Mide Yanması Nasıl Geçer? Mide Yanması Neden Olur, Doğal ve Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Mide yanması, kişinin yemek borusunda ortaya çıkan bir yanma hissidir. Yani aslında direkt olarak mide de ortaya çıkan bir durum değildir. Yemek borusu insanlarda ağız ile mideyi birbirine bağlayan borudur. Mide, yemekleri sindirmek için bir sürü asit sağlamaktadır. Midenin kendisi bu asitlere karşı bir korumaya sahipken, yemek borusunda bir koruma sistemi bulunmamaktadır. Bu nedenle sindirim için salgılanan asitlerin yemek borusuna çıkması halinde yemek borusunda birtakım rahatsızlıklar meydana gelmektedir. İşte bu duruma da mide yanması denmektedir.

MİDE YANMASI NEDEN OLUR?

Mide yanması nedenleri oldukça çeşitlidir. Lakin temelinde bu nedenlerin hepsi aynıdır. Mide besinleri sindirmek için özel bazı asitler üretmektedir. Midemiz bu asitlere karşı korumalı iken yemek borumuz bu asitlere karşı korumasızdır. Midenin sindirim için ürettiği asitlerin yemek borusuna akması halinde mide yanması meydana gelmektedir. Bu duruma, yani asidin yemek borusuna ulaşmasına ise şu haller sebep olmaktadır;

Reflü,

Gastrit,

Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu,

Gıda hassasiyeti,

Besin hijyenine gerekli önemin verilmemesi,

Aşırı alkol tüketimi,

Bazı fıtık türleri,

Gebelik,

Bazı hastalıkların yan etkisi,

Bazı ilaçlar.

MİDE YANMASI NASIL GEÇER?

Mide yanması oldukça sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Mide yanmasının önüne geçmek mümkündür. Bunun için kişinin hayat tarzında birtakım değişiklikler yaratması yeterli olacaktır. Mide yanmasını engellemek için kişi öncelikle küçük porsiyonlar halinde yemek tüketmelidir. Ayrıca kişinin yatmadan evvel yemek tüketmekten kaçınması da önemlidir. Ayrıca sık sık mide yanması yaşayan kişilerin kafein, sigara ve alkol tüketimini azaltmaları ve mümkünse bu ürünlerin kullanımından kaçınması da önemlidir. Ayrıca yine sık olarak mide yanması hisseden kişilerin yatarken yastıklarını yüksek bir açı ile koymaları gerekmektedir. Zira bu sayede yemek borusu yüksekte kalacak ve mide asidinin yemek borusuna kaçma ihtimali azalacaktır.

MİDE YANMASI İÇİN DOĞAL İLAÇ ÖNERİLERİ

Mide yanmasını azaltacak doğal birtakım çözümler mevcuttur. Bu çözümler bir nevi doğal ilaç niteliği taşımaktadır. Mide yanması için doğal çözümleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

Zencefil: Zencefil mide asitlerine karşı oldukça etkilidir. Bu nedenle yemeklerde zencefil tüketmek yahut çayını içmek mide yanması oluşumunu önlemektedir.

Karbonatlı su karışımı: Karbonat mide asitlerini nötralize etmektedir. Bu nedenle mide yanmasına karşı birebir çözümdür. Özellikle akşam yemeğinden sonra bir çay kaşığı karbonatı bir bardak su içinde karıştırıp içmek mide yanması oluşumunu önlemektedir.

Elma sirkesi: Seyreltilmiş elma sirkesinin mide yanmasına iyi geldiği bilinmektedir. Zira elma sirkesi mide asitlerinin etkisini azaltmaktadır.

Patates: Patates de hem mide asidine hem de mide bulantısına iyi gelen bir diğer doğal yiyecektir.

Meyan kökü: Meyan kökü yemek borusunu mide asitlerine karşı korumaktadır. Bu nedenle mide yanmasını önlemekte etkilidir.

HAMİLELİKTE MİDE YANMASI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte mide yanması sıkça ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Hamileliğin 3. ayından itibaren mide yanması yaygın olarak görülmektedir. Mide yanması hamileliğin doğal bir sonucudur. Hamilelik ilerledikçe mide üzerindeki baskı da arttığından mide yanmasının da sıklığı artmaktadır. Hamile kadınlar gebeliğin 3. ayından başlayarak doğuma kadar mide yanması yaşayabilmektedir.

MİDE YANMASI CORONA BELİRTİSİ Mİ?

Covid-19 salgının birçok belirtisi bulunmaktadır. Bunlardan en sık karşılaşılanlar ateş, öksürük ve yorgunluktur. Korona hastalığı ile birlikte bazı kişilerde tat ve koku kaybı, ishal, baş ağrısı ve boğaz ağrısı da görülebilmektedir. Lakin mide yanması bir Corona belirtisi değildir. Mide yanması ile birlikte yukarıda sayılan semptomların da ortaya çıkması halinde kişi vakit kaybetmeden bir doktora başvurmalıdır.