeni çekilmesidir. Zira öncelikle apsenin türü ve nedeninin belirlenmesi gerekmektedir. Bu işlemden sonra diş apsesi boşaltılması adımına geçilmektedir. Diş apsesi boşaltılması alanında uzman bir doktorun yapması gereken bir işlemdir. Evde kişi kendi başına kesinlikle apseyi patlatmaya çalışmamalıdır. Yani diş apsesi nasıl patlatılır gibi soruların yanıtı evde kişinin yapabileceği bir şey değildir.

Diş apsesi tedavisi genellikle antibiyotik ile yapılmaktadır. Peki diş apsesi için hangi antibiyotik kullanılır? Diş apsesi tedavisinde genellikle penisilin sınıfı antibiyotikler reçete edilmektedir. Bunlara amoksislin ve penisilin dahildir. Diş apsesinde reçete edilen antibiyotiklerin genel dozajları ya 12 saatte bir 1000 miligram şeklinde ya da 8 saatte bir 500 mg şeklindedir. En sık tercih edilen antibiyotiklerin başında ise Augmentin gelmektedir. Lakin bazı durumlarda diş apsesini geçirmek için antibiyotik yeterli olmamaktadır. Peki diş apsesi antibiyotikle geçmiyorsa ne yapılır?

Diş apsesinin antibiyotik tedavisi ile geçmemesi durumunda kök kanal tedavisine başvurulmaktadır. Buradaki amaç dişi kurtarabilmektir. Burada apseyi drenaj ile boşaltarak dişi kurtarmak hedef alınmaktadır. Kök kanal tedavisine rağmen diş kurtarılamaz ise ne yazık ki sıra dişi çekmeye gelmektedir.

DİŞ APSESİNE NE İYİ GELİR?

Diş apsesine evde iyi gelebilecek bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması ağrıyı azaltacağı gibi, diş apsesi için doğal antibiyotik niteliği de taşıdığından enfeksiyonun da yayılmasını önlemektedir. Diş apsesine iyi gelecek yöntemler şu şekilde sıralanabilir;