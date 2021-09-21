Gaz Sıkışması Nasıl Geçer? Gaz Sıkışması Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Gaz sıkışması; sindirim sürecinin doğal bir sonucudur. Gaz sıkışması karın bölgesinde şiddetli ağrıya ve sancıya sebep olmaktadır. Bu nedenle de günlük hayatı çekilmez hale getirebilmektedir. Vücutta oluşan gazın ağızdan yahut anüsten atılması ile gaz sıkışması da ortadan kaybolmakta ve kişi rahatlamaktadır.

GAZ SIKIŞMASI NEDİR?

Vücutta gaz oluşması sindirim sürecinin bir sonucudur. Sindirim sırasında biriken bu havanın vücuttan atılamaması neticesinde gaz sıkışması ortaya çıkmaktadır. Gaz sıkışması genellikle basit bir durumdur lakin bazı durumlarda altta yatan bir hastalığın da habercisi olabilmektedir. Gaz sıkışması kendiliğinden geçme eğilimindedir. Lakin gaz sıkışması ne kadar sürer sorusunun belirli bir yanıtı yoktur. Gaz sıkışmasının süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir.

GAZ SIKIŞMASI NEDEN OLUR?

Gaz sıkışması sindirim sürecinin bir sonucudur. Genellikle yanlış beslenme düzeni nedeni ile gaz sıkışması ortaya çıkmaktadır. Zira bazı besinlerin gaz sıkışmasına neden olma ihtimali fazladır. Bunun sebebi ise bazı besinlerin sindirilme süreci sırasında ortaya hava çıkmasıdır. Oluşan bu havada vücutta kalarak gaz sıkışmasına neden olmaktadır. Bu besinlerin başında lif oranı yüksek meyve ve sebzeler gelmektedir.

Gaz sıkışmasının bir diğer nedeni ise yemek yerken yutulan havadır. Hızlı yemek yiyen kişilerde bu nedenle gaz sıkışması gözlemlenme oranı daha fazladır. Ayrıca gazlı içeceklerin tüketilmesi de gaz sıkışması riskini arttırmaktadır.

Bazı hastalıklarında gaz sıkışmasına enden olduğu bilinmektedir. Başta reflü ve gastrit olmak üzere mide rahatsızlıklarının yan etkisi olarak gaz sıkışması ortaya çıkabilmektedir. Benzer şekilde bazı bağırsak hastalıkları da gaz sıkışmasına neden olabilmektedir.

GAZ SIKIŞMASI BELİRTİLERİ

Gaz sıkışması belirtileri başlıca olarak şunlardır;

Karında şişlik,

Karın bölgesinde sancı hissi,

Karında baskı hissi,

Karın krampları,

Mide ekşimesi,

Nadir durumlarda ise mide bulantısı, ishal veya kabızlık.

GAZ SIKIŞMASI NERELERE VURUR?

Gaz sıkışması vücudun farklı yerlerinde de hissedilebilmektedir. Bu nedenle "gaz sıkışması sırt ağrısı yapar mı?" veya "gaz sıkışması kalbe vurur mu?" gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Yansıma ağrı olarak bilinen bu durum oldukça normaldir. Gaz sıkışması genellikle sırt, bel, göğüs ve kasık bölgelerinde de hissedilebilmektedir.

GAZ SIKIŞMASI NASIL GEÇER?

Gaz sıkışmasını geçirmenin yolları oldukça basittir. Lakin bazı durumlarda gaz sıkışmasını geçirmek için bir doktor müdahalesine ihtiyaç duyulabilmektedir. Gaz sıkışmasının uzun süre geçmemesi ve sancının artması durumunda kişinin bir doktora başvurmasında fayda vardır.

Gaz sıkışmasına iyi gelen birçok yöntem mevcuttur. Bunların başında gaz sıkışmasına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü yer almaktadır. İbrahim Saraçoğlu'nun gaz sıkışması için önerdiği yöntem şu şekildedir;

Sabah aç karnına yarım bardak ılık suya iki yemek kaşığı limon suyu sıkıp içmek,

Süpürge otunu bir bardak suya ekleyerek içmek,

1 tutam ebegümecini yarım bardak suya ekleyerek içmek,

Kızartmalardan uzak durmak,

Yemeğin üzerine meyve ve tatlı tüketmekten kaçınmak,

Akşamları yatmadan evvel melisa çayı içmek.

Bu küre ek olarak gaz sıkışmasına iyi gelen başka yöntemlerde bulunmaktadır. Bunlardan biri zencefil tüketmektir. Zencefil gaz oluşmasını engellemektedir, bu nedenle zencefil tüketmek gaz oluşumunu önlemekte ve gaz sıkışmasına iyi gelmektedir. Zencefil ile benzer etkiye sahip diğer besinler ise kimyon, rezene tohumu, tarçın ve karbonattır. Bu gıdaların tüketimi de gaz sıkışmasına iyi gelmektedir.

Gaz sıkışmasını geçirmenin bir diğer yolu ise sıcak uygulamasıdır. Sıcak su torbası ile mide ve ayaklara kompres yapmak gazın çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Böylece hızlı şekilde gaz sıkışmasından kurtulmak mümkündür.

BAĞIRSAKTA GAZ SIKIŞMASI HALİNDE NELER YAPILMALIDIR?

Bağırsakta sık sık gaz sıkışması yaşanması altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu nedenle düzenli olarak gaz sıkışması yaşayan kişilerin bir doktora başvurmasında fayda vardır. Buna ek olarak bağırsakta gaz sıkışmasını geçirmenin yolları da yukarıda verilenler ile aynıdır.