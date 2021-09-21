Kasık Ağrısı Nasıl Geçer? Sol ve Sağ Kasık Ağrısı Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Kasık ağrısı; pelvis ile bacağın birleştiği alt karın bölgesinde hissedilen ağrıdır. Kasık ağrısına birçok durum neden olabilmektedir. Bu nedenle tedavi yöntemi belirlenmeden önce ağrının kaynağı saptanmalıdır. Kasık ağrısının nedenini belirlemede ağrının şiddeti, bölgesi, zamanlaması ve süresi önemli faktörlerdir.

KASIK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kasık ağrısı oluşumuna birçok neden sebebiyet verebilmektedir. Kasık ağrısı nedenleri arasında yaygın olanlar şunlardır;

Kas çekmesi,

İdrar yolu enfeksiyonu,

Böbrek taşı,

Yaralanma,

Sinir sıkışması,

Kalça osteoartriti,

Yansıma ağrı,

Kasık fıtığı,

Kalça kırığı,

Bağırsak iltihabı,

Tümör.

Ağrının hangi kasıkta olduğu da ağrının nedenini belirlemede yardımcıdır. Sağ kasık ağrısı genellikle böbrek taşı, lenf bezlerinde bazı sorunlar ve kalça kırığından kaynaklanmaktadır. Sol kasık ağrısının başlıca nedenleri arasında ise fıtık, idrar yolu enfeksiyonu ve üreme organı sorunları yer almaktadır.

Yukarıda sayılan nedenlerden bağımsız olarak kasık ağrısının oluşmasına yol açan birtakım durumlar daha bulunmaktadır. Bu durumlar kişinin cinsiyetine göre değişkenlik göstermektedir. Kadınlarda kasık ağrısına yol açan nedenler arasında; vajinal enfeksiyon, yumurtalık kisti ve gebelik yer almaktadır. Erkeklerde kasık ağrısına yol açan sebepler ise; testis iltihabı, orşit, epididimit ve testis torsiyonu olarak sıralanabilmektedir.

KASIK AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME GİDİLİR?

Kasık ağrısı için başvurulması gereken ilk birim hastanelerin genel cerrahi bölümüdür. Genel cerrahi bölümünde yapılan muayene neticesinde kasık ağrısının kaynağı saptanmaktadır. Muayenenin ardından doktor kasık ağrısının nedenine göre kişiyi ilgili bölüme yönlendirmektedir.

KASIK AĞRISI NASIL GEÇER?

Kasık ağrısı tedavisi için öncelikle kasık ağrısının nedeninin saptanması gerekmektedir. Kasık ağrısının nedeninin teşhis edilmesine röntgen, MR, ultrason veya tomografi gibi görüntüleme sistemlerinden faydalanılmaktadır. Kasık ağrısının nedenine göre tedavi yöntemleri değişmektedir. Zira basit yaralanmalar için sadece ağrı kesiciler önerilirken, kırıktan kaynaklı kasık ağrısının tedavi edilmesinde ameliyat dahi gerekli olabilmektedir. Görüldüğü üzere kasık ağrısı nasıl geçer sorusunun cevabı altta yatan nedene bağlıdır.

KASIK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kasık ağrısının kaynağından bağımsız olarak kasık ağrısına iyi gelen birtakım yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması kasık ağrısının iyileşmesini hızlandıracağı gibi, artmasını ve yayılmasını da önlemektedir. Kasık ağrısına iyi gelen yöntemler şu şekilde sıralanabilmektedir;

Kompres: Ağrıyan bölge üzerine soğuk kompres uygulamak ağrının azalmasına yardımcı olacaktır.

Dinlenme: Kasık ağrısı hızla geçse bile tekrarlama riskine karşın en az 2 ile 3 hafta boyunca fiziksel aktivitelerden uzak durmakta fayda vardır.

Esneme egzersizleri: Kasları zorlamadan yapılan bazı esneme hareketleri ağrının geçmesine yardımcı olmaktadır.

Bitki çayları: Bazı bitki çayları doğal ağrı kesici özelliğine sahiptir. Bunların tüketilmesi ağrının şiddetini azaltacaktır. Başta rezene çayı olmak üzere, papatya çayı ve lavanta çiçeği çayı ağrıyı azaltıcı etkiye sahiptir.

GEBELİKTE KASIK AĞRISI

Hamilelikte kasık ağrısı çekmek oldukça doğal bir durum olup, genellikle bu konuda endişelenmek yersizdir. Zira kasık ağrısı gebeliğin doğal bir sonucudur. Lakin şiddetli ve geçmeyen kasık ağrısı yaşayan gebe kadınların hiç vakit kaybetmeden bir doktora başvurmasında fayda vardır.