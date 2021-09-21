Reflü nasıl geçer? Reflü belirtileri ve tedavisi

Asıl adı Gastro Özofageal Reflü (GÖRH) olan ama halk arasında kısaca reflü olarak bilinen hastalık yemeklerden yaklaşık olarak yarım saat sonra ortaya çıkan ve göğüs ile mide de yanma hissine sebep olan bir rahatsızlıktır. Reflü yemek borusunda bulunan ve mide sıvısının yemek borusuna kaçmasını engelleyen kapak mekanizmasının gevşemesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu kapağın gevşemesine ise genellikle yanlış yeme düzeni sebep olmaktadır.
REFLÜ BELİRTİLERİ
Reflü belirtileri oldukça geniş çaplıdır. Öyle ki reflü belirtileri başka hastalıklarla sıklıkla karıştırılmaktadır. Hatta göğüs ağrısı nedeni ile hastaneye başvuran kişilerin yarısında aslında reflü şikayeti olduğu ortaya çıkmaktadır. Reflü belirtileri arasında başlıca şunlar yer almaktadır;
REFLÜ NASIL GEÇER?
Reflü hastalığı kişilerin hayat kalitesini yüksek oranda düşürmektedir. Bu nedenle reflüsü olanların ilk sorusu "reflüye ne iyi gelir" şeklindedir. Reflü hastalığını geçirmenin birçok yolu vardır. Bunlar günlük hayatta yapılacak basit değişiklikleri kapsamakla birlikte, ilaç tedavisine kadar da uzanmaktadır.
Reflü tedavisinde en yaygın olarak anti asit ilaçları kullanılmaktadır. Midedeki asit oranını azaltmayı hedef alan anti asit ilaçları hızla etki göstermektedir. Lakin bu ilaçlar kısa dönemlik olarak kullanılmaktadır. Zira reflüyü geçirmenin asıl yolu hayat tarzında yapılan değişikliklerdir. Araştırmalar reflü hastalığından mustarip olan kişilerin sadece %30'unun ömür boyu ilaç kullanması gerektiğini göstermektedir.
İlaç kullanımına ve hayat tarzında yapılan değişikliklere rağmen geçmeyen reflü durumunda ise son çare olarak reflü ameliyatına başvurulmaktadır. Bu ameliyatın amacı yemek borusunun gevşeyen kapağını tamir etmektir.
Yukarıda da bahsedildiği üzere reflüyü önlemenin en basit yolu hayat tarzında yapılacak değişikliklerdir. Reflüyü önlemek için yapılması gerekenler şunlardır;
BEBEKLERDE REFLÜ
Reflü bebeklerde de görülebilen bir mide rahatsızlığıdır. Bebeklerde reflü aslında normal bir durumdur ve bebek büyüdükçe kendiliğinden geçmektedir. Reflünün geçmesi ortalama olarak bebeklerin 2. yaşına denk gelmektedir. Uzmanlar bebeklerde reflünün önüne geçmek için reflü yatağı kullanımını önermektedir. Eğer siz de bebeğinizin reflü sorunu yaşadığını düşünüyorsanız, mutlaka bir uzman doktora danışın. Zira nadiren de olsa reflü bebeklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.