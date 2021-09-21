İltihaplı Sivilce Nasıl Geçer? Beyaz İltihaplı Sivilce Neden Olur, Doğal Yöntemlerle Nasıl Geçer?

İltihaplı sivilce yahut diğer ismi ise komedonal akne; ciltte bulunan gözeneklerin yağ, ölü hücre yahut bakteri nedeni ile tıkanması sonucu ciltte ortaya çıkan enfeksiyonlu sivilce türüdür. İltihaplı sivilce vücudun her yerinde çıkabilmektedir. Lakin yüzde ve özellikle çenede iltihaplı sivilce çıkması, diğer yerlere göre daha çok gözlemlenmektedir. İltihaplı sivilcelere günlük yaşamda oldukça sık rastlanılmaktadır. Bu sivilceler genelde kendiliğinden iyileşmektedir. Ancak bazı durumlarda iltihaplı sivilcelerin tedavi edilmemesi halinde ortaya başka durumlar çıkabilmektedir. Bu nedenle iltihaplı sivilcelerin doğru şekilde tedavi edilmesi önemlidir.

İLTİHAPLI SİVİLCE NEDEN OLUR?

İltihaplı sivilce oluşumuna birçok durum sebebiyet verebilmektedir. Temelde cilt gözeneklerinin tıkanması sonucu iltihaplı sivilce oluşmaktadır. Lakin cilt gözeneklerinin tıkanması oldukça farklı sebeplerden olabilmektedir. Bunlardan sık gözleneni ise cilt gözeneklerinin bir bakteri nedeni ile tıkanmasıdır. Yine de belirtmek gerekir ki, her türlü sivilce iltihaplı sivilceye dönüşebilmektedir. İltihaplı sivilce oluşumu ile normal sivilce oluşumunun nedenleri temelde aynıdır. Aradaki fark sivilcenin bir bakteri nedeni ile enfekte olmasıdır. İltihaplı sivilce nedenleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

Yüksek miktarda testosteron hormonu salgılanması,

Hormon dengesinin ani değişimi,

Cildin tahriş olması,

Genetik faktörler,

Kozmetik ürünlerin temizlenmemesi,

Cildin hijyenine dikkat edilmemesi,

Bazı kozmetik ürünlerin yan etkisi,

Bazı ilaçların yan etkisi

İLTİHAPLI SİVİLCE PATLATMAK ZARARLI MI?

İltihaplı sivilce doğru şekilde tedavi edilmediğinde bu iltihap yayılabilmektedir. Ayrıca iltihaplı sivilce yanlış tedavi edildiğinde ciltte kalıcı izlere de sebep olabilmektedir. Bu nedenle iltihaplı sivilce patlatmak oldukça zararlıdır. İltihaplı sivilcenin patlatılması iltihabın yayılmasına ve kalıcı izlere neden olmaktadır. Peki o halde iltihaplı sivilce nasıl geçer?

İLTİHAPLI SİVİLCE NASIL GEÇER?

İltihaplı sivilce tedavisinde kişinin mutlaka bir doktora başvurması gerekmektedir. İltihaplı sivilce için başvurulacak doktor bir dermatologdur. Doktor tarafından önerilen tedavi süreci ile iltihaplı sivilce kolayca geçmektedir.

İltihaplı sivilce tedavisinde öncelikle bazı reçetesiz ürünler önerilmektedir. Bu ürünlerin başında benzoil peroksit isimli bir bileşen ve salisilik asit gelmektedir. Bu ürünler reçetesiz ürünler oldukları için etki göstermeleri uzun sürebilmektedir. Bu ürünler ile tedavi edilen iltihaplı sivilce ortalama olarak 3 ay içinde geçmektedir. Bu süre zarfında iltihaplı sivilcenin geçmemesi halinde genellikle reçeteli ilaç kullanımına geçilmektedir. Reçeteli ilaç ile uygulanacak tedavi ve önerilecek ilaçlar kişiden kişiye ve iltihaplı sivilcenin derecesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle her kişi için uygulanacak tedavi yöntemi farklıdır.

İLTİHAPLI SİVİLCEYE NE İYİ GELİR?

İltihaplı sivilceye iyi gelecek veya yayılmasını önleyecek evde uygulanabilen bazı yöntemler mevcuttur. İltihaplı sivilceye iyi gelen yahut ilerlemesini önleyen yöntemler şu şekilde sıralanabilir;