Siğil Nasıl Geçer? Siğil Tedavisi Nasıl Yapılır?

Siğiller genellikle zararsız olup, vücudun herhangi bir bölgesinde çıkabilir. Siğiller ortalama olarak 1 yıl içinde hiçbir müdahale olmaksızın kendiliğinden iyileşmektedir. Lakin genital bölgede çıkan siğiller farklı bir tür olup, hemen tedavi edilmesi gerekmektedir.

SİĞİL NEDEN OLUR?

Siğil oluşmasına insan papilloma virüsü yani HPV hastalığı sebep olmaktadır. Bu hastalık bulaştıktan sonra ortalama olarak 2 ile 6 ay içinde siğiller ortaya çıkmaktadır. HPV hastalığı türleri genellikle zararsızdır. Bu nedenle de siğiller kendiliğinden ortadan kaybolma eğilimindedir. HPV hastalığı vücudumuzda bulunan keratinin hızlı ve aşırı bir şekilde büyümesine yol açmaktadır. Bu büyümenin sonucunda ise ciltte siğiller meydana gelmektedir. Yani aslında siğiller HPV hastalığının bir belirtisidir. Siğiller vücudun her yerinde çıkabilmektedir. Lakin ayakta siğil çıkması en yaygın olanıdır.

GENİTAL SİĞİL NEDENLERİ

Genital siğiller, normal siğillerden farklıdır. Genital siğillere de HPV hastalığı sebep olmaktadır, lakin hastalığın bu tipi diğerlerine kıyasla oldukça bulaşıcı olup, hızla yayılma riskine sahiptir. Genital siğile sebep olan HPV türü cinsel temas yolu ile bulaşmaktadır. Araştırmalar HPV hastalığının bu türüne yakalanmış bir kişi ile cinsel birliktelik yaşayan kişinin %65'lik bir oranla hastalığa yakalanacağını göstermektedir.

SİĞİL BELİRTİLERİ

Normal siğil belirtileri ile genital siğil belirtileri aynıdır. Siğiller genellikle bir dermatolog kontrolü ile tespit edilmektedir. Siğil belirtileri genel olarak şöyledir;

Ciltte ortaya çıkan küçük ama sert yumrular,

Bu yumrular genellikle pembe, beyaz veya kahverengidir,

Bu yumruların merkezinde siyah noktalar yer almaktadır.

SİĞİL NASIL GEÇER?

Siğillere türüne bağlı olmakla birlikte genellikle kendiliğinden iyileşmektedir. Siğillerin geçme süresi ortalama olarak 1 ile 2 yıl arasında değişmektedir. Görüleceği üzere siğil tedavisi uzun zaman alabilmektedir. Siğil tedavi yöntemleri oldukça çeşitlidir. Siğil tedavi yöntemleri arasında şunlar yer almaktadır;

Kriyoterapi: Dondurma tedavisi olarak da bilinmektedir. Siğili dondurarak tedavi eden yöntemdir. Genellikle genital siğil tedavisinde bu yola başvurulmaktadır. Kriyopterapi ile birlikte salisilik asit kullanımı önerilmektedir. Kriyoterapi genellikle 2 haftada 1, 3 ile 4 seans şeklinde uygulanmaktadır.

Salisilik asit: Salisilik asit başlıca tercih edilen siğil ilacıdır. Reçeteli türü olduğu gibi, reçetesizi de mevcuttur. Genellikle krem olarak kullanılmaktadır. Salisilik asit, siğili tabakasal biçimde zaman içinde kaldırarak iyileştirmektedir.

Siğil bandı: Siğil bandı aslında gümüş renkli olan koli bandıdır. 2 ay boyunca düzenli olarak siğil üzerine koli bandı yapıştırıp 6 gün bekletip, siğilli bölgeyi törpüleyip aynı işlemi yapma yöntemine verilen isimdir. Araştırmalar bu yöntemin kritoterapiye kıyasla %45'lik bir oranda daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Lazer tedavisi: Siğilin lazer ile yakılması yöntemidir. Siğilin iyileşmemesi halinde cerrahi yöntemden önce uygulanacak son adımdır.

Cerrahi yöntem: Bu yöntem küretaj veya elektrodesikasyon olarak da bilinmektedir. Siğilin diğer tedavi yöntemlerine tepki vermemesi durumunda bu yola başvurulmaktadır.

SİĞİLE NE İYİ GELİR?

Siğil tedavisine ek olarak siğillerin iyileşmesini hızlandırmak için uygulanabilecek birkaç yöntem vardır. Bitkisel siğil tedavisi evde kolaylıkla yapılabilmektedir. Siğil kökü nasıl çıkarılır sorusunun evde uygulanacak yanıtları şunlardır;