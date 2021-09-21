Siğil Nasıl Geçer? Siğil Tedavisi Nasıl Yapılır?

Siğiller genellikle zararsız olup, vücudun herhangi bir bölgesinde çıkabilir. Siğiller ortalama olarak 1 yıl içinde hiçbir müdahale olmaksızın kendiliğinden iyileşmektedir. Lakin genital bölgede çıkan siğiller farklı bir tür olup, hemen tedavi edilmesi gerekmektedir.
SİĞİL NEDEN OLUR?
Siğil oluşmasına insan papilloma virüsü yani HPV hastalığı sebep olmaktadır. Bu hastalık bulaştıktan sonra ortalama olarak 2 ile 6 ay içinde siğiller ortaya çıkmaktadır. HPV hastalığı türleri genellikle zararsızdır. Bu nedenle de siğiller kendiliğinden ortadan kaybolma eğilimindedir. HPV hastalığı vücudumuzda bulunan keratinin hızlı ve aşırı bir şekilde büyümesine yol açmaktadır. Bu büyümenin sonucunda ise ciltte siğiller meydana gelmektedir. Yani aslında siğiller HPV hastalığının bir belirtisidir. Siğiller vücudun her yerinde çıkabilmektedir. Lakin ayakta siğil çıkması en yaygın olanıdır.
GENİTAL SİĞİL NEDENLERİ
Genital siğiller, normal siğillerden farklıdır. Genital siğillere de HPV hastalığı sebep olmaktadır, lakin hastalığın bu tipi diğerlerine kıyasla oldukça bulaşıcı olup, hızla yayılma riskine sahiptir. Genital siğile sebep olan HPV türü cinsel temas yolu ile bulaşmaktadır. Araştırmalar HPV hastalığının bu türüne yakalanmış bir kişi ile cinsel birliktelik yaşayan kişinin %65'lik bir oranla hastalığa yakalanacağını göstermektedir.
SİĞİL BELİRTİLERİ
Normal siğil belirtileri ile genital siğil belirtileri aynıdır. Siğiller genellikle bir dermatolog kontrolü ile tespit edilmektedir. Siğil belirtileri genel olarak şöyledir;
SİĞİL NASIL GEÇER?
Siğillere türüne bağlı olmakla birlikte genellikle kendiliğinden iyileşmektedir. Siğillerin geçme süresi ortalama olarak 1 ile 2 yıl arasında değişmektedir. Görüleceği üzere siğil tedavisi uzun zaman alabilmektedir. Siğil tedavi yöntemleri oldukça çeşitlidir. Siğil tedavi yöntemleri arasında şunlar yer almaktadır;
SİĞİLE NE İYİ GELİR?
Siğil tedavisine ek olarak siğillerin iyileşmesini hızlandırmak için uygulanabilecek birkaç yöntem vardır. Bitkisel siğil tedavisi evde kolaylıkla yapılabilmektedir. Siğil kökü nasıl çıkarılır sorusunun evde uygulanacak yanıtları şunlardır;