Kulak Ağrısı Nasıl Geçer? Kulak Ağrısı Neden Olur?

Kulak ağrısı yahut medikal ismi ile otalji; kulak bölgesinde hissedilen sızı, batma yahut yanma hissi veya zonklama ile kendini gösteren ağrı türüdür. Kulak ağrısı en çok çocuklarda kendisini göstermektedir. Lakin yetişkinlerde de kulak ağrısı yaygındır. Kulak ağrısı birçok sebepten ortaya çıkabilmektedir.

KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrısı birçok sebep ile ortaya çıkabilmektedir. Lakin araştırmalar kulak ağrısının ortaya çıkmasının en yaygın sebebinin östaki borusu olarak adlandırılan boğaz arkasındaki geçiş yolu ile orta kulak yolunun tıkanması olduğunu göstermektedir. Bu tıkanmaya ise genellikle enfeksiyonlar sebep olmaktadır.

Kulak ağrısının bir diğer yaygın sebebi ise orta kulak iltihaplarıdır. Orta kulak enfeksiyonları en çok çocuklarda gözlemlenmektedir. Hatta araştırmalar çocukların bir yılda en az 3 kere orta kulak enfeksiyonu geçirdiğini ortaya koymuştur. Orta kulak iltihapları yetişkinlerde de nadiren de olsa görülmektedir.

Kulak ağrısının bir diğer nedeni ise kulak temizliğine yeterli önemin gösterilmemesidir. Kulakta kir birikmesi, kulak ağrısına yol açabilmektedir. Kulakta biriken kirlerin kulak yolunu tıkaması neticesinde kulak ağrısı baş göstermektedir.

Kulak ağrısına basınç değişimleri de yol açabilmektedir. Özellikle sık sık uçağa binen insanlarda kulak ağrısının oluşmasının birincil nedeni budur. Basınç değişimi nedeni ile oluşan ağrı genellikle orta kulak bölgesinde hissedilmektedir.

Kulak ağrıları bazı durumlarda kulağa kaçan yabancı bir madde nedeni ile de oluşmaktadır. Bu durumda kulağa kaçan cismin bir uzman doktor tarafından çıkartılması gerekmektedir.

Kimi durumlarda ise diş ağrıları da kulak ağrısı olarak hissedilmektedir. Yani diş ağrısı kulağa vurur mu sorusunun cevabı evettir. Şiddetli diş ağrısı kendini kulak ağrısı olarak yansıtma eğilimindedir. Benzer şekilde boyun fıtığından kaynaklanan ağrı da yansıma ağrı olarak kendisini kulak bölgesinde gösterebilmektedir. Bu nedenle boyun fıtığı kulak ağrısı yapar mı sorusunun da cevabı evettir.

KULAK AĞRISI NASIL GEÇER?

İster sağ kulak ağrısı olsun, ister sol kulak ağrısı, kulak ağrılarının tedavisi kulak ağrısının kaynağına göre değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle öncelikle kulağın neden ağrıdığı tespit edilmelidir. Kulak ağrısı çeken insanların başvurması gereken tıbbi dal KBB yani kulak burun boğazdır. Kulak ağrıları altta yatan bir sebepten kaynaklanmıyorsa ortalama olarak 2 ile 3 gün arasında iyileşmektedir. Bu sürelerde geçmeyen kulak ağrılarında kişi mutlaka bir doktora başvurmalıdır.

KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kulak ağrısının tedavisi kaynağına göre değişmekle birlikte, genel olarak kulak ağrısını azaltacak bazı yöntemler bulunmaktadır. Kulak ağrısına iyi gelecek yöntemler şu şekilde sıralanabilir;