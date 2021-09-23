Üşütmeye ne iyi gelir? Üşütme belirtileri nelerdir, nasıl geçer?

Soğuk algınlığı olarak bilinen üşütme birçok farklı virüs sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Grip ve nezle şeklinde görülen üşütme ciddi sorunlara yol açacak bir rahatsızlık değildir. Üşütme, iyi beslenme ve güzel şekilde dinlenmeyle çok rahat atlatılabilmektedir.

ÜŞÜTMEYE NE İYİ GELİR?

Mevsimsel geçişler, bağışıklık sisteminin düşük olması gibi durumlar üşütmeye sebep olabilmektedir. Özellikle soğuk havalarda görülen bir rahatsız olan üşütme mide bulantısı, mide ağrısı, nezle, grip, hapşırma, burun tıkanıklığı gibi şekillerde kendini gösterebilmektedir. İşte üşütmeye iyi gelen şeyler:

Özellikle C vitamini kullanımı üşütme ve buna bağlı rahatsızlıklara iyi gelmektedir. İçerisinde yüksek oranda C vitamini bulunan limon tüketimi üşütme konusunda sizlere büyük oranda şifa sunacaktır.

Ilık bir suyun içerisinde, bitki çaylarınızda, çorbalarınızda tüketebileceğiniz limon güçlü bir antioksidan olduğu için üşütme probleminizi çok rahatlıkla ortadan kaldıracaktır.

Bal güçlü bir antibiyotik özelliği taşımaktadır. Ilık bir suyun içerisinde tükettiğiniz bal hem mide ağrılarınıza iyi gelir hem de bağışıklık sisteminizin artmasına yardımcı olur.

Üşütme idrar yolları enfeksiyonuna da sebep olabilmektedir. Bunu önlemenin en iyi yolu soğan suyu içmektir. Soğan da doğal bir antibiyotik olma özelliği sayesinde idrar yollarınızda bulunan mikropları öldürerek hastalığınızın giderilmesinde yardımcı olacaktır.

Üşütmeye bazı çaylar da iyi gelmektedir. Örneğin; rezene çayı, adaçayı, ıhlamur, zencefil, tarçın ve kuşburnu karışımı ile yapılan çaylar hem soğuk algınlığına iyi gelir hem de üşütmeye bağlı mide ağrılarınızı giderir.

Bunun dışında bol sıvı tüketimi de vücudunuzdaki mikropların giderilmesine yardımcı olarak hastalığınızın azalmasında büyük destek olur.

MİDE ÜŞÜTMESİNE İYİ GELEN ŞEYLER

Mide üşütmesi genellikle soğuk kış günlerinde meydana gelen bir durumdur. Mide üşütmesi; mide bulantısı, kusma, mide ağrısı ve ishal gibi durumları da beraberinde getirebilmektedir. Ancak mide üşütmesi problemini evde çok rahatlıkla tüketeceğiniz besinler sayesinde ortadan kaldırabilmeniz mümkün. Nane-limon, bal, zencefil, yoğurt, soğan, keten tohumu, karabiber, karanfil, bir miktar süt vb. şeyler içerilerinde bulunan antioksidan ve güçlü antibiyotik etkisi sayesinde vücuttan mikropları arındırarak mide üşütmesi ve buna bağlı olan bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, halsizlik gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir.

ÜŞÜTME BELİRTİLERİ

Üst solunum yollarının enfeksiyon kapması olayı olan üşütme pek çok farklı sebepten ortaya çıkabilmektedir. Soğuk algınlığı ve grip gibi görülen üşütme kolay yollarla tedavi edilebilecek bir rahatsızlıktır. Üşütmeyi anlamak oldukça kolaydır. Peki, üşütme belirtileri nelerdir? Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, vücutta ağrı, bağ ağrısı, hapşırmak, hafif ateş ve halsizlik hissi üşütme belirtilerindendir. Bu belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Bu gibi belirtilerde doğal tedavi yöntemleri kullanarak hastalık atlatılabilmektedir. Ancak hastalığın seyri artarsa bir hekime başvurulması daha iyi olacaktır.

ÜŞÜTME NASIL GEÇER?

Üşütme rahatsızlığında sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Başta su olmak üzere adaçayı, nane-limon, ıhlamur gibi şifa olacak bitki çayları ve C vitamini içeren meyve suları içmek oldukça önemlidir. Vücudun direnç kazanabilmesi için yemek yemek çok önemlidir. Bu yüzden üşütme rahatsızlığı olanlar özellikle çorba içmelidir. Tavuk ve paça çorbaları kemik suyundan yapılan çorbalar vücudun toparlanmasında büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle boğazda ağrıları olanlar tuzlu su ya da sirkeli su ile gargara yaparak boğazda oluşan mikropların giderilmesine yardımcı olabilirler. Tüm hastalıklarda olduğu gibi dinlenmek çok önemlidir. Vücut halsiz düşeceğinden dolayı dinlenmek vücut direncinizin artmasına yardımcı olacaktır.

ÜŞÜTME VE MİDE BULANTISI

Üşütme rahatsızlığı mide üşütmesine de sebep olabilmektedir. Mide üşütmesi; mide ağrısı, mide bulantısı, ishal, karın ağrısı, kusma ve ateş şeklinde kendini gösterebilmektedir. Mide üşütmesi bulaşıcı olabilmektedir. Bol sıvı tüketimi ve mideyi rahatsız edici yiyecek ve içeceklerden uzak durarak mide üşütmesi rahatsızlığı hafifletilebilir ve böylece mide bulantısı sorunu da engellenebilir.

CİĞERLERİMİ ÜŞÜTTÜM

Ciğerleri üşütmek soğuk algınlığı neticesinde oluşur. Ciğerler üşütüldüğünde hava kanalları daralır ve nefes alıp vermekte zorluklar yaşanabilir. Ciğer üşütmelerinde öksürük sık görülür. Hırıltı, balgam çıkarmak, yüksek ateş, göğüste ağrı, halsizlik ve iştahsızlık ciğer üşütmesinde yaşanan sorunlardır. Ciğerleri üşütmemek ve hastalığı rahat atlatabilmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Bu yüzden C vitamini alımına dikkat etmek ve bol sıvı tüketmek ciğer üşütmesini önlemek için oldukça önemlidir.

ÜŞÜTMEYE BAĞLI SIRT AĞRISI NASIL GEÇER?

Üşütme soğuk havalarda gerçekleşen bir durumdur ve soğuk havalar sırtta ağrıya da sebep olabilmektedir. Sırttaki ağrıları giderebilmek için öncelikle sıcak yerlerde durmak oldukça önemlidir. Vücudu sıcak tutmak ve güneşin olduğu yerlerde durmak ağrılara iyi gelecektir. Sırt ağrıları için günlük hareketlere dikkat edilmeli ve sıvı alımına da özen gösterilmelidir.