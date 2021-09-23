İdrar yanmasına ne iyi gelir? İdrar yanması neden olur ve nasıl geçer?

Günümüzde çok sık görülen rahatsızlıklardan biri de idrar yolu enfeksiyonuna bağlı olan idrar yanmasıdır. Zaman zaman çok can yakıcı olan bu rahatsızlığın tedavi yöntemleri oldukça kolaydır. Özellikle sıvı tüketimini arttırmanın önemli olduğu idrar yanması ile ilgili pek çok tedavi yöntemi vardır. İşte, idrar yanması ile ilgili tüm merak edilenler…

İDRAR YOLU YANMASI TEDAVİSİ

İdrar yanması idrar yolunda oluşan iltihapla nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İdrar yolu yanmasının önüne geçebilmek için bol sıvı tüketmek oldukça önemlidir. Su mesanenin temizlenmesini idrarın sulanmasını sağlar. Böyle idrar kanalı mikroplardan arınmış olur. İdrar yanmasını engellemek için gazlı ve baharatlı yiyecek içeceklerden uzak durulması da gerekmektedir. Ayrıca tuvalet geldiğinde bekletmeden tuvalete gidilmesi de oldukça önemlidir. Sigara ve alkol kullanımı azaltarak ve tuvalet temizliğine özen göstermek de idrar yolu yanmasını engelleyen etkenlerdir. Farklı olarak idrar yolu yanmaları iltihaptan da kaynaklandığı için doktorlar tarafından antibiyotik kullanımı da yapılabilmektedir.

İDRAR YANMASINA NE İYİ GELİR?

İdrar yanmasının önüne geçebilmenin pek çok alternatif yolu vardır.

Özellikle doğal yollarla da çözümü sağlanan idrar yanması rahatsızlığına en iyi gelen şey tabii ki de sudur. Bol su tüketimi idrar yanmalarına engel olmaktadır.

Ayak ve bacakların sıcak tutulması da idrar yolu yanmalarına iyi gelen başka bir tedavi yöntemidir.

Ayakların sıcak tutulması idrar yollarını üşütmeye engel olacağından idrar yanmasının da önüne geçecektir.

İDRAR YANMASI NEDEN OLUR?

İdrar yanmasına neden olan birden fazla sebep vardır. Mesanenin iltihap kapması, ülser, belsoğukluğu, prostat iltihabı, yumurtalıklarda iltihaplanma, apandisit, mesane tümörü, idrar yollarını üşütme gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen bir rahatsızlıktır. İdrar yaparken yanma idrar yolunu enfeksiyonundan kaynaklanmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonlarında genellikle idrar yolunda yanma gibi görülmekle birlikte sık idrara çıkma, idrarın tam olarak yapılamadığı hissi, karın ağrısı ve kusma gibi belirtilerde gözükebilmektedir.

İDRAR YANMASI NASIL GEÇER?

İdrar yanmasını engellemenin en iyi yolu sıvı tüketimini arttırmaktır. Bol su tüketimi sayesinde idrar yollarında oluşan bakteri ve mikroplar engellenmiş olur. Bitki çayları da idrar yolu yanmalarına iyi gelmektedir. Yaban mersini çayı, kiraz sapı çayı, soğan suyu, maydanoz kürleri ile lahana ve pazı idrar yolu enfeksiyonunda oldukça etkilidir. Alkol ve sigaradan uzak durmak da idrar yolu enfeksiyonunun önüne geçer. Vücut temizliğine önem vermek ve vücudu sıkan kıyafetler kullanmamak da idrar yolu enfeksiyonunu engellemek için önemlidir.

İDRAR YANMASI HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

İdrar yanması tek başına hamilelik belirtisi anlamına gelmez. Vücutta sık görülmeyen değişiklikler yani sık idrara çıkmak ve idrarda yanma hamilelik belirtisi olarak görülmektedir ancak bu durum idrar yolu enfeksiyonu belirtisi de olabilmektedir. Bunun için ilgili hekime başvurmak sorunun tespiti için oldukça önemlidir.

İDRAR YANMASI İÇİN DOĞAL İLAÇ

İdrar yollarında oluşan iltihaptan kaynaklanan idrar yanmasının önüne geçebilmek için antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Ancak idrar yanmasının önüne bitkisel şeyler kullanarak da geçebilmek mümkündür. İdrar söktürücü özelliği olan bitkilerin başında gelen maydanoz bu konu da oldukça etkilidir. Doğal asidik özelliğe sahip kızılcık suyu da idrar yolunda oluşan enfeksiyonun giderilmesini sağlar. Limon suyu, karnabahar kürü, sarımsak, soğan kürü, kiraz sapı çayı ve yaban mersini çayı idrar yanmasını engelleyen doğal ilaçalrdır.

GEÇMEYEN İDRAR YANMASI TEDAVİSİ

İdrar yanmasını engellemek için pek çok yöntem vardır. Ancak her şeye rağmen idrar yanması geçmiyorsa antibiyotik kullanımı tercih edilmektedir. Bazı idrar yanmalarında antibiyotik kullanımı da işe yarayamayabiliyor. Bunun sebebi antibiyotiğe geç başlamış olmak ya da oluşan bakterinin daha ağır bir enfeksiyona sebep açması olabilmektedir. Bu gibi durumlarda antibiyotik kullanımına devam etmek ve onun yanında sıvı kullanımını arttırarak idrar bölgesini devamlı temiz tutmak gerekmektedir.