Türk Kanser Derneği mobil araçlarla erken teşhis için yola çıktı

Ülkece içinde bulunduğumuz bu zor günlerde birçok vatandaşımız sağlık taramalarını aksatmış durumda. Pek çok vatandaşımız sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı, erken teşhis için taramalarını yaptıramadı, kanser hastaları ise tedavilerini istemeden ertelemek zorunda kaldı.

Bu durumlardan yola çıkarak Türk Kanser Derneği'nin hayata geçirdiği projesinde;

Tarama zamanı gelmiş fakat gerek ulaşım şartlarından gerek maddi imkansızlıktan taramalarını yaptıramamış vatandaşlarımızın, ücretsiz taramalarının yapılması için kayıtların alınacağı ve gerekli sağlık kuruluşlarına ücretsiz sevk edileceği

Eğitim ve sağlık direktörü tarafından kanser türleri ile ilgili bilgilerin paylaşılıp soruların cevaplanacağı,

Diyetisyen eşliğinde sağlıklı yaşam ve doğru beslenme hakkında bilgilerin aktarılacağı, soruların cevaplanacağı,

Tedavileri aksamış vatandaşlarımızın da tekrar tedavi protokollerine dönmelerinin sağlanacağı

bir hizmet projesidir.

22 Eylül – 15 Ekim arası tarama program rotası

Türk Kanser Derneği, "İçinde bulunduğumuz bu dönemde akıllardan çıkan kanserin, gelecekte derin yaralar oluşturmasının önüne geçebilmek için; erken teşhisin hayati önemine vurgu yapmak, mobil tarama kayıt araçlarımızı duyurmak ve vatandaşlarımızın bu konudaki farkındalığını arttırarak ücretsiz taramalardan faydalanmasını sağlamak tek hedefimiz. Rotasını bildirdiğimiz meydanlarda gerçekleştireceğimiz projemize katılım sağlamanız ve daha fazla vatandaşımıza ulaşmamıza katkı sağlamanız bizleri çok mutlu edecektir" diyor ve vatandaşları tarama araçlarına bekliyor.