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Giriş Tarihi: 21.9.2021 09:05

İltihaplı Sivilce Nasıl Geçer? Beyaz İltihaplı Sivilce Neden Olur, Doğal Yöntemlerle Nasıl Geçer?

İltihaplı Sivilce Nasıl Geçer? Beyaz İltihaplı Sivilce Neden Olur, Doğal Yöntemlerle Nasıl Geçer?

Sivilce günlük hayatta herkesin sıklıkla karşılaştığı bir cilt problemidir. Sivilceler cildimizde bulunan gözeneklerin birtakım sebepler ile tıkanması neticesinde oluşmaktadır. İltihaplı sivilce ise bu gözeneklerin bir enfeksiyon nedeni ile tıkanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Yani iltihaplı sivilce aslında bir çeşit enfeksiyondur. İltihaplı sivilcenin tedavisi iltihabın şiddetine göre değişkenlik göstermektedir. Peki iltihaplı sivilce nasıl geçer? Beyaz iltihaplı sivilce neden olur, doğal yöntemlerle nasıl geçer? İşte iltihaplı sivilcenin oluşum nedenleri ve tedavi yöntemleri!

İltihaplı sivilce yahut diğer ismi ise komedonal akne; ciltte bulunan gözeneklerin yağ, ölü hücre yahut bakteri nedeni ile tıkanması sonucu ciltte ortaya çıkan enfeksiyonlu sivilce türüdür. İltihaplı sivilce vücudun her yerinde çıkabilmektedir. Lakin yüzde ve özellikle çenede iltihaplı sivilce çıkması, diğer yerlere göre daha çok gözlemlenmektedir. İltihaplı sivilcelere günlük yaşamda oldukça sık rastlanılmaktadır. Bu sivilceler genelde kendiliğinden iyileşmektedir. Ancak bazı durumlarda iltihaplı sivilcelerin tedavi edilmemesi halinde ortaya başka durumlar çıkabilmektedir. Bu nedenle iltihaplı sivilcelerin doğru şekilde tedavi edilmesi önemlidir.

İLTİHAPLI SİVİLCE NEDEN OLUR?

İltihaplı sivilce oluşumuna birçok durum sebebiyet verebilmektedir. Temelde cilt gözeneklerinin tıkanması sonucu iltihaplı sivilce oluşmaktadır. Lakin cilt gözeneklerinin tıkanması oldukça farklı sebeplerden olabilmektedir. Bunlardan sık gözleneni ise cilt gözeneklerinin bir bakteri nedeni ile tıkanmasıdır. Yine de belirtmek gerekir ki, her türlü sivilce iltihaplı sivilceye dönüşebilmektedir. İltihaplı sivilce oluşumu ile normal sivilce oluşumunun nedenleri temelde aynıdır. Aradaki fark sivilcenin bir bakteri nedeni ile enfekte olmasıdır. İltihaplı sivilce nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

  • Yüksek miktarda testosteron hormonu salgılanması,
  • Hormon dengesinin ani değişimi,
  • Cildin tahriş olması,
  • Genetik faktörler,
  • Kozmetik ürünlerin temizlenmemesi,
  • Cildin hijyenine dikkat edilmemesi,
  • Bazı kozmetik ürünlerin yan etkisi,
  • Bazı ilaçların yan etkisi

İLTİHAPLI SİVİLCE PATLATMAK ZARARLI MI?

İltihaplı sivilce doğru şekilde tedavi edilmediğinde bu iltihap yayılabilmektedir. Ayrıca iltihaplı sivilce yanlış tedavi edildiğinde ciltte kalıcı izlere de sebep olabilmektedir. Bu nedenle iltihaplı sivilce patlatmak oldukça zararlıdır. İltihaplı sivilcenin patlatılması iltihabın yayılmasına ve kalıcı izlere neden olmaktadır. Peki o halde iltihaplı sivilce nasıl geçer?

İLTİHAPLI SİVİLCE NASIL GEÇER?

İltihaplı sivilce tedavisinde kişinin mutlaka bir doktora başvurması gerekmektedir. İltihaplı sivilce için başvurulacak doktor bir dermatologdur. Doktor tarafından önerilen tedavi süreci ile iltihaplı sivilce kolayca geçmektedir.

İltihaplı sivilce tedavisinde öncelikle bazı reçetesiz ürünler önerilmektedir. Bu ürünlerin başında benzoil peroksit isimli bir bileşen ve salisilik asit gelmektedir. Bu ürünler reçetesiz ürünler oldukları için etki göstermeleri uzun sürebilmektedir. Bu ürünler ile tedavi edilen iltihaplı sivilce ortalama olarak 3 ay içinde geçmektedir. Bu süre zarfında iltihaplı sivilcenin geçmemesi halinde genellikle reçeteli ilaç kullanımına geçilmektedir. Reçeteli ilaç ile uygulanacak tedavi ve önerilecek ilaçlar kişiden kişiye ve iltihaplı sivilcenin derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle her kişi için uygulanacak tedavi yöntemi farklıdır.

İLTİHAPLI SİVİLCEYE NE İYİ GELİR?

İltihaplı sivilceye iyi gelecek veya yayılmasını önleyecek evde uygulanabilen bazı yöntemler mevcuttur. İltihaplı sivilceye iyi gelen yahut ilerlemesini önleyen yöntemler şu şekilde sıralanabilir;

  • Sivilceli bölgenin hijyenine dikkat etmek önemlidir. İltihaplı sivilcenin olduğu bölgeyi soğuk su ve sabun ile günde iki kere temizlemek gerekmektedir.
  • Cildin nemlendirilmesi de iltihaplı sivilce tedavisinde önemlidir. Bu nedenle yüz temizliğinden sonra alerjik olmayan, doğal bir nemlendirici ile iltihaplı sivilce bölgesini nemlendirmek gerekmektedir.
  • Sivilce gözenekleri tıkamaktadır. Bu nedenle gözenekleri açık tutmak iltihaplı sivilcenin de geçmesine yardımcıdır. Ciltte gözenekleri açmak için iltihaplı sivilce olan bölgeye sıcak kompres uygulamak yeterli olacaktır.
  • Makyaj yapmak da gözenekleri kapatmaktadır. Bu nedenle iltihaplı sivilce olan bölgeye makyaj yapmaktan kaçınmak önemlidir.

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İltihaplı Sivilce Nasıl Geçer? Beyaz İltihaplı Sivilce Neden Olur, Doğal Yöntemlerle Nasıl Geçer?
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